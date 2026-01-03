Washington - Tahran hattında eller tetikte! ABD İran'a saldıracak mı?
İran'da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine saldırı tehdidinde bulunması iki ülke arasında yeniden tansiyonu yükseltti. Gözler ABD'nin İran'a yönelik olası savaş planına çevrilirken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz konuya ilişkin Washington D.C.'deki son gelişmeleri aktardı. Sapmaz, Trump'ın açıklamalarının sahadaki gerçeklikle uyuşmadığını belirterek İran'ın nükleer santrallerini vurma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.
İran'da geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayılırken Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylarda 17 kişi yaralandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.
TRUMP'TAN İRAN'A SALDIRI TEHDİDİ
İran'daki protestolar sürerken protestocular ve polis ekipleri arasındaki çatışmalar giderek artması ABD'yi harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak ABD'nin saldırı için harekete geçeceğini belirtti. Trump açıklamalarında "Silahlarımız ateş etmeye hazır" dedi.
İRAN'DAN "HER TÜRLÜ SALDIRIYA HAZIRIZ" MESAJI
Yaşanan gelişmelerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale etme açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak." ifadeleri yer aldı. Bakanlık söz konusu açıklamaların İran halkına karşı şiddeti teşvik ettiğini vurguladı.
ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?
Geçtiğimiz gün katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede İran'a saldırı hazırlığını gündeme gelmesiyle akıllara "İsrail ve ABD yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Peki "ABD neden İran'a saldırmak istiyor?" A Haber muhabiri İrfan Sapmaz başkent Washington D.C'den son gelişmeleri ve olası saldırı ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"RIZA PEHLEVİ'NİN ABD'DE HİÇBİR ETKİSİ YOK"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından Washington'da yaşayan eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin açıklamalarına değindi. Sapmaz geçtiğimiz haftalarda Rıza Pehlevi'nin posterlerini taşıyan grubun gösteri yaptığını belirterek Pehlevi'nin söz konusu rejim değişikliği açıklamalarının ABD'de bir önemi olmadığını vurguladı.
"Ben olaya biraz farklı cephelerden yaklaşacağım ama öncelikle tabii Donald Trump'ın işte malum açıklaması var. O meydanlarda en azından Donald Trump bizimle, hemen rejimi devirmeye hazır gibi algılandı. Rıza Pehlevi'nin açıklaması var, "İşte sizinleyim, zafer bizimdi çünkü devamımız haklı ve birlik içindeydi" gibi ifadeler kullandı. Ama Rıza Pehlevi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir ağırlığının olmadığını söyleyebilirim. Washington DC'ye yakın Maryland eyaleti var, orada bulunuyor. İşte geçtiğimiz haftalar içerisinde Beyaz Saray önünde bir Rıza Pehlevi'nin fotoğraflarını taşıyan yaklaşık 15-20 kişi falan görmüştüm. Hiçbir gücü, hiçbir etkisi yok. Ama oradaki tabii göstericiler içerisinde onun da taraftarları var."
"NETANYAHU'NUN ARKASINDAKİ YAPI BOŞ DURMUYOR"
İrfan Sapmaz çok özel bilgileri A Haber ekranlarında paylaştığını belirterek Trump-Netanyahu görüşmesi değindi. Sapmaz Netanyahu'nun Washington D.C.'ye gelişinin İran'a yönelik Trump'ı ikna etme amacı taşıdığını vurguladı. Öte yandan Sapmaz, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini yeniden vurma ihtimalinin olmadığını belirtti.
"ABD deyince Amerika'yı ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Malum Donald Trump-Netanyahu en son işte yılbaşında da beraber oldular ve Netanyahu'nun buraya geliş amaçlarının arkasındaki en önemli neden İran'a yeniden Donald Trump'ı harekete geçirerek işte nükleer tesisleri tekrar vurmasını sağlamaktı. Donald Trump bu anlamda ona çok açık bir çek vermedi. Bu konuda da ben bir adım atacağını düşünmüyorum, yeniden yani işte İran'daki nükleer tesisleri vuracağını hiçbir ihtimal vermiyorum. Bunu açık ve net söylemeliyim. Ama Netanyahu ve Netanyahu'nun arkasındaki askeri-endüstriyel kompleks dediğimiz yapı boş durmuyor."
"PEZEŞKİYAN VE HAMANEY BERABER HAREKET EDİYOR"
Sapmaz İran'daki protestolara değinerek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in birlikte hareket ettiğini, ABD ve Avrupa ile savaşa girmek istemediklerini belirterek Tahran yönetimine uygulanan yaptırımların kaldırılması için çaba harcadıklarını ifade etti. İrfan Sapmaz ayrıca İsrail'in saldırgan tavrının bölgede karışıklığa neden olduğuna dikkat çekti.
"İran'da şu anda bir tarafta devrim muhafızları, diğer tarafta Hamaney ve Mesud Pezeşkiyan ikiye ayrılmış durumda şu anda. Çok özel bilgiler bunlar. Yani Mesud Pezeşkiyan'la Hamaney beraber hareket ediyorlar, artık Amerika Birleşik Devletleri'yle ve Batı'yla bir savaşa girmek istemiyorlar ve bu anlamda da bir orta yol, orta çizgi bularak artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Batılı ülkelerin İran üzerindeki ambargolarını kaldırmaya çalışıyorlar. Ama gördüğümüz gibi Netanyahu boş durmuyor. Devrim Muhafızları'nın çok işine geliyor bu tabii Tahran'daki, İran'daki bu karışıklıklar."
"İRAN ABD İLE SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYOR"
İrfan Sapmaz Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin saldırı açıklamasının sahadaki gerçeklik ile uyuşmadığını vurgularken, Trump'ın Tahran'a saldırma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Öte yandan İran'ın da olası bir saldırı için yeterli askeri gücünün olmadığını ifade etti.
"Netanyahu ABD'ye geldiğinde Donald Trump'ı İran'a yönelik yeniden bir saldırıya ikna etme peşindeydi. Trump bu oyuna gelmedi ve gelmeyecek bundan çok emin olabilirsiniz. Çünkü Donald Trump Netanyahu'nun ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Onun için de Trump'ın yaptığı açıklamalarla birebir sahayı uyuşturmak doğru olmaz. Trump'ın açıklamaları çok sertti fakat "24 saat içerisinde ABD yeniden İran'ı vuracak" demek doğru değil. O açıdan Donald Trump'ın yapmak istediği şu anda, bir yandan da Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamalarına dikkat çekmek istiyorum, açıklamaları çok önemliydi. Pezeşkiyan "Suçu İsrail'e ve İran'a bulmayalım. Kendi içimizdeki ekonomik sorunları düzeltelim" derken mesajı oldukça netti. Pezeşkiyan ABD ile iç savaşa girmek istemiyor. Şuan da böyle bir gücü de yok açıkçası." şeklinde konuştu.
