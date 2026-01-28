İran hattında savaş gerilimi! A Haber sıcak noktada

A Haber’e konuk olan gazeteci Yusuf Alabarda, ABD’nin İran’a karşı askeri değil, deniz güvenliği, elektronik harp ve asimetrik savaş dengeleri üzerinden çok katmanlı bir baskı stratejisi yürüttüğünü vurguladı. Alabarda, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimin sıcak çatışmadan çok, mayınlar, elektronik harp ve deniz lojistiği üzerinden şekillendiğine dikkat çekti.

Gazeteci Yusuf Alabarda’nın analizinden öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Bir NAVTEX ilanı yapılmadan, havacılık güvenliği açısından NOTAM (Notice to Airmen) yayımlanmadan atışlı tatbikat gerçekleştirmek mümkün değildir. Aksi hâlde sivil ya da askeri bir hava aracının zarar görmesi, doğrudan savaş sebebi sayılır. Bu nedenle İran’ın olası tatbikatları, ancak gerekli deniz ve hava uyarıları yayımlandıktan sonra anlam kazanır. Tek başına NAVTEX ilanı, sahadaki dengeleri kökten değiştirmez.

Asıl dikkat çekici gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’nin iki büyük uçak gemisini bölgeye sevk etmesidir. Washington bu hamleyle açık bir güç gösterisi yapmaktadır. Bu, “hazırım” mesajı verilen bir bilek güreşi de olabilir, fiili bir müdahalenin ön hazırlığı da. Ancak ABD’nin İran’a karşı geçmişte izlediği askeri doktrine bakıldığında, bu hamlenin tesadüfi olmadığı görülür.

ABD, bölgede genellikle “Carrier Strike Group” (Uçak Gemisi Taarruz Grubu) olarak adlandırılan yapıyı devreye sokar. Bu yapı yalnızca bir uçak gemisinden ibaret değildir; destroyerler, kruvazörler, denizaltılar ve hava unsurlarıyla entegre çalışan çok katmanlı bir vurucu güçtür. Bu grupların görevi sadece İran’ı hedef almak değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını sağlamaktır.

Bu noktada mayın tehdidi öne çıkar. İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatma senaryosunda özellikle boğazın en dar ve en sığ noktalarını hedef alır. Açık denize kıyasla dar alanlarda daha az sayıda mayınla maksimum etki elde etmek mümkündür. Üstelik İran, klasik zincirli mayınlardan ziyade sensörlerle donatılmış “akıllı mayınlar” konusunda ciddi mesafe katetmiş durumdadır. Bu mayınlar her temasta patlamaz; geminin akustik izi, pervane sesi ya da manyetik alanı üzerinden aktive olabilir ve hedef seçebilir.

İran’ın bu stratejisi, 1980’lerde ABD’ye karşı yaşadığı “Operation Praying Mantis” (Peygamber Devesi Operasyonu) sonrasında şekillenmiştir. Tahran yönetimi bu operasyondan şu sonucu çıkarmıştır: ABD ile simetrik bir savaş yürütmek mümkün değildir. İran’ın uçak gemisi sayısı, hava gücü ya da teknolojik kapasitesi ABD ile bire bir çatışmaya girecek seviyede değildir.

Bu nedenle İran, bilinçli olarak asimetrik savaş doktrinine yönelmiştir. Bu doktrinin merkezinde Hürmüz Boğazı’nı işlevsiz hale getirmek, çok sayıda küçük unsurla büyük hedefleri baskı altına almak vardır. Bu kapsamda yüzlerce intihar botu, insansız ya da insanlı deniz araçları devreye sokulabilir. Tek bir botun bir uçak gemisine zarar vermesi mümkün değildir; ancak “saturasyon” etkisi yaratılarak savunma sistemlerinin kapasitesi zorlanabilir.

Bu yaklaşım, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemlerine rağmen yaşadığı doygunluk saldırılarını hatırlatmaktadır. Yeterli sayıda eş zamanlı saldırı gerçekleştirildiğinde, en gelişmiş savunma sistemleri bile zorlanabilmektedir. Açık kaynak istihbarat raporlarında, İsrail’in hava savunma mühimmat stoklarını korumak amacıyla bazı operasyonları ertelediği yönünde değerlendirmeler yer almıştır.

ABD ise bu riske karşı yalnızca kinetik güçle değil, elektronik harp unsurlarıyla da hazırlıklıdır. Uçak gemilerinden kalkan EA-18G Growler tipi elektronik harp uçakları, İran’ın radar ve komuta-kontrol sistemlerini devre dışı bırakabilecek kapasiteye sahiptir. Bu tür sistemler devreye girdiğinde, mekanik altyapılar çalışmaya devam etse bile radarlar, haberleşme ağları ve sensörler işlevsiz hale gelebilir.

Nitekim benzer elektronik harp yeteneklerinin daha önce Venezuela’da yaşanan ve faili net olarak açıklanmayan bazı altyapı çöküşlerinde rol oynadığı iddia edilmiştir. Venezuelalı yetkililer, bu tür sistemlerin devreye girmesiyle radar ekranlarının tamamen karardığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak sahada görünen tablo, klasik bir sıcak çatışmadan ziyade; deniz yolları, elektronik harp, mayın temizleme ve lojistik üstünlük üzerinden yürütülen çok katmanlı bir güç mücadelesine işaret etmektedir. Hürmüz Boğazı bu mücadelenin merkezinde yer alırken, taraflar askeri olduğu kadar ekonomik ve stratejik sonuçları da hesaplamak zorundadır."