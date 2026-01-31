YPG'nin entegrasyonu sonrası Suriye'de durum ne?

Suriye'de yıllardır süren çatışmaların ardından sükunet rüzgarları esmeye başladı. Kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte bölgede yeni bir takvim işlemeye başlarken, A Haber ekibi gelişmeleri yerinden takip etti. Muhabir Mehmet Geçgel, bölgedeki kritik askeri ve siyasi değişimi aktarırken, Türkiye'de büyüyen ve vatan hasreti çeken 11 yaşındaki Melek'in duygusal sözleri ile bölgedeki son durumu aktardı.

STRATEJİK SAHALARDA 10 GÜNLÜK TAKVİM

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye'de sakin bir güne başladı. Kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının detayları açıklandı. Bu anlaşma, 18 Ocak anlaşmasının bir tamamlayıcısı niteliğinde. Anlaşmaya göre Rümelan ve Süveyde petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı 10 gün içinde devralınacak" ifadelerini kullandı. Bölgedeki askeri hareketliliğin pazartesi günü itibarıyla farklı bir boyuta evrileceğini belirten Geçgel, "İç güvenlik güçleri başta Haseke olmak üzere Kamışlı kentlerine girecek ve görevlerine başlayacaklar. Bunun için tüm gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda" sözleriyle sahadaki takvimi paylaştı.