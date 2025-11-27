Malatya’da Nadir Toprak Elementi çalışmaları! Analiz süreci devam ediyor
A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, Malatya’nın Kuluncak bölgesinde yürütülen nadir toprak elementi arama ve analiz çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yunus Gülmez bölgenin hem ekonomik hem de teknolojik açıdan Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, A Haber muhabiri Barış Türel'e yaptığı değerlendirmede Hekimhan ve Kuluncak'ta 7 nadir toprak elementinin tespit edildiği çalışmalarda analiz aşamasına geçildiğini söyledi.
Bölgede toryum ve uranyum bulunma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Gülmez, Eskişehir'deki pilot uygulamanın ardından kurulması planlanan ikinci işleme tesisi için Malatya'yı işaret etti.
ÇALIŞMALAR ANALİZ AŞAMASINDA
2019 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) faaliyet raporunun açıklanmasının ardından bölgede arazi çalışmalarının başladığını belirten Gülmez, birkaç yıl süren bu çalışmaların ardından sürecin şu anda inceleme ve analiz aşamasında olduğunu ifade etti.
Gülmez, bölgedeki rezervlere ilişkin net rakamların henüz açıklanmadığını ancak Bakanlık ve MTA nezdinde Hekimhan-Kuluncak hattının önemli bir bölge olarak değerlendirildiğini ve yeni arazi çalışmalarının başlayabileceğini aktardı.
TORYUM VE URANYUM İHTİMALİ
Bölgede 7 adet nadir toprak elementi bulunduğunu dile getiren Gülmez, bu elementlerin büyük bir kısmının gelecek açısından önem arz eden cevherler olduğunu belirtti. Gülmez ayrıca, nadir toprak elementleriyle bir arada bulunma özelliği nedeniyle bölgede Toryum ve Uranyum olma ihtimalinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekti.
İKİNCİ TESİS İÇİN MALATYA İŞARETİ
Nadir toprak elementlerinin işletilmesi konusunda dünyada öncü ülkenin Çin olduğunu hatırlatan Gülmez, Türkiye'deki sürecin işleyişine dair de bilgi verdi. Bu tür madenlerin işletme hakkının Eti Maden'de olduğunu belirten Gülmez, Eskişehir'de bulunan pilot tesiste 5 ila 10 yıllık bir deneme periyodu öngörüldüğünü söyledi.
Zenginleştirme ve işletme sürecinin elverişli hale gelmesi durumunda ikinci bir tesise ihtiyaç duyulma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Gülmez, "Bu ikinci tesisin Hekimhan-Kuluncak bölgesinde olması, şehrimiz ve bölgemiz için önemlidir." ifadelerini kullandı.
Gülmez son olarak, söz konusu elementlerin yeşil enerji teknolojileri, büyük mıknatıslanmalar ve alaşımlar gibi kritik alanlarda kullanıldığını belirtti.
