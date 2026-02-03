Eski CIA görevlisinde çarpıcı itiraf: Epstein İsrail'in aparatıydı | Skandalın arkasında Mossad izi
18 yaşından küçük kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kuran sapkın milyarder Jeffrey Epstein dosyası dünya gündemini sarsan skandallarla konuşulurken, ortaya çıkan belgelerle işin arka planında İsrail'in olduğu gün yüzüne çıktı. Eski CIA görevlisinin verdiği bir röportajda Epstein'in CIA ve Mossad casusu olduğunu itiraf etmesi gündemde bomba etkisi oluşturdu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar Epstein skandalını ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez skandalda Mossad'ın yüzde 100 parmağının olduğunu belirtirken, Gazeteci Dr. Murat Özer ise istihbaratın dosyada yer alan isimleri tespit ederek belgeleyerek şantaj unsuru olarak kullandığını ifade etti.
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ve cinsel istismar ağı kurmasıyla bilinen sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in elebaşı olduğu Epstein dosyasının 3 milyon sayfalık yeni belgeleri ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın onayıyla kamuoyuyla paylaşılan dosyanın sadece fuhuş ağı değil siyasi ve ekonomiyi hedef alan birçok ayrıntı deşifre oldu.
"EPSTEİN İLE İLGİM YOK"
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Trump Jeffrey Epstein dosyalarının kendisini akladığını savunarak, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." dedi. Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.
Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürdü.
"EPSTEİN MOSSAD VE CIA'E ÇALIŞAN BİR ELEMANDI"
Dünyanın konuştuğu skandal olayın arkasında İsrail'in olduğu açığa çıkarken, CIA eski görevlisinin verdiği bir röportaj ile bilinmeyen ayrıntılar ise netlik kazandı. Eski CIA görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Kevin Shipp'in verdiği röportajda sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in Mossad ve CIA istihbarat servislerine çalıştığını itiraf etti.
Shipp yaptığı açıklamada; "Epstein, CIA-MOSSAD tarafından işe alınmış ve şantaj operasyonu yapan bir elemandı. Bence bu çok açık, hiç şüphe yok. Parti adamı gibi davranıyor tıpkı Diddy gibi. Kameralar, uyuşturucular çok kötü ve şeytani şeyler. Epstein'ı de bunun için kullanıyorlar, şantaj operasyonları için. Epstein'ın tüm listesini yayınlamadılar. İsrail'in eski başbakanı onlardan biriydi. Ve ellerinde oldukça üst düzey insanlar var Ehud Barak. Epstein'ı New York'taki evinde ziyaret ederken çekilmiş bir fotoğrafı var. Epstein ile iyi bağlantıları vardır ama hepsi gizliydi. Bu Mossad'ın istihbarat kısmı. Ve tabi ki bunu CIA ile koordine etmeden yapamazlardı. MOSSAD, CIA'in kız kardeşi gibi. Siyam ikizleri gibi birbirlerine bağlılar. Birbirlerini istihbarat, operasyon ve bunun gibi şeyler için kullanıyorlar. Son derece yakınlar. "
A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına konuk olan uzmanlar, dünyayı sarsan skandalı ele alarak Mossad'ın Epstein ile bağlantısını değerlendirdi.
"5 ÜLKENİN İSTİHBARATLARI BİRBİRLERİYLE ÇALIŞIRLAR"
Akademisyen Doç. Dr. İsmail Sarı, eski CIA görevlisinin açıklamalarının ardından Epstein dosyasını değerlendirirken 5 ülkenin istihbaratının birlikte çalıştığını ve CIA ve Mossad'ın ilişkilerine dikkat çekerek; "İngiltere, Kanada, Avustralya, Amerika ve İsrail istihbaratı birlikte çalışırlar. Yani bunların birlikte çalıştığı, iç içe geçtiği sır değil. Doğal olarak burada CIA ile Mossad'ın ciddi anlamda yapısal ilişkileri söz konusu." dedi.