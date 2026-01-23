Trump'tan İran'a yeni tehdit! ABD gemileri ve donanma gücü yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump , İran ile bir süredir devam eden gerilimin ardından tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Tahran yönetimini yeniden tehdit ederek, ABD donanmasının İran'a doğru yola çıktığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ABD gemisinin İran'a doğru yola çıktığını belirtti. (Foto: ahaber.com.tr)

"İRAN'A GİDEN ÇOK SAYIDA GEMİMİZ VAR"

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada; "İran'a giden çok sayıda gemimiz var. Her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz var. Ne olacağını göreceğiz. Büyük bir güç. İran'a doğru giden büyük bir gücümüz var." ifadelerini kullandı.



OLASI SUİKAST GİRİŞİMİNE "İRAN'IN YOK EDİLMESİ EMRİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast tehditlerine karşı Tahran yönetimini yeryüzünden sileceğini ifade etmişti. Trump, News Nation kanalına verdiği röportajda İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendirerek "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." dedi. Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuşmuştu.