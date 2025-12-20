Asgari ücret öncesi işverene sigortalı desteği!

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ettiklerini belirtti.

İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."