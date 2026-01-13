İran sokakları ateş altında! CIA-Mossad protestoların neresinde?
İran'da yerel para biriminin değer kaybetmesiyle başlayan protestolar 17'nci gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine işgal tehdidi ise tansiyonu giderek yükseliyor. İran'ı karıştıran provokasyonlar her geçen gün giderek artarken akıllara "CIA ve MOSSAD olayların neresinde?" sorusunun sorulmasına neden oluyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar süreci masaya yatırırken, ABD ve İsrail'in protestoların arkasında olduğunu ve gösterilerde büyük çoğunluğun ajanlardan oluştuğunu belirtti.
İran'da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para birimi olan İran riyalinin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve yıllardır Tahran yönetimine uygulanan yaptırımlar ekonomik sorunları yol açarken Tahran Büyük Çarşısı esnafının başlattığı protestolar ülke geneline yayılarak etkisini giderek sürdürdü. Olayların 17'nci gününde resmi olmayan bilgilere göre 544 kişinin hayatını kaybettiği 10 binden fazla kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.
İran'ın birçok kentinde provokatörler kamu kuruluşları, banka ve cami gibi yerleri ateşe verirken ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoları destekleyen tavrı ve Tahran yönetimine işgal tehdidinde bulunması iki ülke arasında gerilimi yeniden tırmandırdı. Trump İran'a yönelik güçlü bir seçeneğin ele alındığını vurgularken İran Dini Lideri Hamaney ise Trump'ın tabuta benzer bir silüetini sosyal medya hesabından paylaşarak "O da devrilecek" mesajı Washington-Tahran arasındaki ipleri kopardı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler İran'daki protestolara çevrilirken olayların giderek büyümesinde "CIA ve MOSSAD işin neresinde?" sorusunu sorulmasına neden oldu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak, Gazeteci Gaffar Yakınca ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez İran'daki gelişmeleri ve ABD-İsrail'in süreçteki etkisini ele aldı.
"İSRAİL-İRAN EZELİ DÜŞMAN ALGISI ÜZERİNDEN POLİTİKA ÜRETİLİYOR"
Akademisyen Yeliz Albayrak, İran'daki provokatif protestolarda İsrail ve ABD'nin açıkça ilişkisi olduğunu belirterek, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İsrail'in sürekli İran ile ezeli düşmanmış gibi bir politika ürettiğini ifade etti.
"Pezeşkiyan'ın söylediği gibi gerçekte sokakta ne oluyor, haklı oldukları taraflar var söylemi de bir tarafta tabii ki canlı olarak duruyor. Ama buradan nasıl toparlanıp geri dönerler? İran'ın İsrail'in karşısında saldırıya uğradığı ve ABD'nin de bunun tabii ki büyük destekçisi olduğu ve yıllardır zaten çok da alışık olunan bir düzen biliyorsunuz; özellikle de işte İslam Devrimi'nden, 1979'dan sonra İran ve İsrail'in sürekli ezeli düşmanmış gibi, düşman algısı üzerinden sürekli politika üretiyor olmaları çok da alışılmış bir durum. İran için de böyle, dünyanın geri kalanı için de böyle ama şu anda o kadar sıkışmış bir sistem var ki insanlar bir şeyler anlatmak istiyor, bir şeyler almak istiyorlar. Bunun dediğim gibi üç-dört sacayağı sebepleri var ama bir şeylerin çözülmesini istiyorlar."
"GÖSTERİLER TAMAMEN ABD VE İSRAİL TARAFINDAN SATIN ALINMIŞ DURUMDA"
Albayrak sözlerinin devamında, katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik sözde demokrasi adı altında halka seslendiği videolu mesajını hatırlatarak, Netanyahu'nun ve Trump'ın ekonomi protestolarını bahane ederek ülkeyi karıştırmaya yönelik kriz çıkarttıklarını vurguladı.
"Netanyahu'nun hatırlarsanız çok ilginç çağrıları vardı: "Kapıyı bize içeriden açın, biz sizin için demokrasi istiyoruz, halkla bir derdimiz yok, rejimi buyurun devirelim." Öte taraftan işte ABD'den biliyorsunuz işte eski lider sürekli açıklamalar yapıyor, destek bekliyor, "İşte eski günler çok güzeldi" gibi bir romantik nostalji havası, sürekli eski fotoğraflar falan koyulmaya başlandı. Ama tabii ki o şok etkisi şu anda belki de o saldırı altında olma olmadığı için insanlar hem ekonomik olarak hem rejim değişikliği olarak hem de belki kendi bireysel hayatlarıyla ilgili isteklerini oldukça daha sesi gür çıkan ve yüksek bir hale getirdiler. Şimdi buradan bir değişiklik yapılmak durumunda kalınacak çünkü buradaki kriz, buradaki çıkartılan belki gösteriler tamamen ABD ve İsrail tarafından satın alınmış durumda."
