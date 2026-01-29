A Haber ekibi bölgeden aktardı I Suriye’de kritik süreç! Mutabakat sahaya yansıtıldı mı?

Şam yönetimi ile varılan ateşkes sonrası teröristlerin ihlalleri nedeniyle bölgede çatışmalar sürüyor. Mutabakatın sahaya yansıyıp yansımadığı merak edilen bir diğer konu olurken, A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel anlaşmada öne çıkan iki kritik maddeye dikkat çekti. Geçgel anlaşmada yer alan önemli maddelerden birinin de iç güvenlik meselesi olduğunu belirterek belirlenen 3 bölgeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Şam yönetimi ile varılan ateşkesin ardından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Operasyonların durmasına rağmen terörist grupların ihlallerini sürdürmesi, mutabakatın sahaya ne ölçüde yansıdığı sorusunu gündeme getirdi. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, anlaşmada öne çıkan kritik maddelere dikkat çekti. "TERÖRİST İHLALLERİ SÜRÜYOR" Geçtiğimiz günlerde Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyon sonrası bölgedeki terör yuvaları bir bir temizleniyor. Operasyon sonrasında 2 günlük ateşkes ilan edildi. Mutabakata rağmen ihlallerin devam ettiği bölgeden canlı bağlanan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, varılan anlaşmada çarpıcı maddelerin olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Geride bıraktığımız günlerde bir anlaşma daha yapılmıştı ve bu anlaşmanın iki gün içerisinde sahaya yansıtılması öngörülüyordu. Bu anlaşmada çarpıcı maddeler vardı. Öne çıkan başlıklardan biri, sahadaki tüm operasyonların iki gün içerisinde durdurulmasıydı. Elbette bu iki gün içerisinde ihlaller yaşandı ve Suriye ordusu bu ihlallere karşılık verdi. Hem Haseke çevresinde hem de Aynel Arab çevresinde çatışmalar meydana geldi. Ancak önceki günlere kıyasla daha sakin iki gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) MUTABAKAT SAHAYA YANSITILDI MI? Diğer önemli başlık, yapılan son mutabakatın iki gün içinde sahaya yansıtılmasıydı. Bu mutabakatta yer alan önemli maddelerden biri de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya, ayrıca Aynel Arab'a girerek görevlerine başlamasıydı. Ancak bu henüz gerçekleşmedi. İnsani koridorlarda faaliyetler sürüyor ancak son mutabakat maddelerine baktığımızda, bunların henüz tam anlamıyla sahaya yansımadığını görüyoruz. KÜRT SİVİLLER VE KÜRT KİMLİĞİ Daha önce yapılan 14 maddelik bir mutabakat vardı. Bu mutabakat oldukça önemliydi. Kürt sivillere ve Kürt halkına kimlik kazandırılması öne çıkan maddeler arasındaydı. Yıllardır YPG'nin işgal ettiği bölgelerde, meşru olmayan bir örgüt tarafından sözde kimlikler verilmişti ancak bu durum, onları hükümet çatısı altında bir kimliğe kavuşturmuyordu. Örgütün işgal ettiği bölgelerde yeraltı sığınakları bulunuyor. Bu sığınaklar lüks şekilde inşa edilmiş; beton yapılar, bazı odalarda akvaryumlar, sinema salonları var. Ancak dışarıdaki insanlar yoksulluk içinde bırakılmış durumda. Bu önemli bir nokta çünkü bölgedeki Kürt nüfusun kimlik kazanması ve dillerini konuşabilmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Şara da 14 maddelik mutabakatta bunların sağlanacağını ifade etmişti.