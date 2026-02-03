CANLI YAYIN

Eski CIA görevlisinde çarpıcı itiraf: Epstein İsrail'in aparatıydı | Skandalın arkasında Mossad izi

Eski CIA görevlisinde çarpıcı itiraf: Epstein İsrail'in aparatıydı | Skandalın arkasında Mossad izi

18 yaşından küçük kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kuran sapkın milyarder Jeffrey Epstein dosyası dünya gündemini sarsan skandallarla konuşulurken, ortaya çıkan belgelerle işin arka planında İsrail'in olduğu gün yüzüne çıktı. Eski CIA görevlisinin verdiği bir röportajda Epstein'in CIA ve Mossad casusu olduğunu itiraf etmesi gündemde bomba etkisi oluşturdu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar Epstein skandalını ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez skandalda Mossad'ın yüzde 100 parmağının olduğunu belirtirken, Gazeteci Dr. Murat Özer ise istihbaratın dosyada yer alan isimleri tespit ederek belgeleyerek şantaj unsuru olarak kullandığını ifade etti.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ve cinsel istismar ağı kurmasıyla bilinen sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in elebaşı olduğu Epstein dosyasının 3 milyon sayfalık yeni belgeleri ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın onayıyla kamuoyuyla paylaşılan dosyanın sadece fuhuş ağı değil siyasi ve ekonomiyi hedef alan birçok ayrıntı deşifre oldu.

"EPSTEİN İLE İLGİM YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Trump Jeffrey Epstein dosyalarının kendisini akladığını savunarak, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." dedi. Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürdü.

ESKİ CIA ÇALIŞANINDAN ÇARPICI İTİRAF: EPSTEİN MOSSAD VE CIA'İN ELEMANI

"EPSTEİN MOSSAD VE CIA'E ÇALIŞAN BİR ELEMANDI"

Dünyanın konuştuğu skandal olayın arkasında İsrail'in olduğu açığa çıkarken, CIA eski görevlisinin verdiği bir röportaj ile bilinmeyen ayrıntılar ise netlik kazandı. Eski CIA görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Kevin Shipp'in verdiği röportajda sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in Mossad ve CIA istihbarat servislerine çalıştığını itiraf etti.

Shipp yaptığı açıklamada; "Epstein, CIA-MOSSAD tarafından işe alınmış ve şantaj operasyonu yapan bir elemandı. Bence bu çok açık, hiç şüphe yok. Parti adamı gibi davranıyor tıpkı Diddy gibi. Kameralar, uyuşturucular çok kötü ve şeytani şeyler. Epstein'ı de bunun için kullanıyorlar, şantaj operasyonları için. Epstein'ın tüm listesini yayınlamadılar. İsrail'in eski başbakanı onlardan biriydi. Ve ellerinde oldukça üst düzey insanlar var Ehud Barak. Epstein'ı New York'taki evinde ziyaret ederken çekilmiş bir fotoğrafı var. Epstein ile iyi bağlantıları vardır ama hepsi gizliydi. Bu Mossad'ın istihbarat kısmı. Ve tabi ki bunu CIA ile koordine etmeden yapamazlardı. MOSSAD, CIA'in kız kardeşi gibi. Siyam ikizleri gibi birbirlerine bağlılar. Birbirlerini istihbarat, operasyon ve bunun gibi şeyler için kullanıyorlar. Son derece yakınlar. "

EPSTEİN SKANDALINDA MOSSAD PARMAĞI! ABD SİYASETİ İSRAİL Mİ ESİR ALDI?

A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına konuk olan uzmanlar, dünyayı sarsan skandalı ele alarak Mossad'ın Epstein ile bağlantısını değerlendirdi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"5 ÜLKENİN İSTİHBARATLARI BİRBİRLERİYLE ÇALIŞIRLAR"

Akademisyen Doç. Dr. İsmail Sarı, eski CIA görevlisinin açıklamalarının ardından Epstein dosyasını değerlendirirken 5 ülkenin istihbaratının birlikte çalıştığını ve CIA ve Mossad'ın ilişkilerine dikkat çekerek; "İngiltere, Kanada, Avustralya, Amerika ve İsrail istihbaratı birlikte çalışırlar. Yani bunların birlikte çalıştığı, iç içe geçtiği sır değil. Doğal olarak burada CIA ile Mossad'ın ciddi anlamda yapısal ilişkileri söz konusu." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"MOSSAD'IN YÜZDE 100 PARMAĞI VAR"

