ABD-İran savaşı kapıda! Trump'ın saldırı nedeni petrol mü?

"ABD 2030'DAN SONRAKİ İHTİYAÇLARI İÇİN İŞGAL EDECEK"

Sohtaoğlu açıklamalarının devamında 2050-2060 yıllarında yeni enerji kaynaklarının petrol yerine yeşil enerjiye dönüşeceğini fakat ABD'nin özellikle İran ve Venezuela'da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işgal edeceği ya da ablukaya alacağını vurguladı.

"Yani 2050'de belki de 2060'ta Orta Doğu'nun kimse yüzüne bakmayacak. Çünkü petrol artık yerini yeşil enerji gibi, örneğin Suudi Arabistan'ın peşinden koştuğu, dalgadan deniz... şey enerji üretmek gibi Türkiye'nin santral kurduğu, rüzgardan enerji üretmek gibi yeşil enerji diye ya da güneşten enerji ya da başka maddelerden enerji üretme ve bunları depolama üzerine yoğunlaşıyor. Fakat Amerika'nın refleksi, özellikle bunu Venezuela ve İran için de kullanabilirim, 2030'dan sonraki olası olarak Amerikan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir yakıt tankeri deposu olarak iki ülkeyi ya işgal edecek ya ablukaya alacak ya himayesine alacak." ifadelerini kullandı.