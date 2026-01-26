ABD uçak gemisini Ortadoğu'ya konuşlandırdı I Trump'tan önce tehdit ardından barış mesajı

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD-İran hattında gerilim sürüyor. ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. Gelişme, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, “İran’la savaş mı başlıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Karşılıklı açıklamalar gelirken ABD Başkanı Donald Trump, önce tehdit ardından anlaşma mesajı verdi.

Ortadoğu'da tansiyonun giderek yükseldiği ABD-İran hattında, ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye konuşlandırmasıyla birlikte gerilim yeni bir boyut kazandı.

İşte taraflardan gelen peş peşe açıklamalar ve sahadan dakika dakika son gelişmeler...

CANLI ANLATIM

> 1dk önce

İRAN: SAVAŞA TAM HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

 İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkesinin çatışma alanlarındaki sorunların çözülmesi için diyalog ve bölgesel istikrara önem verdiğini ancak ulusal çıkarların korunması için farklı seçenekleri de gündemde tuttuğunu söyledi.

İran basınında yer alan haberlere göre Muhacerani, başkent Tahran'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dış basında İran'a yönelik bir savaş algısı oluşturulduğunu ve bu şekilde İran halkının endişeye sevk edildiğini söyleyen Muhacerani, şunları kaydetti:

"Savaş tehdidi koşullarında savaş davullarının sesini dış basında duyabiliyoruz. Elbette bu tehditle ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de çok aşamalı bir savaşın içinde olduğumuzun farkındaydık. Önceliğimiz sorunları diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak diğer seçenekler de gündemimizde yer alıyor. (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz."

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlere dair ise Muhacerani, "Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi hayatını kaybeden herkes için yas tutuyoruz. 3 binden fazla can kaybı az bir sayı değil. Söz konusu olan bir insanın hayatıdır. Emniyet güçlerimizin vahşice öldürüldüğünü unutmuyoruz. Bu zor günlerin yabancısı değiliz." diye konuştu.

Muhacerani, ülkesinin bu zor günlerini halk ile iletişim kurarak aşacağına inandığını belirterek "Bu süreçten halk ile diyalog kurup meşru itirazlarını tanıyarak çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak protestolara farklı bir yaklaşım sergilediklerini ve barışçıl gösterilerin liderleri ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Muhacerani, bazı üniversitelerde öğrencilere karşı sert tavır takınan yöneticilerin görevden alındığını belirtti.

Muhacerani ayrıca, protestolar ve şiddet eylemleri ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve konuya ilişkin raporların gelecek günlerde yayımlanacağını kaydetti.

"İŞ İNSANLARI VE TÜCCARLAR İNTERNETE SINIRLI OLARAK ERİŞEBİLİYOR"

İran'daki internet kesintisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Muhacerani, güvenliğin tehlikede olduğu dönemlerde kararların Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alındığına dikkati çekti.

İranlı Sözcü, "Güvenliğimiz tehlikede olduğu anlarda kurumların değerlendirmesine bağlı olarak çeşitli tedbirler alınmakta ve olası zararları da hesap edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internet erişimindeki kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduğunu ancak mevcut koşullardan dolayı kesintilerle ilgili kararları güvenlik kurullarının yönetmesi gerektiğini dile getirerek "İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor. Ancak toplum henüz bu imkana sahip değil." hatırlatmasında bulundu.

> 2 saat 54dk önce

TRUMP: İRAN ANLAŞMA İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Orta Doğu’ya doğru hareket ettiği bir dönemde, İran’ın ABD ile yaşanan gerilimlere diplomatik bir çözüm bulmak istediğini söyledi.

Trump, haber sitesi Axios’a verdiği röportajda, ABD’nin bölgeye büyük bir askeri güç sevk etmesi nedeniyle İran’la ilgili durumun “akışkan” olduğunu ifade etti.

"BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"

Cumhuriyetçi lider, “İran’ın hemen yanında büyük bir armadamız var. Venezuela’dakinden bile büyük” dedi ve diplomasi seçeneğinin hâlâ masada olduğunu vurguladı.

“Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar,” diyen Trump, İran’ın temas arayışında olduğunu öne sürdü.

ABD ordusunun Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da pazartesi günü yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln’ün de aralarında bulunduğu bir savaş gemisi filosunun, sorumluluk alanı Orta Doğu’yu kapsayan bölgeye ulaştığını bildirdi. Bu alan İran’ı da içeriyor.

