Suriye'de YPG terörünü bitiren aşiretler A Haber'de!

Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde halk ve yerel aşiretler yeni dönemi kutluyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel , Rakka bölgesinde Suriye hükümetine desteklerini açıklayan önemli aşiret liderleriyle bir araya geldi. Ebu Şaban, Ebu Recep, El-Valde ve El-Afatle aşiretleri, YPG'nin yıllar süren baskı ve zulmünden kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etmişti.

Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulunmuştu.

Suriye 'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG /SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıklamıştı.

"SURİYE ORDUSU GELDİ, MUTLULUK İÇİNDEYİZ"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in "Suriye ordusu burada, bu özgürlük altında neler hissediyorsunuz?" sorusuna El-Valde aşireti lideri Halit El-Muhsin El-Arude şu yanıtı verdi:

"Çok şükür mutlu olduk. Çok şükür Suriye ordusu bizim memlekete geldi, fethetti memleketi. Bayağı mutluluk içindeyiz, hissediyoruz."

"PKK/YPG KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR"

YPG'nin bölge halkına yaşattığı zorluklara değinen El-Arude, terör örgütü ile Kürt vatandaşların ayrı tutulması gerektiğini vurguladı:

"Bayağı berbat oldu onlar, PKK terör örgütleri. Milleti korkutuyorlardı, yolları hiç yapmadı. Ve biz bunu söylemek istiyoruz diyor; Kürt kardeşlerimiz kardeştir ama bunlar terördür, bunlar Kürtleri temsil etmiyor. Bunu söylemek istiyor."

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR HAPİSHANELERDE

Bölgedeki sistematik kaçırılma ve tutuklama olaylarına şahitlik ettiklerini belirten aşiret lideri, "Yaşlıları kaçırmışlar, hala hapislerin içindeler. Yani Kamışlı'ya da sokmuşlar, oraya götürmüşler o PKK terör örgütleri" diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

"GİTMEZSEN ÖLDÜRÜRLERDİ"

Mehmet Geçgel'in "Bazı aşiretler neden YPG'ye destek vermek zorunda kaldı? Silah zoruyla mı?" sorusuna El-Arude şu sarsıcı cevabı verdi:

"Güç altında aşiretleri alıyorlardı. Yani bizi tehdit ederek öyle alıyorlardı. Bizleri götürüyorlardı, zorla götürüyorlardı; gitmezsen de bitirirler insanı yani öldürürler."