Sosyal medya üzerinden gençler tehlikede: Yasaklı maddenin teşvik yolu riski ortaya çıkıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması Türkiye'nin gündemine otururken, özellikle gençleri hedef alan yasaklı madde kullanımındaki artış ise dikkat çekiyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılında yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen yasaklı madde oranlarını aktarırken, uzman isimler ise madde kullanımına ilişkin aileleri uyardı.
İstanbul'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken, özellikle sosyal medya platformlarında gençleri hedef alan ve özendirici nitelik taşıyan içerikler yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında adı geçen ünlülerin sosyal medyada milyonlarca kişiye hitap etmesi, gençler ve yaşları küçük olan hayran kitlesi tarafından rol model alınmasına neden olurken yeni bir tehlikeyi daha beraberinde getiriyor.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, 2025 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarına ilişkin ayrıntıları paylaşırken uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktaları paylaştı. Öte yandan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ve Araştırmacı-Yazar Hilmi Daşdemir uyuşturucu ile mücadele sürecinde ailelere önemli sorumluluk düştüğünü belirterek uyarılarda bulundu.
"1 YILDA 60 BİN NARKOTİK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılı uyuşturucu operasyonlarını ve yakalanan yasaklı madde oranlarını paylaştı.
"Suç kişiyi bağlayan bir olay zaten. İstanbul'da yapılan operasyonların kısa bir rakamsal değerlerini çıkardık. O görüntüyü de getirebilirsek uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Şimdi İstanbul'da 1 Ocak ayından 2025 yılındaki rakamlar çıkartılmış. 2025 yılında 60.891 narkotik olayı gerçekleşmiş. Gerçekten dehşet bir rakam. Şimdi bu olaylarda toplam 74.458 şüpheliye işlem yapılmış. 56.890 şüpheli; uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu, uyarıcı maddeyi satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapılmış."
"12 AYDA 15 TON 371 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"
Almaçayır, son günlerde sıkça konuşulan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına değinerek, söz konusu ismi geçen ünlülerin sosyal medyayı oldukça etkin kullandıklarını ve paylaştıkları gönderiler sayesinde gençlerle etkileşim halinde olduklarını vurguladı:
"Benim şahsi fikrim; artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medyanın herkesin elinin altında olduğu, o cep telefonuna her şeyin sığdığı bir dönemde yaşıyoruz. O albenisi de var yani bunların bu kadar gündemde gelmesinin sebebi. Ancak sahada da bir taraftan bu çalışmalar yapılıyor, bunun da altını çizmek gerekir. Şimdi hem Jandarma mıntıkasında Türkiye genelinde kendi faaliyetlerini yürütüyor. Özellikle tarlalardan o uyuşturucu malzemelerinin oradaki imhalar devam ediyor. Burası İstanbul mıntıkası içerisindeki polisin yapmış olduğu bir operasyon. Ocak ve Aralık ayında 15 ton 371 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş. Daha sonra özellikle hap olarak çok ciddi bir sentetik uyuşturucu, bununla ilgili 67.367.735 adet hap ele geçirilmiş."
"30 UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"
Almaçayır açıklamalarının devamında uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonların titizlikle yürütüldüğünü ve Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmaların uluslararası ve yurt genelinde sürdüğünü belirtti.
"Buradaki yakalama, sentetik hapta Türkiye'nin yakalama oranının polis mıntıkasındaki yüzde 59'una tekabül ediyor. Uyuşturucuda da yine polis mıntıkasında olduğunu altını çizelim, yüzde 50'si kadar bir yakalama oranı var. Tabii ki hep deniliyor ya, şimdi bu torbacılar, bu ünlülere gelen uyuşturucularla bu torbacılar, uyuşturucu mekanizmasının en son ayağındaki isimler. "Baronlara binin tepesine" deniliyor ya, kaynağına... Şimdi bu torbacıların uyuşturucu temin ettiği yerler, belli bölgelerdeki kendi sorumluluk alanı olduğu değerlendirilen kişilere... Birinci ayak oraya, ikinci ayak oraya gidiyor. Daha sonraki yakalamaların önemli olduğu nokta "baron" diye bahsedilen isimler. 2025 yılında yine yapılan örgüt operasyonlarında 21'i uluslararası, 7'si yerel ve 2'si ulusal nitelikte suç örgütü olmak üzere 30 uyuşturucu suç örgütü çökertilmiş. 30'u kamuoyunda baron olarak tabir edilen sözde suç örgütü lideri yakalanmış."
