CANLI | Suriye ordusundan Deyr Hafir’e operasyon! Uzman isimler A Haber’de: SDG ve YPG’nin tüm kozları boşa çıktı

01:53 17 Ocak 2026

A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Suriye merkezli gelişmelerin yalnızca bu ülkeyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, bölgenin yeniden şekillendiği kritik süreçte güçlü ve üniter devletlerin hedef alındığını, parçalanma senaryolarının ise Türkiye dâhil tüm bölge için ciddi güvenlik ve göç riskleri barındırdığını söyledi.

Coşkun Başbuğ şunları kaydetti:

"Bu mesele yalnızca Suriye’yi ilgilendirmiyor; merkezinde bulunduğumuz coğrafyanın yeniden şekillendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle Suriye’nin çok parçalı bir yapıya sürüklenmesi, hem bölge güvenliği hem de Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor. Geçmişte İran’ın Suriye sahasındaki rolü biliniyor ancak bugün gelinen noktada bölünme riski taşıyan bir İran da tüm bölge için, Türkiye dâhil, önemli bir tehdit oluşturur. Ekonomik çöküş ve olası göç dalgaları sadece Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da etkileyebilecek boyuttadır.

İsrail’in güçlü ve üniter devletler istemediği yönündeki değerlendirmeler dikkate alındığında, bölgede ayakta kalan tek güçlü üniter devletin Türkiye olduğu görülüyor. Aynı şekilde güçlü bir Suriye’nin ya da bütünlüğünü koruyan bir İran’ın da hedef alındığı bir tablo söz konusu. Bu zincir devam ederse, ilerleyen süreçte Türkiye’nin de hedef olmayacağının garantisi yok. Bugün dünyanın dengeleriyle oynanan coğrafya tam olarak bizim merkezinde bulunduğumuz bölge.

Suriye’de ise 8 Aralık sonrası gelişmelerle birlikte sahada işlerin hem Türkiye hem de Suriye yönetimi açısından daha iyiye gittiği kanaatindeyim. Bu süreçte farklı yorumlar yapıldı, hatta Esad sonrası için karamsar senaryolar üretildi ancak bugün ortaya çıkan Suriye gerçeği çok farklı. Bölgenin artık huzur ve istikrara kavuşması gerekiyor.

Unutulmaması gereken önemli bir veri de şu: Suriye iç savaşının ardından Türkiye’ye gelen yaklaşık 3,5 milyon kişinin yüzde 17’si PKK zulmünden kaçan Kürtlerden oluşuyordu. Bu insanlara kapılarını açan ülke yine Türkiye oldu. Suriye’de yıllarca kimlik dahi verilmeyen, temel hukuki ve sosyal haklardan yoksun bırakılan Kürtler için Türkiye güvenli bir liman haline geldi."