Suriye'de tarihi dönüşüm! Kademeli entegrasyon yarın başlıyor: Yeni yol haritası nasıl işleyecek?

Suriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında kapsamlı bir entegrasyon anlaşması yapıldı. Kademeli entegrasyonun yarın başlaması beklenirken gözler bölgeye çevrildi. Anlaşmaya göre Buna göre terör unsurları ön hatlardan çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'den son durumu aktardı.

Suriye yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptığı entegrasyon görüşmeleri sonuç verdi. SDG, Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre terör unsurları ön hatlardan çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.

Anlaşma kapsamında askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin istikrarı güçlendirmek amacıyla Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi planlanıyor.

Siyasi ve sivil idari alanda da köklü adımların atılacağı belirtilen anlaşma uyarınca "özerk yönetim" bünyesindeki kurumların Suriye devlet kurumlarına dahil edileceği ve mevcut sivil personelin devlet kadrolarına sabitleneceği aktarıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı, yasaların hakimiyetini tesis etmeyi ve bölgenin tam entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen bu anlaşmanın taraflar arasındaki iş birliğini artırarak ülkenin yeniden inşası yolunda stratejik bir adım olduğu vurgulanıyor.

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'den son gelişmeleri aktardı. Kademeli entegrasyonun yarın itibarıyla başlayacağını aktaran Mehmet Geçgel iç güvenlik güçlerinin yarın itibarıyla Haseke şehrine gireceğini ve ardından da Kamışlı'ya giriş yapılacak ve burada bölgede güvenliği iç güvenlik güçleri sağlayacağını belirtti. Nu kademeli entegrasyonla birlikte bölgede üç tümen oluşturulacağını vurgulayan Geçgel Yine Ayn el-Arab bölgesinde oluşturulacak tümen ise Halep Valiliği'ne bağlı bir tugaya bağlanacağını söyledi.

Bölgedeki kamu kurumlarının tamamı Suriye hükümeti tarafından devralınacağını ve Suriye hükümetine entegre olacağını ifade eden Geçgel "Diğer yandan o bölgedeki bulunan özellikle Kürt çalışanlar da iş yerlerinde çalışmalarına devam edecek ama kurumlar Suriye hükümetinin çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Sınır kapıları ve yine Kamışlı Havalimanı da Suriye hükümeti tarafından 10 gün içerisinde devralınacağı yapılan açıklamada ifade edilmişti." dedi.

Önceki günlerin de sakin geçtiğini aktaran A Haber Muhabiri, ateşkesin ilan edilmesinin ardından bölgede genel olarak sakinliğini koruduğunu aktardı.

"Bulunduğumuz bölge de aslında çok önemli; tabii YPG yıllarca bu bölgeleri işgal etti, arkasındaysa kilometrelerce uzunlukta her yerden, her noktadan, her köyden açılan tüneller bıraktı. Şu an neredeyiz, oldukça aslında önemli bir noktadayız. Hemen etrafımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ile birlikte ekranlara getireceğiz; bakın karşıda önce Karakozak Köprüsü bulunuyor." şeklinde konuşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel şöyle devam etti:

Bu köprüyü anlatmak istiyorum zira teröristler, YPG'li teröristler bu noktadan çekilirken köprünün her yerine el yapımı patlayıcı ve mayınlar yerleştirmiş, bir kısmını da yıkmışlardı. İşte köprünün üzerinde o toprak dolgunun ardından bu noktaya ulaşılabiliyor. Burası Sarrin, Sarrin bölgesindeyiz bizler şu an. Hemen karşımızda Karakozak Köyü bulunuyor. Karakozak Köyü'nde de Süleyman Şah Türbesi'nin arsası bulunuyor. Bulunduğumuz noktaya kadar da birçok yerde de mayınlı araziler bulunuyordu.

Burada köy, Karakozak Köyü'nün hemen karşısındaki bir köy ama bu köyün altı da tamamen teröristler tarafından oyulmuş durumda. Hemen yanımda bir tünel girişi var, ekranlara getirecek kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay. İşte bu tüneller metrelerce uzunlukta; hemen karşıdaki dağları da ekranlara getirecek, her noktadan çıkışlar yapılmış. Yani şu toprakları gördüğünüz alanın her noktasından YPG'li teröristler tarafından tünellerin çıkışı yapılmış durumda. Sadece köylerde ve kırsal alanda değil, bunun yanı sıra şehir merkezlerinin altında dahi tüneller ve sözde karargâhlar bulunuyor. Çöl bölgesine dahi teröristler yer altı hapishaneleri, toprağın altına yer altı hapishaneleri ve o sözde karargâhlarını inşa etti. Bunların hala tarama faaliyetleri ise devam ediyor. Tabii bir taraftan entegrasyon konuşuluyor, diğer taraftan da buradaki askerler, askeri birlikler hala tünelleri tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor ki daha da vakit alacağı da burada belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bölgedeki Karakozak köyünün de YPG'li teröristler tarafından yıllarca işgal edildiğini, Orada Süleyman Şah Türbesi'nin arazisi bulunduğunu ve, Şah Fırat Operasyonu'yla bu bölgeden taşındığını belirten Geçgel "Etrafında hala mayın temizleme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etmemiz gerekir. Zaman zaman bu entegrasyonla ilgili yine YPG elebaşı Mazlum Abdi entegrasyona uyacağını ve anlaşmaya uyacağını ifade etse de onun daha altında bulunan sözde o üst düzey liderlerse, YPG'nin sözde üst düzey liderleri sivri açıklamalar yapmaya başladı. Geride bıraktığımız iki gün içerisinde bu yönde açıklamalar var ama Suriye hükümeti entegrasyonun yarın itibarıyla başlayacağını, kademeli bir entegrasyon gerçekleştireceğini ifade etti." dedi.

