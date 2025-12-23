Sosyal medya üzerinden gençler tehlikede: Yasaklı maddenin teşvik yolu riski ortaya çıkıyor

İstanbul'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken, özellikle sosyal medya platformlarında gençleri hedef alan ve özendirici nitelik taşıyan içerikler yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında adı geçen ünlülerin sosyal medyada milyonlarca kişiye hitap etmesi, gençler ve yaşları küçük olan hayran kitlesi tarafından rol model alınmasına neden olurken yeni bir tehlikeyi daha beraberinde getiriyor.

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, 2025 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarına ilişkin ayrıntıları paylaşırken uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktaları paylaştı. Öte yandan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ve Araştırmacı-Yazar Hilmi Daşdemir uyuşturucu ile mücadele sürecinde ailelere önemli sorumluluk düştüğünü belirterek uyarılarda bulundu.