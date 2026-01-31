CANLI | ABD-İran hattında gerilim! Arakçi’den haritalı tepki! Trump'tan yeni tehdit

ABD-İran hattında gerilim artmaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Arakçi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan faaliyetlerini paylaştığı haritayla eleştirdi.

Arakçi, ABD ordusunun İran kıyıları açıklarında varlığının, ülkesinin kendi topraklarında gerçekleştirdiği tatbikatlara müdahale etmeye çalışmak anlamına geldiğini belirtti.

Bakan, "CENTCOM, bir yandan terör örgütlerinin tatbikat yapmasına izin verirken, diğer yandan ABD'nin terör listesinde olan bir ulusal ordudan profesyonellik talep ediyor. Bu, dünyanın karşı karşıya olduğu ve bazı Avrupalı hükümetlerin de desteklediği bir saçmalık düzeyidir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda barış ve istikrarın koruyucusu olduğunu vurguladı. Bakan, bölgedeki dış güçlerin varlığının gerilimi düşürmek yerine artırdığını savundu ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ile ticari gemilerin güvenli geçişinin hem İran hem de komşuları için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Arakçi'nin açıklamaları şöyle: "Batı Yarımküre'de sarı ile işaretlenmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında, İran'ın sınırları sarı ile işaretlenmiştir. Kırmızı içindeki küçük daire Hürmüz Boğazı'dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi bizim Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin kendi topraklarında nasıl hedef pratiği yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. CENTCOM, bir yandan aynı "terör örgütünün" askeri tatbikat yapma hakkını tanırken, diğer yandan ABD Hükümeti'nin "terör örgütü" olarak listelediği ulusal bir ordudan "profesyonellik" talep ediyor! Bu, dünyanın şu an karşı karşıya olduğu ve Avrupalı hükümetlerin aktif olarak benimsemeye karar verdiği saçmalık düzeyidir. Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda her zaman barış ve istikrarın koruyucusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bölgemizde, hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, heybetli bir güç olarak bilinir. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, komşularımız için olduğu kadar İran için de hayati öneme sahiptir. Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı her zaman ilan edilenin tam tersine neden olmuştur: gerilimi düşürmek yerine tırmandırmak."