"TÜRKİYE UYUŞTURUCU GÜZERGAHLARI AÇISINDAN KRİTİK NOKTADA"
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonlar kapsamında ele geçirilen yasaklı maddelerin savcılık tarafından belirli aralıklarla imha edildiğini belirtirken, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar transit bir ülke olduğuna dikkat çekti.
"Hani "bunlar ne oluyor" diye akla gelecek bir soru olursa belli dönemlerde imhası yapılıyor. Şimdi şunun da altını çizmek gerekiyor; Türkiye uyuşturucu güzergahları açısından çok kritik bir noktada. İran üzerinden gelen uyuşturucu, Avrupa'dan Doğu'ya gönderilen uyuşturucu, Güney Amerika'dan da bu tarafa gelmesinde tam bir kritik noktada. Yani bununla mücadele de gerçekten önemli çalışmalar gerektiriyor. Çünkü tam bir transit bölgede. Özellikle sentetik hap konusunda inanılmaz derecede zula tabir edilen yöntemlerle gümrükten geçiş yapılmaya çalışılan bir beladan bahsediyoruz. Ancak bunun yani zengini de, maddi durumu iyi olmayanı da kullanıyor. Bu müptelanın sebeplerinin altında ne olduğunun araştırılması lazım."
"FENOMENLERİN GENÇLERE YASAKLI MADDE TEŞVİK EDEBİLME RİSKİ ORTAYA ÇIKIYOR"
Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, sosyal medya fenomenlerinin gençlerle iletişim halinde olduğunu ve soruşturmada bahsi geçen isimlerin, genç nesil tarafından rol model alınabileceğine vurgu yaparak uyuşturucu madde kullanımını teşvik edici riskin ortaya çıktığını ifade etti:
"Bu kişilerin çünkü etkileme kabiliyeti çok yüksek. Yani fenomenler üzerinde duruyoruz, sosyal medya üzerinde o paylaşmış oldukları 30 saniyelik görsellerde veya hikayelerde bile bir ürünü satışa koyup onun tanıtımını yaptığında çok fazla talep, çok fazla satış yaptırabilme kabiliyetleri olan bir profilden bahsediyoruz. Yeni nesil araştırmalarda da zaten biz bu sosyal medyanın etkisini konuşuyoruz. Burada kaldı ki böyle hani siz az önce bahsettiniz; gençlerin çok fazla takip ettiği profilden bahsediyoruz ama 7'den 70'e kitlesi olan bir guruptan da söz ediyoruz. Ve bu kişilerin rol model olması... Şimdi önceden ünlüler biraz daha hani sanatçılar dediğimiz rol modeller olurdu; Tarık Akanlar, Türkan Şoraylar, Cüneyt Arkınlar... Böyle eski Türk sinemasını konuştuğumuzda bir rol model alınırdı. Ama şimdi çok yeni nesil bir ün ve şöhretten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada böyle rol model olup gençlere aynı şekilde yasaklı maddeyi teşvik edebilme yolu da gibi bir risk de ortaya çıkıyor."
"AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"
Araştırmacı-Yazar Hilmi Daşdemir, uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılıklarla alakalı pekçok araştırma yaptığını vurgularken, özellikle ailelerin çocuklarını dikkatle takip etmesi gerektiğini ifade etti.
"Şimdi ben şunu söyleyeyim; belki Türkiye'de en çok bağımlılıkla ilgili araştırma yapanlardan birisiyim, araştırmaların başında olanlardan birisiyim. Öncelikle evlatlarımızı belli bir yaşa kadar, işte 18-20 yaşına kadar bu işlerden uzak tutarsak sonraki yaşlarda böyle bağımlı olabilme ihtimalleri oldukça düşük. Dolayısıyla bir şekilde evlatlarımızı önce ailede korumamız, muhafaza etmemiz, bu konuda farkındalık oluşturmamız lazım."
