Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 09:54 ahaber.com.tr

Sapıklığıyla gündemden düşmeyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu belirtilen yeni belgelerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de izlediği politikaların İsrail açısından ciddi bir rahatsızlık kaynağı haline geldiğine dair dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Belgelerde, Türkiye'nin askeri, diplomatik ve deniz gücüne dayalı hamlelerinin bölgedeki dengeleri değiştirdiği öne sürülüyor.

Epstein belgelerinde yer alan değerlendirmelerde, Başkan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri içinde İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler kurmuş bazı unsurları sistemli biçimde tasfiye ettiği ileri sürülüyor. Mevzubahis kişilerin FETÖ bağlantılı yapılar olduğu biliniyor.

Belgelerde geçen ifadelerden biri şu şekilde aktarılıyor: "Erdoğan, Türk ordusunda İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor." Bu değerlendirmelerin, Türkiye'nin son yıllarda güvenlik bürokrasisinde yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma sürecine bir atıf.

NETANYAHU KOALİSYONUNA SERT İFADELER: ERDOĞAN BECERİKSİZLERDEN TİKSİNİYOR Belgelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve özellikle mevcut koalisyon hükümetine yönelik son derece sert bir dil kullanıldığı görülüyor. Değerlendirmelerde, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu yönetimini diplomatik açıdan beceriksiz bulduğu ve bu yönetimden ciddi rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. "Erdoğan, diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden — yalnızca Netanyahu'dan değil, özellikle koalisyonundan — gerçekten tiksiniyor."

"İSRAİL'İN DURUMU ÇOK KÖTÜ" DEĞERLENDİRMESİ Epstein belgelerinde yer alan analizlerde, İsrail'in bölgesel konumunun zayıfladığı, buna karşılık Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfuzunun arttığı iddia ediliyor. Belgelerde, Erdoğan'ın hem Türkiye içinde hem de Orta Doğu'nun genelinde "oldukça etkili bir performans sergilediği" değerlendirmesi yapılıyor.