Rakka'dan canlı yayın A Haber'de! Suriyeli yetkililer anlatıyor: YPG DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi sömürdü

A Haber ekibi Suriye'de terörden temizlenen Rakka'dan canlı yayın ile son gelişmeleri aktardı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel Suriyeli yetkililerin görüşlerini canlı yayında aktardı. Rakka Medya Müdürlüğü Direktörü Ebud Hammam açıklamasında terör örgütüne tepki göstererek "YPG DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi sömürdü" dedi. Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Osman Muhammed El-Kanitar da teröristlerin bölücü fikirlerini gençler aracılığı ile yaymak istediğini belirterek "Yaşananların sebebi terör örgütleri. Bu terör örgütleri fikirlerini yayıp insanları zehirliyorlar ki bölgede sadece onlar kalsın diye." şeklinde konuştu.

Suriye'den gelişmeleri anbean aktaran A Haber ekibi terör örgütünden temizlenen noktalardan biri olan Rakka'dan canlı yayın ile bölgedeki yetkililerle konuşarak görüşlerini aldı.

A HABER RAKKA'DA: SURİYELİ YETKİLİLER ANLATIYOR

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Suriyeli yetkililer Rakka Medya Müdürlüğü Direktörü Ebud Hammam ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Osman Muhammed El-Kanitar'ın görüşlerini canlı yayında aktardı.

Rakka Medya Müdürlüğü Direktörü Ebud Hammam açıklamasında terör örgütüne tepki göstererek "YPG DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi sömürdü" dedi.

SURİYELİ YETKİLİLERDEN A HABER'DE YPG/SDG'YE SERT TEPKİ

Hammam uzun yıllardır bölgedeki insanların eğitimde oldukça sıkıntı yaşadığını belirterek "Çünkü IŞİD geldi buraya, SDG geldi; çok değişik insanlar geldi. Eğitim çok sıkıntılıydı yani. Herkes diğer illere gitti, sadece eğitim görsün diye. Okullarda eğitim olmayınca buradaki ahaliler kurslara gönderiyorlardı kendi çocuklarını, eğitim görsünler diye. SDG'nin eğitimi zaten buradaki ahalide nefret uyandırıyordu herkeste. Bu yüzden herkes kurslara gitmeye başladı." dedi.

"Şimdi devletin hem de buranın ilinin öncelikleri ilk eğitim olacak." diyen Ebud Hammam "Buradaki yaşayan gençler eğitim sıkıntılı olduğu için fikirleri değişmiş, düşünceleri değişmiş olduğu için eğitimi tekrardan ilk amacımız eğitimi tekrardan yeni baştan başlatmak" şeklinde konuştu.

YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR HERKESE 'DEMOKRATİK' DİYE YALAN SÖYLEDİLER

Rakka Medya Müdürlüğü Direktörü Ebud Hammam'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bu terör örgütleri zehirli fikirleri yayarak buradaki insanları bozdular. Biz bunun tam tersine çalışacağız ki buradaki milleti uyandırıp gerçek eğitimini gösterelim. Buradaki eski YPG askerleri bile silahı bırakmış ve bize geldiler. Onların transferlerini yapıyoruz. Bunun da demek ki YPG bir terördür, dünyasal olarak yalan söylüyordu herkese demokratik diye. Yani burayı ele geçirmek için bir bahaneler kullandılar ki öyle ele geçirdiler ve kolaydır yani buranın coğrafyası kolay bir yer ele geçirmek için.

OKULLARDAN 40 TANESİNİ ASKERİ NOKTA OLARAK KULLANMIŞLAR

Bu yüzden, bu yüzden eğitim bizim ilk önceliğimizdir. Buranın okulları çoğu zaten yıkılmış bunlar geldiği anda ve okullardan 40 tane askeri nokta olarak kullandılar ve Şeyh Maksut, Eşrefiye olayından sonra kalan okulları da askeri nokta olarak kullandılar.

BUNLAR BİZİ DEĞİL TERÖRÜ TEMSİL EDİYOR

Buradaki öğretmenleri bile cezalandırarak SDG bölgenin dışına göndermişler. Bunlar sadece kendilerini temsil ediyor, bizi temsil etmiyor. Bunları da YPG yaptı, bunlar aşiret lideri falan değildi. Gerçek aşiret lideri zulme karşı olandır. Terör örgütlerine karşı olandır aşiret liderleri. Onlar da sayılı SDG ile birlikte olan aşiret liderleri kaçtılar.

Gençleri alıp Kandil'in dağlarında eğitmişler. Gençleri götürüp akıllarıyla oynayıp öldürdüler. Çocukları ve kadınları kaçırıyorlar. Onlarla bir olmazsan gelmezsen kaçırıyorlar aileni. PKK ve diğerleri çok pis bir siyaset kullanıyor herkes kendi gibi olsun diye. Buradaki tüm gençleri kullanarak fikirlerini yaymaya çalışıyor.

KÜRTLER BİZİM KARDEŞİMİZ BİZ AİLEYİZ

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Osman Muhammed El-Kanitar: Biz hem topluluk olarak hem de şahsi olarak Kürt kardeşlerimizi davet ettik gelin beraber olalım dedik ama terör örgütleri bunlara zehirli fikirleri yayarak onları dağıttı. Biz hala davetle uğraşıyoruz ve aramızda hala yaşayan Kürtler var. Biz büyük bir aileyiz. 14 yıl boyunca Rakka'da değildim, şimdi Kürt arkadaşımın evinde yaşıyorum bu da bir mesaj.

TERÖRİSTLER BÖLÜCÜ FİKİRLERİNİ YAYIYOR

Bunları kimin yaptığının cevabını herkes biliyor zaten. Bu terör örgütlerini fikirlerini yayıp insanları zehirliyorlar ki bölgede sadece onlar kalsın diye. Güvende olan insanları etkilemek için bölücü fikirleri yayıyorlar.

