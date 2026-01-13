Trump'tan İran açıklaması: Nükleer tesislerini ortadan kaldırdık
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump "İran nükleeri ortadan kalktı. Orta Doğu'ya barış getirdik." dedi. Venezuela'ya ilişkin de konuşan ABD Başkanı "Venezuela petrolünü Venezuela halkına sağlayacağız. Biz Venezuela'ya iyi geleceğiz, milyonlarca varil petrol işlenmeye başladı." şeklinde konuştu.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Orta Doğu'ya barış getirdik. İran nükleeri ortadan kalktı. Hala sahip olsalardı bizim için kötü olurdu.
Venezuela petrolünü Venezuela halkına sağlayacağız. Biz Venezuela'ya iyi geleceğiz, milyonlarca varil petrol işlenmeye başladı.
