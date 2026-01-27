Rakka'dan canlı yayın A Haber'de! Suriyeli yetkililer anlatıyor: YPG DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi sömürdü

Hammam uzun yıllardır bölgedeki insanların eğitimde oldukça sıkıntı yaşadığını belirterek "Çünkü IŞİD geldi buraya, SDG geldi; çok değişik insanlar geldi. Eğitim çok sıkıntılıydı yani. Herkes diğer illere gitti, sadece eğitim görsün diye. Okullarda eğitim olmayınca buradaki ahaliler kurslara gönderiyorlardı kendi çocuklarını, eğitim görsünler diye. SDG'nin eğitimi zaten buradaki ahalide nefret uyandırıyordu herkeste. Bu yüzden herkes kurslara gitmeye başladı." dedi.

"Şimdi devletin hem de buranın ilinin öncelikleri ilk eğitim olacak." diyen Ebud Hammam "Buradaki yaşayan gençler eğitim sıkıntılı olduğu için fikirleri değişmiş, düşünceleri değişmiş olduğu için eğitimi tekrardan ilk amacımız eğitimi tekrardan yeni baştan başlatmak" şeklinde konuştu.

YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR HERKESE 'DEMOKRATİK' DİYE YALAN SÖYLEDİLER

Rakka Medya Müdürlüğü Direktörü Ebud Hammam'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bu terör örgütleri zehirli fikirleri yayarak buradaki insanları bozdular. Biz bunun tam tersine çalışacağız ki buradaki milleti uyandırıp gerçek eğitimini gösterelim. Buradaki eski YPG askerleri bile silahı bırakmış ve bize geldiler. Onların transferlerini yapıyoruz. Bunun da demek ki YPG bir terördür, dünyasal olarak yalan söylüyordu herkese demokratik diye. Yani burayı ele geçirmek için bir bahaneler kullandılar ki öyle ele geçirdiler ve kolaydır yani buranın coğrafyası kolay bir yer ele geçirmek için.