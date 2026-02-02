CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sapıklığıyla gündemden düşmeyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu belirtilen yeni belgelerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de izlediği politikaların İsrail açısından ciddi bir rahatsızlık kaynağı haline geldiğine dair dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Belgelerde, Türkiye'nin askeri, diplomatik ve deniz gücüne dayalı hamlelerinin bölgedeki dengeleri değiştirdiği öne sürülüyor.

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 1

Epstein belgelerinde yer alan değerlendirmelerde, Başkan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri içinde İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler kurmuş bazı unsurları sistemli biçimde tasfiye ettiği ileri sürülüyor. Mevzubahis kişilerin FETÖ bağlantılı yapılar olduğu biliniyor.

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 2

Belgelerde geçen ifadelerden biri şu şekilde aktarılıyor:

"Erdoğan, Türk ordusunda İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor."

Bu değerlendirmelerin, Türkiye'nin son yıllarda güvenlik bürokrasisinde yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma sürecine bir atıf.

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 3

NETANYAHU KOALİSYONUNA SERT İFADELER: ERDOĞAN BECERİKSİZLERDEN TİKSİNİYOR

Belgelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve özellikle mevcut koalisyon hükümetine yönelik son derece sert bir dil kullanıldığı görülüyor. Değerlendirmelerde, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu yönetimini diplomatik açıdan beceriksiz bulduğu ve bu yönetimden ciddi rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

"Erdoğan, diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden — yalnızca Netanyahu'dan değil, özellikle koalisyonundan — gerçekten tiksiniyor."

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 4

"İSRAİL'İN DURUMU ÇOK KÖTÜ" DEĞERLENDİRMESİ

Epstein belgelerinde yer alan analizlerde, İsrail'in bölgesel konumunun zayıfladığı, buna karşılık Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfuzunun arttığı iddia ediliyor.

Belgelerde, Erdoğan'ın hem Türkiye içinde hem de Orta Doğu'nun genelinde "oldukça etkili bir performans sergilediği" değerlendirmesi yapılıyor.

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 5

DOĞU AKDENİZ HAMLELERİ: İSRAİL VE GÜNEY KIBRIS RAHATSIZ

Belgelerde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs'ın petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik son derece agresif deniz manevraları yürüttüğü ve bu durumun Tel Aviv yönetimini ciddi biçimde rahatsız ettiği ifade ediliyor.

Söz konusu hamlelerin, enerji jeopolitiğinde İsrail'in hareket alanını daralttığı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 6

İSRAİL'İN TERÖR STRATEJİSİ

Epstein belgelerinde yer alan bir diğer çarpıcı iddia ise istihbarat faaliyetlerine ilişkin.

Belgelerde, İsrail ajanlarının Türkiye'ye karşı baskı oluşturmak amacıyla terör gruplarını desteklemek için çalışmış olabileceği ifade ediliyor.

Bu iddianın, Türkiye–İsrail ilişkilerinde uzun süredir devam eden gerilimin bir parçası olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Başkan Erdoğan'ın bölgesel stratejileri Epstein belgelerinde: Orta Doğu ve Akdeniz manevraları: "İsrail rahatsız 7

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM GÖLGESİNDE BELGELERİN ÖNEMİ

Söz konusu değerlendirmeler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve binlerce çocuk, kadın ve sivilin hayatını kaybettiği soykırım niteliğindeki saldırıların gölgesinde daha da dikkat çekici hale geliyor.

Belgelerde yer alan ifadeler, katil İsrail yönetiminin bölgesel politikalarının giderek daha fazla tepki topladığı ve Türkiye'nin bu süreçte en sert siyasi duruşu sergileyen aktörlerden biri olduğu yönündeki algıyı yansıtıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin