Suriye’de YPG’nin çöküşü: Rakka’da af merkezlerinde uzun kuyruklar

ZORLA SİLAH ALTINA ALINANLARIN İTİRAFLARI

Merkeze başvuranların büyük çoğunluğu, terör örgütü YPG'nin baskı ve tehditleriyle örgüte katılmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bölgedeki sivillerin yaşadığı mağduriyete değinen Mehmet Geçgel, "YPG'nin silah zoruyla, baskıyla buraya kattığı, tarlalardan bahçelerden topladığı insanlar var. Neden orada olduklarını şimdi daha iyi anlıyoruz; her biri silah zoruyla ve baskıyla YPG'ye katılmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar" sözleriyle örgütün halk üzerindeki baskısını dile getirdi.

Benzer uygulamaların daha önce Hama, Humus ve Şam'da da yapıldığını hatırlatan Geçgel, YPG'den kurtarılan bölgelerde bu merkezlerin bir süre daha yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.