"ABD VE İSRAİL GÖSTERİLERDEN NEMALANIYOR"
Yeliz Albayrak İran'da yaşanan gerilimin İsrail ve ABD açısında işgale uygun bir araç haline geldiğini belirtirken, Trump'ın daha önce nükleer programını ele alıp ardından protestocuları destek vermesiyle farklı bir zemin hazırladığı, bu sebepten Washington ve Tel Aviv'in fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Albayrak öte yandan olası bir ABD-İsrail saldırısında İran halkının protestoları bir kenara bırakarak ülkesini savunmak için bir araya geleceğini ifade etti.
"Halk kendisi için ne söylemek isterse istesin bunun üzeri şu anda hem ABD ve hem İsrail tarafından oldukça kullanışlı bir araç haline geliyor ve bunun üzerinden Trump'ın çok rahat bir şekilde her an "İran'e müdahale edebiliriz" söylemlerini meşrulaştırdığını görüyorsunuz. Yani bundan önce nükleer meselelerle saldırıdan bahsediliyordu, nükleer programla saldırılardan bahsediliyordu, işte nükleer merkezlerin vurulmasından bahsediliyordu ama bugünkü Trump'ın söylemi "Oradaki insanları öldürüyorsunuz, sokaklar çok karışık, endişeleniyoruz ve biz demokrasinin gelmesini istiyoruz." Söylem tamamen farklı bir meşru zemin üzerine oturtuldu. Onun için buradaki gösterilerden tabii ki İsrail ve ABD nemalanacak ama herhangi bir saldırı olursa yine daha önceki bir araya geliş gibi o şok etkisiyle çok büyük ihtimalle halk yine bir şekilde bir araya gelip kolektif olarak buna hayır diyeceklerdir."
"BATI REJİM KARŞITI GÖSTERİYE DÖNÜŞMESİNİ TEŞVİK EDİYOR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ise İran genelinde süren karışıklığını ilk olarak ekonomik açıdan başladığını ardından ise gelinen süreçte batının rejim karşıtı bir gösteriye dönüşmesi için destek verdiğini ifade etti.
"Buradaki halkın sokaklara inmesi evet bir ekonomik durumun iyileştirilmesi adına yapıldı ama sonra bu belki Batı bunu özellikle rejim karşıtı bir gösteriye dönüşmesi yönünde teşvik ediyor ve bunu bu şekilde pompalıyor. " şeklinde konuştu.
"İRAN'DAKİ GÖSTERİLERDE BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AJANLAR OLUŞTURUYOR"
Gazeteci Gaffar Yakınca, protestolarda camilerin ateşe verilmesinin ekonomik problem ile ilgili olmadığına dikkat çekerek; "Camilerin ateşe verilmesinin hiçbir izahı yoktur. İran'da sokaklarda şu göstericilerden bence bunlar çapulcudur büyük çoğunluğu da söyleyeyim yüzde 90'ı ajandır. Bence öyledir, benim fikrim bu yönde. Ben ajan olduklarını düşünüyorum. Büyük oranda ajanlar var içlerinde. Elimde benim bilgi de var, söyleyeyim. 29 Aralık 2025'te Mossad'ın Farsça servisinin attığı tweetler var; ayaklanma daveti. 2 Ocak 2026'da Mike Pompeo, eski CIA Başkanı'nın "Mossad sizinle beraber" dediği var. Bu arada Mossad da kabul ediyor "sahada adamlarımız var" diyor. İran'da bütün internet erişimi kesilmesine rağmen İran'dan dışarıya polis terörüne dair şeyler sızıyor geliyor. E demek ki içeride bazı ajanlar var. Bunları görüyoruz. Mesela 3 Ekim 2025'te belki gelir konuşuruz İsrail gazetesi Haaretz'in yaptığı bir haber var; Mossad'ın özel bir ekip kurduğu sırf İran'ı karıştırmak için elektronik savaş yürüttüğü. Bunların sonunda da ben diyorum ki bu bir ajan provokasyon içidir bence.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede
- Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm
- 70 yıllık bilimsel hatayı kimse fark etmedi: “Mamut” fosili balinaya ait çıktı
- Kıyı Emniyeti’nden 20 daimi işçi alımı: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
- TOKİ 500 bin sosyal konutta kura heyecanı! Gümüşhane ve Bayburt çekimi tamamlandı
- İŞKUR’dan gençlere büyük hamle: GÜÇ programıyla 750 bin kişiye iş
- TOKİ başvuru ücreti 5 bin TL iadesi nasıl alınır? 1 hafta içinde hesaplara yatıyor
- Sivrisinekler buraya giremiyor! İzlanda’nın hava koşulları buna izin vermiyor
- Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…
- Astronotlar dünyaya dönüyor! NASA istasyonda ilk kez acil tahliye başlattı
- Osmanlı mutfağının şifa kaynağı! Kızılcık etkisi: C vitamini, antioksidan zengini
- Kedi nüfusu en yüksek ülke açıklandı: ABD ilk sırada Türkiye ise…