Eski CIA görevlisinde çarpıcı itiraf: Epstein İsrail'in aparatıydı | Skandalın arkasında Mossad izi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ve cinsel istismar ağı kurmasıyla bilinen sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in elebaşı olduğu Epstein dosyasının 3 milyon sayfalık yeni belgeleri ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın onayıyla kamuoyuyla paylaşılan dosyanın sadece fuhuş ağı değil siyasi ve ekonomiyi hedef alan birçok ayrıntı deşifre oldu.

"EPSTEİN İLE İLGİM YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Trump Jeffrey Epstein dosyalarının kendisini akladığını savunarak, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." dedi. Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürdü.

"EPSTEİN MOSSAD VE CIA'E ÇALIŞAN BİR ELEMANDI"

Dünyanın konuştuğu skandal olayın arkasında İsrail'in olduğu açığa çıkarken, CIA eski görevlisinin verdiği bir röportaj ile bilinmeyen ayrıntılar ise netlik kazandı. Eski CIA görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Kevin Shipp'in verdiği röportajda sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in Mossad ve CIA istihbarat servislerine çalıştığını itiraf etti.

Shipp yaptığı açıklamada; "Epstein, CIA-MOSSAD tarafından işe alınmış ve şantaj operasyonu yapan bir elemandı. Bence bu çok açık, hiç şüphe yok. Parti adamı gibi davranıyor tıpkı Diddy gibi. Kameralar, uyuşturucular çok kötü ve şeytani şeyler. Epstein'ı de bunun için kullanıyorlar, şantaj operasyonları için. Epstein'ın tüm listesini yayınlamadılar. İsrail'in eski başbakanı onlardan biriydi. Ve ellerinde oldukça üst düzey insanlar var Ehud Barak. Epstein'ı New York'taki evinde ziyaret ederken çekilmiş bir fotoğrafı var. Epstein ile iyi bağlantıları vardır ama hepsi gizliydi. Bu Mossad'ın istihbarat kısmı. Ve tabi ki bunu CIA ile koordine etmeden yapamazlardı. MOSSAD, CIA'in kız kardeşi gibi. Siyam ikizleri gibi birbirlerine bağlılar. Birbirlerini istihbarat, operasyon ve bunun gibi şeyler için kullanıyorlar. Son derece yakınlar. "

