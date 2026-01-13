İran sokakları ateş altında! CIA-Mossad protestoların neresinde?

A Haber - Ekran Görüntüsü

İran'ın birçok kentinde provokatörler kamu kuruluşları, banka ve cami gibi yerleri ateşe verirken ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoları destekleyen tavrı ve Tahran yönetimine işgal tehdidinde bulunması iki ülke arasında gerilimi yeniden tırmandırdı. Trump İran'a yönelik güçlü bir seçeneğin ele alındığını vurgularken İran Dini Lideri Hamaney ise Trump'ın tabuta benzer bir silüetini sosyal medya hesabından paylaşarak "O da devrilecek" mesajı Washington-Tahran arasındaki ipleri kopardı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler İran'daki protestolara çevrilirken olayların giderek büyümesinde "CIA ve MOSSAD işin neresinde?" sorusunu sorulmasına neden oldu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak, Gazeteci Gaffar Yakınca ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez İran'daki gelişmeleri ve ABD-İsrail'in süreçteki etkisini ele aldı.

"İSRAİL-İRAN EZELİ DÜŞMAN ALGISI ÜZERİNDEN POLİTİKA ÜRETİLİYOR"

Akademisyen Yeliz Albayrak, İran'daki provokatif protestolarda İsrail ve ABD'nin açıkça ilişkisi olduğunu belirterek, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İsrail'in sürekli İran ile ezeli düşmanmış gibi bir politika ürettiğini ifade etti.

"Pezeşkiyan'ın söylediği gibi gerçekte sokakta ne oluyor, haklı oldukları taraflar var söylemi de bir tarafta tabii ki canlı olarak duruyor. Ama buradan nasıl toparlanıp geri dönerler? İran'ın İsrail'in karşısında saldırıya uğradığı ve ABD'nin de bunun tabii ki büyük destekçisi olduğu ve yıllardır zaten çok da alışık olunan bir düzen biliyorsunuz; özellikle de işte İslam Devrimi'nden, 1979'dan sonra İran ve İsrail'in sürekli ezeli düşmanmış gibi, düşman algısı üzerinden sürekli politika üretiyor olmaları çok da alışılmış bir durum. İran için de böyle, dünyanın geri kalanı için de böyle ama şu anda o kadar sıkışmış bir sistem var ki insanlar bir şeyler anlatmak istiyor, bir şeyler almak istiyorlar. Bunun dediğim gibi üç-dört sacayağı sebepleri var ama bir şeylerin çözülmesini istiyorlar."