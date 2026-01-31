YPG'nin entegrasyonu sonrası Suriye'de durum ne?
Suriye’nin Mervetepe bölgesinde imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından sahada yeni bir takvim işlemeye başladı. Stratejik noktaların devralınması ve iç güvenlik güçlerinin bölgeye girişi planlanırken, terörden temizlenen alanlarda sivillerin geri dönüş süreci de yakından takip ediliyor. A Haber ekibi, Suriye’deki son askeri ve insani gelişmeleri yerinden aktardı.
Suriye'de yıllardır süren çatışmaların ardından sükunet rüzgarları esmeye başladı. Kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte bölgede yeni bir takvim işlemeye başlarken, A Haber ekibi gelişmeleri yerinden takip etti. Muhabir Mehmet Geçgel, bölgedeki kritik askeri ve siyasi değişimi aktarırken, Türkiye'de büyüyen ve vatan hasreti çeken 11 yaşındaki Melek'in duygusal sözleri ile bölgedeki son durumu aktardı.
STRATEJİK SAHALARDA 10 GÜNLÜK TAKVİM
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye'de sakin bir güne başladı. Kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının detayları açıklandı. Bu anlaşma, 18 Ocak anlaşmasının bir tamamlayıcısı niteliğinde. Anlaşmaya göre Rümelan ve Süveyde petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı 10 gün içinde devralınacak" ifadelerini kullandı. Bölgedeki askeri hareketliliğin pazartesi günü itibarıyla farklı bir boyuta evrileceğini belirten Geçgel, "İç güvenlik güçleri başta Haseke olmak üzere Kamışlı kentlerine girecek ve görevlerine başlayacaklar. Bunun için tüm gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda" sözleriyle sahadaki takvimi paylaştı.
YPG'DEN TEMİZLENEN BÖLGELERE GERİ DÖNÜŞLER SÜRÜYOR
Terör örgütü YPG'nin çekildiği bölgelerde sivillerin evlerine dönmeye başladığını ifade eden Mehmet Geçgel, "İç savaş ve Esad rejimi sonrası yerinden edilen çok sayıda sivil evlerine dönüyor. Onlardan biri de arkadaşımız Melek. Türkiye'de büyüdü ve şimdi vatanına dönse de kalbi hala büyüdüğü topraklarda atıyor" dedi. Bölgedeki insani durumu gözlemleyen Geçgel, terörden temizlenen alanlarda hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
MELEK'İN TÜRKİYE HASRETİ: "ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"
Henüz 6 aylıkken Türkiye'ye gelen ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde büyüyen 11 yaşındaki Melek, yaşadığı özlemi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Melek, "Türkiye'de büyüdüm, oradaki arkadaşlarımı çok özledim. En çok Safa'yı özledim. Okuluma geri dönmek istiyorum. Türkiye'de paten sürüyordum ama burada sürecek yol bile yok, nasıl süreceğim?" sözleriyle yaşadığı zorlukları aktardı. Geleceğe dair hayallerinden bahseden küçük Melek, "Okuyup doktor olmak istiyorum. Doktor olunca da hastaları tedavi edeceğim" ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE
Anlaşmanın sahaya tam anlamıyla yansıması için pazartesi gününün kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Mehmet Geçgel, "Herhangi bir ihlal olmazsa anlaşma pazartesi günü sahaya tamamen yansıyacak. Bizler bölgedeki gelişmeleri anbean takip etmeye devam ediyoruz" diyerek bölgedeki bekleyişin sürdüğünü bildirdi.