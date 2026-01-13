Trump'ın İran'daki amacı ortaya çıktı! Yıllar önce söylemiş: Saldırsaydık şuan çok zengin olurduk

Protestoların baş gösterdiği İran'da tansiyon düşmek bilmezken ABD Başkanı Trump İranlılara çağrı yaparak "Portestolara devam edin yardım yolda" dedi. İran'da karışıklığı fırsat bilen ve gerilimi tırmandıran Trump'ın 1980'lerde verdiği bir demeç dikkat çekti. Görüntüde İran hakkında konuşan Trump'ın "İran'a saldırsaydık, şimdiye kadar petrol zengini bir ülke olurduk." dediği ortaya çıktı. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler konuyu değerlendirdi.

İran'da gerilim devam ediyor. Devam eden protestolar ile birlikte ABD Başkanı Trump'ın tehdit açıklamaları da tansiyonu daha da yükseltiyor.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Tahran'daki karışıklı sürerken ABD Başkanı Trump saatler önce yaptığı açıklamada İranlılara protestolar devam etmeleri çağrısında bulunarak "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda" dedi.

TRUMP YILLAR ÖNCE GÖZÜNÜ İRAN'A DİKMİŞ!

Tepki çeken açıklamalar sonrası ortaya çıkan bir video Trump'ın asıl amacının ne olduğunu gözler önüne serdi. Görüntüde İran hakkında konuşan Trump'ın "İran'a saldırsaydık, şimdiye kadar petrol zengini bir ülke olurduk." dediği ortaya çıktı.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan uzman isim Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay'ın konuşması şu şekilde:

Amerika'da da adamlar işin içinde 24 saat lobi [faaliyeti] ve Trump düşmanı var, Trump [ı] çok destekleyenler var. Hepsinin söylediği şu: Biz ne istiyoruz buradan diye. Şimdi Venezuela'yı anlattık geçen hafta, 40 tane ayrı sebebi var. Irak'ı anlattık, 40 tane ayrı sebebi var. Ama petrol diye İran'a, doğal gaz diye gitmek mantıklı bir şey değil. Bakın ben size bir şey diyeyim çok net bir şekilde; İran'ı vurur mu? Vurabilir.

AMERİKA BOTLARINI SAHAYA KOYMAZ

Bunu hep söylüyoruz. İran'a asker çıkarır mı? Çıkarmaz. Onu da söylüyoruz. Yalnız bazen uluslararası ilişkilerde kutunun açıldığı günler olur ve o güne kadar tahmin etmediğiniz şeyler olur hayatta. Geçen hafta, bir hafta geçtik mi Maduro işinden? Amerika teknik olarak ayakkabılarını, yani botlarını sahaya koymaz, büyük çaplı bir savaş çıkarmaz, operasyonlar yapar ve bombalar yapar.

1950'DE OLDUĞU GİBİ BİR CIA OPERASYONU OLABİLİR

Şimdi o yüzden bugün İran'a baktığınız zaman, bana bunu Maduro'dan bir gün önce sorsanız ben size derim ki; bombalayabilir. Niye? Bir bilim adamı, geçmişte yaşanmış hadiselerden nüvelenerek üzerine koyar. Bombalayabilir. Çünkü bunu yaşadık. İran'a bir kontra operasyon yapabilir, Black Ops falan. Yaşandı mı? Yaşandı. Başarılı olanlar oldu, başarısız olanlar oldu. Üç; 1950'de olduğu gibi bir CIA operasyonu olabilir, hazır halk sokaktayken...