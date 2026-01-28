Suriye’de YPG’nin çöküşü: Rakka’da af merkezlerinde uzun kuyruklar
Suriye’nin Rakka kentinde YPG/PKK’nın zorla silah altına aldığı siviller, Şam yönetiminin ilan ettiği af kararının ardından merkezlere akın etti. A Haber’in yerinde görüntülediği af noktalarında oluşan uzun kuyruklar, örgütten kopuşların hızlandığını ve YPG’nin sahadaki çözülüşünü gözler önüne serdi. Af belgesi alan yüzlerce kişi, silahlarını teslim ederek yasal statü kazanma sürecine girdi.
Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün baskısıyla silah altına alınan ve çeşitli birimlerde görev yapmaya zorlanan siviller, Şam yönetiminin duyurduğu af kararının ardından merkezlere akın ediyor.
A Haber ekibi, YPG'den temizlenen bölgelerde kurulan af merkezlerindeki yoğunluğu yerinde görüntüledi. Örgütten kopan yüzlerce kişi, yasal statü kazanmak için mülakatlardan geçerek af belgelerini alıyor.
YPG'DEN KOPUŞLAR VE AF MERKEZİNDEKİ YOĞUNLUK
YPG'den temizlenen Rakka'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, örgütün zorla silah altına aldığı kişiler için de yeni bir süreç başladı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "YPG'den temizlenen Rakka'da çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da YPG'nin zorla silah altına aldığı siviller ve özellikle askeri alanda, polis teşkilatında kullandığı kişiler 'aman belgesi' yani af belgesi alıyorlar" ifadelerini kullandı. Merkezlerin önünde oluşan uzun kuyruklara dikkat çeken Geçgel, "Bu manzara aslında YPG'nin çöküşünü de gösteriyor. Zira buradakilerin tamamı YPG'ye destek vermekten artık vazgeçti" sözleriyle bölgedeki atmosferi özetledi.
ADIM ADIM AF SÜRECİ: MÜLAKAT VE PARMAK İZİ
Af merkezine gelen kişiler, öncelikle görevliler tarafından gerçekleştirilen titiz bir mülakat sürecinden geçiyor. Sürecin işleyişini anlatan muhabir Mehmet Geçgel, "Burada hiç kimseye herhangi bir kötü muamelede bulunulmuyor. Kadınlar da var, erkekler de var. Önce onlara çeşitli sorular soruluyor ve bu sorulara cevaplar veriyorlar. Ardından mülakat tamamlandıktan sonra bir başka salonda fotoğrafları çekiliyor" dedi.