Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarında ilk: A Haber çatışmanın ortasında

Suriye ordusu YPG/SDG'nin işgal ettiği terör mevzilerinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlattı. Ordu tarafından teröristlerin üs olarak kullandığı noktalar açıklamasının ardından hedef alınırken, A Haber ekibi sıcak bölgede operasyonun başladığı anları anbean aktardı.

A HABER EKİBİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA

Suriye ordusunun başlattığı operasyonda YGP/SDG'li teröristler ile yoğun çatışma yaşanırken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün attığı havan topu saldırısının ortasında kaldı. A Haber ekibinin bulunduğu noktada saldırılar artarken, patlama anları dünya televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla ekrana geldi.