CENTCOM, uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu’da “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek” amacıyla konuşlandırıldığını açıkladı. Geminin hâlen Hint Okyanusu’nda bulunduğu belirtilirken, konumuna ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

Trump, insan hakları grupları ve görgü tanıklarına göre binlerce kişinin hayatını kaybettiği protestoların şiddetle bastırılmasının ardından, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesi ihtimalini dışlamayı reddetmişti.

Axios, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın bölgedeki olası bir askeri tırmanış konusunda henüz nihai bir karar vermediğini aktardı.

Haberde, Trump’a bu hafta içinde güvenlik danışmanları tarafından ek askeri seçeneklerin sunulabileceği de belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal, USS Abraham Lincoln ve ona eşlik eden savaş gemilerinin, Trump’ın İran’a saldırı kararı alması durumunda kendisine ek saldırı ve savunma seçenekleri sağladığını yazdı.

> 10 saat 38dk önce

PENTAGON'DA HAREKETLİLİK VAR MI?

ABD’nin Ortadoğu’ya konuşlandırdığı uçak gemisinin yankıları sürerken ABD, İran’ı vurmaya mı hazırlanıyor? Sorularını da beraberinde getirdi. Washington’dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Pentagon’da hareketlilik olup olmadığına ilişkin konuşarak şunları söyledi:

"Pentagon'da bugün çok fazla bir hareketlilik görmedim, işte pizza satışlarında da çok fazla bir yükseliş yok ancak Donald Trump'ın işte bir saat önce yaptığı açıklama var ve diğer açıklamaları yansıtmak istiyorum öncelikle. Bu tansiyonu tabii ki yükseltiyor. Trump, İran'a yönelik gerilimin tırmandığı bir dönemde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiğini açıkladı. Trump, ABD deniz savaş gemileri, uçak gemisi taarruz grubunun bölgeye sevk edildiğini belirtirken doğrudan bir askeri saldırı kararı alındığını ise duyurmadı. Trump son açıklamalarında ABD'nin İran'a karşı tüm seçenekleri masada tuttuğunu, bölgeye gönderilen deniz silah unsurlarının caydırıcılık amaçlı olduğunu, savaşı istemediğini ancak İran'ın kırmızı çizgileri aşması halinde tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

ABD-İRAN KRİZİ DERİNLEŞİYOR! PENTAGON'DA HAREKETLİLİK VAR MI?

ABD DONANMASINA AİT UÇAK GEMİSİ ORTADOĞU’DA

Trump'ın 'armada' sözü kullanmıştı bugün. Armada ifadesi ise ABD ana akım medyasında özellikle uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın bölgeye ulaşması ile birlikte değerlendirildi, yorumlandı. ABD donanmasına ait uçak gemisi destroyerlerin Orta Doğu'ya girişi Washington'ın askeri seçenekleri fiilen hazır tuttuğunu gösteren en somut adım olarak okunuyor Amerikan ana akım medyasında Tahir. Bu arada tabii Reuters'a göre de Trump yönetimi askeri gücü masada tutarken doğrudan savaşı başlatacak bir adımı şu aşamada istemiyor. Haber ajansı, Beyaz Saray'daki yaklaşımı yüksek caydırıcılık, düşük saldırı istediği şeklinde özetliyor.

AMERİKAN MEDYASI NE DİYOR?

Washington Post ise uçak gemisi konuşlandırmasını Trump'ın İran üzerindeki baskıyı artırmak için kullandığı klasik güç gösterisi olarak nitelendiriyor. Gazeteye göre bu hamle İran'ı hem nükleer program hem de bölgesel faaliyetler konusunda müzakereye zorlamayı amaçlıyor ancak bölgesel savaş riskini de büyütüyor. Associated Press ABD'nin askeri varlığını artırmasının İran yanlısı milisleri harekete geçirdiğini, bunun da kontrolsüz tırmanma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Associated Press'e göre Washington bu nedenle sınırlı güç gösterisi ile tam ölçekli çatışma arasındaki çizgide yürüyor.

