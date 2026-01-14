ABD-İran savaşı kapıda! Trump'ın saldırı nedeni petrol mü?
İran'da protestolar 18'inci gününde devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine karşı tehditleri yeni bir boyuta ulaştı. Trump protestoculara "Yardım yolda" diyerek işgal sinyali verirken, "ABD'nin olası saldırı nedeni "Nükleer enerjiden petrole mi kaydı?" sorusunu akıllara getirdi. Dünya yeniden savaş gerilimi yaşarken, A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı günlerde İran'a yönelik saldırı hazırlığı sinyali verirken dün yaptığı açıklamasında protestoculara seslenerek "Eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin" şeklindeki skandal sözleri dünya kamuoyunda tedirginlik oluşturdu. ABD basınında Trump'ın Tahran yönetimine saldırı planının masaya yatırıldığı ifade edilirken asıl neden "Jeopolitik faktörler mi, petrol mü?" sorusunu akıllara getirdi.
A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ABD'nin olası saldırısına ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu.
"TRUMP İRAN'DA REJİM KARŞITI PROTESTOLARI TETİKLEDİ"
Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarla, İran'da ilk olarak ekonomik sebeplerle başlayan protestolarını rejim karşıtı bir eyleme dönüştürdüğünü belirterek; "Trump, halkın makul ve ölçülü taleplerini rencide edecek, itibarsızlaştıracak bir hareket yaptı. Maalesef aldı o kalabalığı, kendine yonttu ve insanların haklı taleplerinin duyulmayacağı, kulak ardı edileceği bir alan açtı. Yani Trump İran'da rejimi kuvvetlendirdi." dedi.
"2040'TA PETROL GERİLEMEYE BAŞLAYACAK"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, ABD'nin İran'da olası bir saldırıyı petrol nedeniyle mi başlatacağına ilişkin soruda dünyanın 2030-2040 yıllarını işaret ederek petrol kullanımının gerilemeye başlayacağını belirterek; "Suudi Arabistan uzun yıllardır enerjisini çeşitlendirmeye çalışıyor. Biz Suudi Arabistan'ı bir petrol ülkesi olarak biliyoruz fakat 2030-2040'tan sonra Suudi Arabistan'ın petrol meselesinde bu kadar yüksek sesle sesi çıkmayacak. Üretimi de bu kadar aynı şekilde olmayacak. Hatta daha ileri giderek söylersem, izleyicilerimiz de merak edenler bakabilir, 2040'tan sonra bu fosil yakıtlar olarak bilinen petrol dahil olmak üzere gerilemeye başlayacak." dedi.