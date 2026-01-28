CANLI YAYIN

Suriye’de YPG’nin çöküşü: Rakka’da af merkezlerinde uzun kuyruklar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Suriye’de YPG’nin çöküşü: Rakka’da af merkezlerinde uzun kuyruklar

Suriye’nin Rakka kentinde YPG/PKK’nın zorla silah altına aldığı siviller, Şam yönetiminin ilan ettiği af kararının ardından merkezlere akın etti. A Haber’in yerinde görüntülediği af noktalarında oluşan uzun kuyruklar, örgütten kopuşların hızlandığını ve YPG’nin sahadaki çözülüşünü gözler önüne serdi. Af belgesi alan yüzlerce kişi, silahlarını teslim ederek yasal statü kazanma sürecine girdi.

Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün baskısıyla silah altına alınan ve çeşitli birimlerde görev yapmaya zorlanan siviller, Şam yönetiminin duyurduğu af kararının ardından merkezlere akın ediyor.

SURİYE'DE YPG'DEN KOPUŞ KUYRUĞU

A Haber ekibi, YPG'den temizlenen bölgelerde kurulan af merkezlerindeki yoğunluğu yerinde görüntüledi. Örgütten kopan yüzlerce kişi, yasal statü kazanmak için mülakatlardan geçerek af belgelerini alıyor.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

YPG'DEN KOPUŞLAR VE AF MERKEZİNDEKİ YOĞUNLUK

YPG'den temizlenen Rakka'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, örgütün zorla silah altına aldığı kişiler için de yeni bir süreç başladı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "YPG'den temizlenen Rakka'da çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da YPG'nin zorla silah altına aldığı siviller ve özellikle askeri alanda, polis teşkilatında kullandığı kişiler 'aman belgesi' yani af belgesi alıyorlar" ifadelerini kullandı. Merkezlerin önünde oluşan uzun kuyruklara dikkat çeken Geçgel, "Bu manzara aslında YPG'nin çöküşünü de gösteriyor. Zira buradakilerin tamamı YPG'ye destek vermekten artık vazgeçti" sözleriyle bölgedeki atmosferi özetledi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

ADIM ADIM AF SÜRECİ: MÜLAKAT VE PARMAK İZİ

Af merkezine gelen kişiler, öncelikle görevliler tarafından gerçekleştirilen titiz bir mülakat sürecinden geçiyor. Sürecin işleyişini anlatan muhabir Mehmet Geçgel, "Burada hiç kimseye herhangi bir kötü muamelede bulunulmuyor. Kadınlar da var, erkekler de var. Önce onlara çeşitli sorular soruluyor ve bu sorulara cevaplar veriyorlar. Ardından mülakat tamamlandıktan sonra bir başka salonda fotoğrafları çekiliyor" dedi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Kayıt işlemlerinin son aşamasını ise parmak izi alımı oluşturuyor. Geçgel, "Parmak izi belgelere fotoğrafla birlikte ekleniyor. Bu şekilde kayıtları alındıktan sonra kendilerine bir af belgesi veriliyor" sözleriyle işlemlerin nasıl tamamlandığını aktardı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

KAREKODLU BELGELERLE YASAL STATÜ

Alınan af belgeleri, eski YPG unsurlarının yasal statüye kavuşmasını sağlıyor. Üzerinde karekod bulunan bu belgeler, kişilerin güvenlik noktalarından sorunsuz geçmesine imkan tanıyor. Mehmet Geçgel, "Bu belge onların af belgesi oluyor. Dışarıda çevirmede veya herhangi bir yol kontrolünde belgelerini gösteriyorlar ve Suriye ordusu ile polisi onlara herhangi bir şey yapmıyor" bilgisini paylaştı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Geçgel ayrıca, "Silahlarını getirip teslim edenler de var, onlar özel bir alana alınıyor" diyerek sürecin güvenli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

ZORLA SİLAH ALTINA ALINANLARIN İTİRAFLARI

Merkeze başvuranların büyük çoğunluğu, terör örgütü YPG'nin baskı ve tehditleriyle örgüte katılmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bölgedeki sivillerin yaşadığı mağduriyete değinen Mehmet Geçgel, "YPG'nin silah zoruyla, baskıyla buraya kattığı, tarlalardan bahçelerden topladığı insanlar var. Neden orada olduklarını şimdi daha iyi anlıyoruz; her biri silah zoruyla ve baskıyla YPG'ye katılmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar" sözleriyle örgütün halk üzerindeki baskısını dile getirdi.

Benzer uygulamaların daha önce Hama, Humus ve Şam'da da yapıldığını hatırlatan Geçgel, YPG'den kurtarılan bölgelerde bu merkezlerin bir süre daha yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Suriye’de YPG’nin çöküşü: Rakka’da af merkezlerinde uzun kuyruklar
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın