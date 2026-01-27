İran'dan olası ABD saldırısı öncesi net mesaj: Komşu ülkeler İran'a karşı kullanılırsa düşman kabul edilecek

ABD'nin Orta Doğu'ya uçak gemisini konuşlandırmasının ardından İran'da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, olası bir saldırı öncesi komşu ülkelere net bir mesaj vererek "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri net bir mesaj verdi. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği belirtti. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.