“WASHİNGTON’DAN ZORLAYICI CAYDIRICILIK POLİTİKASI”

Wall Street Journal ve Beyaz Saray yakınlığıyla bilinen politika çizgisinde öne çıkan yorumsa şu: Trump İran dosyasını iç politikada güçlü lider imajını pekiştirmek, dış politikadaysa İran'ı ilk hatayı yapmaya zorlamak için kullanıyor. Bu nedenle askeri hazırlık gerçek ancak ilk saldırı niyeti yok. Genel değerlendirmeye gelecek olursak, Trump savaşı başlatmak istemiyor ancak İran nükleer programı ve ABD askerlerine yönelik bir saldırı durumunda askeri seçeneği kullanmaya hazır olduğunu açıkça gösteriyor. Bu çerçevede Washington'ın bugünkü politikası zorlayıcı caydırıcılık olarak tanımlanıyor. Savaş ilanı yok fakat savaş ihtimali sürekli canlı tutuluyor Donald Trump ve Beyaz Saray ekibi tarafından diyebiliriz Tahir."

> 11 saat 3dk önce

İRAN: ABD SALDIRIRSA KATAR'I VURURUZ

ABD'nin Ortadoğu'ya konuşlandırdığı uçak gemisi sonrası Trump'tan Tahran'a "donanma emrimi bekliyor" sözleri, bölgede krizi derinleştirdi. ABD Başkanı'nın açıklamalarının ardından İran'dan yapılan sert açıklamada, "ABD saldırırsa Katar'ı vururuz" denildi. 
> 11 saat 40dk önce

İNGİLTERE'DEN 4 ÜLKEYE "GİTMEYİN" UYARISI

ABD'nin Ortadoğu'ya konuşlandırılan uçak gemisi sonrasında Amerikan ve İngiliz basınından İran'a büyük bir saldırı olacak haberlerinin ardından İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Buna göre İngiltere, İran, Irak, Kuvet ve Suudi Arabistan'a yapılacak seyahatler için vatandaşlarına "gitmeyin" uyarısı yaptı.

> 11 saat 48dk önce

İNGİLİZ BASINI: İRAN'A BÜYÜK BİR SALDIRI GELİYOR

ABD İran arasında uçak gemisi gerginliği tırmanırken bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin İngiliz basını The Economist'ten İran'a çok büyük bir saldırının geldiği belirtilirken, ABD basınında ise ABD saldırısının yaklaştığı bilgisi verildi. 
> 23:47

TRUMP: DONANMA EMRİMİ BEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçak gemisine ilişkin Axios'a yaptığı açıklamada, donanmanın emir beklediği mesajını vererek geminin Venezuela'dan daha büyük olduğunu belirtti. İran'ın dibinde büyük bir donanma olduğunu belirten Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor, birçok kez aradılar." dedi.

> 22:46

ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ: İRAN'I İZLİYORUZ

CENTCOM'un Ortadoğu'ya uçak gemisinin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Büyükelçilik, "İran'ı izliyoruz" dedi.

> 21:50

İRAN: SAVAŞ GEMİLERİ İRAN'IN KARARLILIĞINI ETKİLEMEZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu ve İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini söyleyerek, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirterek, "Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıyayız. 12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD'nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve Haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HER GELİŞMEYİ ANBEAN İZLİYOR"

ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelendiren Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler. Bu yüzden bölge ülkeleri yanlış hesaplamaların önüne geçmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

"HEM ÇİN'LE HEM RUSYA'YLA SAVUNMA ANLAŞMALARIMIZ VAR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD'ye saldırıyı ertelemesi yönünde mesajı gönderdiği iddialarına yalanlama getiren Bekayi, "ABD'nin kendisi bile İsrail kaynaklı bilgilerin şüpheyle değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederken, bizim medyamız bu iddiaları neden yayıyor? Bu iddiaların hiçbir doğruluğu yoktur. Bu, İsrail rejiminin yalan zincirinin devamıdır. Bu rejim diplomasinin her türlüsüne düşmandır ve sahte bilgilerin ana üreticisidir" ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya ile savunma alanında işbirliğinin devam ettiğini belirten Bekayi, her iki ülke ile temasın güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hem Çin'le hem Rusya'yla savunma anlaşmalarımız var. Bu iş birlikleri ve temaslar güçlü biçimde sürecektir. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler 'in iki önemli üyesidir ve sorumluluklarının farkındadır. Son gelişmelerle ilgili olarak da her iki ülkeyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

> 21:14

ABD UÇAK GEMİSİNİ ORTADOĞU'YA KONUŞLANDIRDI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.