Epstein davasının siyasi ayağını değerlendiren Akademisyen ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, kan donduran skandalda İsrail istihbaratı Mossad'ın parmağı olduğuna işaret ederek; "Mossad'ın yüzde 100 bu işte bir parmağı var. Fakat neticede bir Amerikan Devlet Başkanı var. Bir Amerikan küresel politikaları var ve bu politikaları ifade edecek, anlatacak ve icra edecek bir Devlet Başkanı var. Yani Amerikan sistemi bunlara rağmen bir Trump'ı harcayabilir mi? Yani dünya düzeni biliyorsunuz yavaş yavaş değişiyor. Böyle bir ortamda Trump dahi olsa -Trump'ı bir kenara bırakın, Amerikan Devlet Başkanı profili üzerinden bakın meseleye- böyle karışık bir durumda bir Amerikan düşünce sistematiği, küresel sistematiği bir Devlet Başkanını yedirir mi? Donald Trump daha henüz ABD Başkanı olmadan yani 17 yıl önce ilişkisini tamamıyla kesmiş görünüyor bu belgelere göre. Hiçbir ilişkisi yok. Kendisi zaten bunu söylüyor Donald Trump hatırlayacağınız gibi. Trump bu Epstein ile irtibatta olan kişiler arasında belki de suçu veya işte ne, en az olan kişi veya en değersiz olan kişi. Trump bunun farkında. Trump'ın kızdığı nokta şu; böyle bir durum içerisinde kendisinin sürekli öne çıkarılması, kendisinin sürekli yıpratılması. İsrail, Mossad bir şekliyle bunu manipüle ediyor. Yani Trump'ı belki Ortadoğu politikalarında daha siyonizme yönelik politika izlemesini istiyor olabilir." ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"MOSSAD EPSTEİN DOSYASINDAKİ İSİMLERİ TESPİT EDİP BELGELEMİŞ"

Gazeteci Dr. Murat Özer Epstein dosyasında Bill Clinton ve eşi mahkeme tarafından çağrıldığını hatırlatırken İngiltere Prensi Andrew başta olmak üzere birçok siyasi, hanedan ve önemli isimlerin dosyada yer aldığına dikkat çekerek Mossad'ın birçok olay zincirinde doğrudan bağlantısı olduğunu belirtti.

"Mesela Bill Clinton ve eşi mahkeme tarafından ifadeye çağrılmıştı, hatırlayalım. Ve Clinton daha önce de hem Monica Lewinsky davasında hem de daha önce Arkansas Valisi olduğu dönemde de yine benzer bir tecavüz vakasına adının karıştığını, 800 bin dolar ödeyerek kadını susturduğunu söylemişti. İngiltere Prensi Andrew hanedandan kovuldu. 17 yaşındayken bir kızı tecavüz etti diye. Tecavüze uğrayan Virginia Giuffre isimli bu kadın 17 yaşındayken kendisine tecavüze uğradığını söylemişti. Sonra bir trafik kazasına kurban gitti, sonra sakat kaldı, sonra da evinde intihar ettiği söylendi ve kadın susturuldu. Onun verdiği ifade üzerine biz İngiltere Prensi Diana'nın yaşadıklarını biliyoruz. Öyle görünüyor ki Mossad bunların, yani bu Bill Clinton gibi ya da Andrew gibi bu kişilerin bu iğrenç ötesi sapkınlıklarını bir malzemeye dönüştürmüş. Sonra da onu tespit etmiş, sonra da onu belgelemiş. " dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"MOSSAD DÜNYA SİYASETİNİ YÖNLENDİRME ÜZERİNE KURULU BİR SİYASİ TEŞKİLAT"

Özer açıklamalarının devamında Epstein dosyasında adı geçen isimlerin MOSSAD tarafından tespit edildiğini özellikle İsrail eski Başbakanı Ehud Barak ile ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın görüşmesini hatırlatarak; "Ehud Barak'la Bill Clinton, Arafat'la oturup İsrail-Filistin meselesi konusunda görüşmeye girdiğinde oradaki Siyonistler. Mossad devreye giriyor ve diyor ki: "Hayır, bu konuda barış anlaşması yapamazsınız" diye Bill Clinton'a, diğer taraftan da Ehud Barak'a kalkıp engel koyabiliyor. Yani Mossad'ın buradaki ilişki biçimi doğrudan dünya siyasetini yönlendirmek üzere kurulduğunu, bütün bu teşkilatın aslında temelde aslında siyasi bir teşkilat olduğunu söylememiz lazım. Bu bir istihbarat faaliyetiydi, istihbarat faaliyetinin odağındaki kişiler cinsel istismar konusunda, sapkınlık konusunda, kimin zaafı varsa onu almış, o zaafını kullanmış ve belgelemiş." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü
"EPSTEİN DOSYASINDA DARBE VE ÜLKELERİN FİNANSAL OPERASYONLARIYLA İLGİLİ YAZIŞMALAR VAR"

Gazeteci Gaffar Yakınca ağdaki asıl tehlikenin sadece sapkınlık olmadığı, uluslararası çapta ülkelere yapılması planlanana darbe ve büyük finansal operasyonlar ile yazışmaların olduğunu belirterek; "Epstein ya da Epstein denen bu adam bir sapkınlık adası kurmuş. Burada hani her türlü sapıklık ve bazı ezoterik ritüeller de var. Ama asıl kritik nokta; sürekli olarak dünya siyasetiyle ilgili, ülkelerde yapılacak darbelerle ilgili, ülkelerde olmuş darbelerle ilgili ve büyük finans operasyonlarıyla ilgili yazışmalar yapıyor. Yazışma yaptığı kişiler de dünyanın en tepesindeki adamlar." ifadelerine yer verdi.

