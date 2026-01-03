Washington - Tahran hattında eller tetikte! ABD İran’a saldıracak mı?

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"PEZEŞKİYAN VE HAMANEY BERABER HAREKET EDİYOR"

Sapmaz İran'daki protestolara değinerek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in birlikte hareket ettiğini, ABD ve Avrupa ile savaşa girmek istemediklerini belirterek Tahran yönetimine uygulanan yaptırımların kaldırılması için çaba harcadıklarını ifade etti. İrfan Sapmaz ayrıca İsrail'in saldırgan tavrının bölgede karışıklığa neden olduğuna dikkat çekti.

"İran'da şu anda bir tarafta devrim muhafızları, diğer tarafta Hamaney ve Mesud Pezeşkiyan ikiye ayrılmış durumda şu anda. Çok özel bilgiler bunlar. Yani Mesud Pezeşkiyan'la Hamaney beraber hareket ediyorlar, artık Amerika Birleşik Devletleri'yle ve Batı'yla bir savaşa girmek istemiyorlar ve bu anlamda da bir orta yol, orta çizgi bularak artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Batılı ülkelerin İran üzerindeki ambargolarını kaldırmaya çalışıyorlar. Ama gördüğümüz gibi Netanyahu boş durmuyor. Devrim Muhafızları'nın çok işine geliyor bu tabii Tahran'daki, İran'daki bu karışıklıklar."