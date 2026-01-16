Suriye'de operasyon başladı! Dünya televizyonlarında ilk: A Haber çatışmanın ortasında
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ, operasyonun ilk anlarını bölgeden anbean aktarırken, teröristlerin attığı havan topu ve dronların saldırısına uğradı. Deyr Hafir'deki çatışma anları dünya televizyonlarında ilk kez sadece A Haber farkıyla ekrana geldi.
Suriye ordusu YPG/SDG'nin işgal ettiği terör mevzilerinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlattı. Ordu tarafından teröristlerin üs olarak kullandığı noktalar açıklamasının ardından hedef alınırken, A Haber ekibi sıcak bölgede operasyonun başladığı anları anbean aktardı.
A HABER EKİBİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA
Suriye ordusunun başlattığı operasyonda YGP/SDG'li teröristler ile yoğun çatışma yaşanırken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün attığı havan topu saldırısının ortasında kaldı. A Haber ekibinin bulunduğu noktada saldırılar artarken, patlama anları dünya televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla ekrana geldi.
DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK!
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, çatışma anlarını aktararak; "Bulunduğumuz noktaya şuanda çok sayıda havan topu gönderdi teröristler. Havan topları birbiri ardında bulunduğumuz noktaya düşüyor. Suriye ordusu tarafından terör mevzileri vuruluyor. Havan toplarının düştüğü yerlerde patlamaları görüyoruz."
Geçgel saldırıların oldukça arttığını ve 25-30'a yakın bombalama seslerinin duyulduğunu belirterek; "Buraya fırlatılan havanlar çok yakınımıza düştü. Çok güçlü patlamalar var. Deyr Hafir'deki teröristler bu noktaya havan ve dron saldırıları gerçekleştiriyor. Bulunduğumuz yerde binalar sallanıyor." dedi.
