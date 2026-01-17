CANLI | Suriye ordusundan Deyr Hafir’e operasyon! Uzman isimler A Haber’de: SDG ve YPG’nin tüm kozları boşa çıktı
Suriye’de Halep’e bağlı Deyr Hafir, Meskene ve Tabka bölgelerinde YPG/SDG unsurlarına tanınan tahliye süresinin dolmasının ardından Suriye ordusu harekete geçerek terör örgütünün üs olarak kullandığı noktaları vurdu. Gelişmelerin ardından SDG komutanı Mazlum Abdi, güçlerin sabah 07.00 itibarıyla Halep’in doğusundan çekileceğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte bölgede çatışmalar sona ererken, A Haber’e konuk olan uzman isimler sahadaki son durumu ve yaşananları değerlendirdi.
Suriye'de Halep'e bağlı Deyr Hafir'de YPG unsurlarına ait üslerin hedef alınmasının ardından SDG komutanı Mazlum Abdi, güçlerin sabah 07.00 itibarıyla Halep'in doğusundan çekileceğini açıkladı. Gelişmenin ardından A Haber'e konuk olan uzmanlar, yaşanan süreci değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
COŞKUN BAŞBUĞ: BÖLGESEL KAOS TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLER
A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Suriye merkezli gelişmelerin yalnızca bu ülkeyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, bölgenin yeniden şekillendiği kritik süreçte güçlü ve üniter devletlerin hedef alındığını, parçalanma senaryolarının ise Türkiye dâhil tüm bölge için ciddi güvenlik ve göç riskleri barındırdığını söyledi.
Coşkun Başbuğ şunları kaydetti:
"Bu mesele yalnızca Suriye’yi ilgilendirmiyor; merkezinde bulunduğumuz coğrafyanın yeniden şekillendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle Suriye’nin çok parçalı bir yapıya sürüklenmesi, hem bölge güvenliği hem de Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor. Geçmişte İran’ın Suriye sahasındaki rolü biliniyor ancak bugün gelinen noktada bölünme riski taşıyan bir İran da tüm bölge için, Türkiye dâhil, önemli bir tehdit oluşturur. Ekonomik çöküş ve olası göç dalgaları sadece Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da etkileyebilecek boyuttadır.
İsrail’in güçlü ve üniter devletler istemediği yönündeki değerlendirmeler dikkate alındığında, bölgede ayakta kalan tek güçlü üniter devletin Türkiye olduğu görülüyor. Aynı şekilde güçlü bir Suriye’nin ya da bütünlüğünü koruyan bir İran’ın da hedef alındığı bir tablo söz konusu. Bu zincir devam ederse, ilerleyen süreçte Türkiye’nin de hedef olmayacağının garantisi yok. Bugün dünyanın dengeleriyle oynanan coğrafya tam olarak bizim merkezinde bulunduğumuz bölge.
Suriye’de ise 8 Aralık sonrası gelişmelerle birlikte sahada işlerin hem Türkiye hem de Suriye yönetimi açısından daha iyiye gittiği kanaatindeyim. Bu süreçte farklı yorumlar yapıldı, hatta Esad sonrası için karamsar senaryolar üretildi ancak bugün ortaya çıkan Suriye gerçeği çok farklı. Bölgenin artık huzur ve istikrara kavuşması gerekiyor.
Unutulmaması gereken önemli bir veri de şu: Suriye iç savaşının ardından Türkiye’ye gelen yaklaşık 3,5 milyon kişinin yüzde 17’si PKK zulmünden kaçan Kürtlerden oluşuyordu. Bu insanlara kapılarını açan ülke yine Türkiye oldu. Suriye’de yıllarca kimlik dahi verilmeyen, temel hukuki ve sosyal haklardan yoksun bırakılan Kürtler için Türkiye güvenli bir liman haline geldi."
"SDG VE YPG’NİN TÜM KOZLARI BOŞA ÇIKTI"
A Haber yayınında değerlendiren Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Ahmed Şara'nın bu hamlesinin terörün tüm çoğalmalarını çürüttüğünü belirterek, Ülger, "Şara'nın açıklamasıyla SDG ve YPG'nin elindeki 'Kürt hakları' ve 'kültürel otonomi' gibi bütün kozlar onaylı" değerlendirmesinde bulundu.
Gazeteci Zafer Şahin ise terör örgütlerinin temsilcilerinden gelen itirazlara dikkat çekerek, Şahin, "Kandil'den gelen teröristlerin bu tarihi adımı bir oyalama taktiği olarak görüyor, onların rasyoneliteden ne kadar koptuğunu gösteriyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
DEYR HAFİR'DE OPERASYON BAŞLADI
Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken, çok sayıda patlama sesi yükseliyor.
