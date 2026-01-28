ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alarak yine tehditler savurdu. Trump, "Büyük bir Donanma İran'a doğru ilerliyor. İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın! Yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir açıklama yaparak Washington'un askeri ve diplomatik baskısını sürdürdüğünü duyurdu.

(Foto: AA)

Başkan Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde bölgeye gönderilen ABD donanmasının yanı sıra "İran'a doğru ilerleyen yeni bir donanma filosu" daha olduğunu söyledi ve Tahran yönetimine müzakere çağrısında bulundu.

Trump, İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesi ve "adil bir anlaşma" yapması gerektiğini vurguladı; aksi halde askeri seçeneklerin masada olduğunu ima etti. İran da bu askeri hareketliliğe sert yanıt vererek "savaşa tam hazırlık içinde olduğunu" bildirdi.

Bu gelişme, Orta Doğu'daki gerilimi artıran bir unsur olarak uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Trump'ın açıklamaları şöyle: "Büyük bir Donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln (gemi) önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Umuyorum ki İran hızla "Masaya Oturur" ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma —NÜKLEER SİLAH YOK— müzakere eder. Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!"