Bölgedeki köylerde tarama faaliyetleri gerçekleştirildiğini ve güvenlik güçlerinin özellikle evlerin altlarına sık sık baktığını, bu tünellerin içerisinden ilerleyerek tünellerin nereye gittiğini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Geçgel askeri yetkililerin A Haber'e açıklamasında bölgenini çok karışık bir yapı olduğunu paylaştığını belirterek "Hala bazılarında çok sayıda tuzaklama olduğu da verilen bilgiler arasında. Bu sebeple de bunun biraz daha zaman alacağı ifade edildi." ifadelerini kullandı.

Entegrasyonla ilgili de iki tarafın askeri ve idari unsurlarının kademeli entegrasyonunu içeriyor. YPG'nin içerisindeki birimlerin Suriye devlet yapıları altında yeniden düzenleneceğini ve yerel sivil yönetimler merkezinin devlet kurumlarıyla birleştirileceğini belirten A Haber Muhabiri "Yani sözde özerk bölge olarak ilan edilen kurumlarsa Suriye hükümeti çatısı altında birleştirilecek, bunu da ifade edelim. Yerinden edilen sivillerin kendi bölgelerine dönmeleri için çalışmalar gerçekleştirilecek. Bölgedeki Kürt toplumunun da medeni ve eğitim hakları da aynı şekilde Suriye hükümeti tarafından verilecek. Daha önce de zaten 18 Ocak'ta yapılan 14 maddelik mutabakat vardı, bu mutabakatı desteklemek amacıyla kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. Yani 14 maddelik mutabakat hala geçerliliğini sürdürüyor." dedi.

Yarın iç güvenlik güçlerinin Haseke şehrinden Kamışlı'ya doğru ilerlemesinin beklendiğini belirten Geçgel, "Bu oldukça önemli çünkü o noktada kamu güvenliği sağlamak amacıyla iç güvenlik güçleri girecek ve ardından da Suriye ordusunun da bölgeden çekileceği ifade edildi ama Haseke ve Kamışlı'nın giriş noktalarına Suriye ordusu da o noktada sadece duracak, şehir merkezlerine girmeyecek ve yine köylere de girmeyecek; bunu ifade edelim." şeklinde konuştu.

YPG içerisinde üç tümen oluşturulacağını aktaran Mehmeh Geçgel, diğer önemli bir konunun da Haseke Valiliği ile ilgili YPG'nin önereceği ismin olduğunu söyledi. Bununla ilgili henüz bir isim verilmediğini aktaran Geçgel, "YPG elebaşı Mazlum Abdi mi olacak yoksa başka birinin ismi mi önerilecek, bu da Suriye hükümeti tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacak ifadesi kullanıldı yapılan açıklamada." ifadelerini kullandı.

Köylerde hala bu tarama faaliyetleri sürdüğünü, iç güvenlik güçleri hala bu noktada çalışmalarını gerçekleşirken Geçgel özellikle YPG'den temizlenmiş birçok noktada çok sayıda askeri birliğin olduğunu ve bu noktadaki iç güvenlik güçlerinin de tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

Sarrin bölgesinde de yine çok sayıda tünel tespit edilmiş durumda, bu tünellerde de tarama faaliyetleri devam ediyor. Yarın entegrasyon süreci başlıyor, yarın oldukça önemli bir gün. YPG'nin Suriye hükümetine entegre olması ve ardından da bölgedeki kurumların Suriye hükümetine devredilmesi, sınır kapıları ve petrol sahaları, bir de Kamışlı Havalimanı'nın 10 gün içerisinde Suriye hükümetine devredilmesi ve artık Suriye hükümeti tarafından buralarda faaliyet gerçekleştirilmesi de bekleniyor. Diğer noktalardaki petrol sahalarında bir taraftan inceleme yapılırken diğer yandan da Suriye hükümeti buradan artık meyvelerini almaya başladı ve elde edilen petrolse işlemeye gönderildi. Biz bölgedeyiz, bölgede zaman zaman önemli gelişmeler olmaya devam ediyor, gelişmeleri de takip etmeyi sürdürüyoruz."



