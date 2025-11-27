Malatya’da Nadir Toprak Elementi çalışmaları! Analiz süreci devam ediyor

Ekran görüntüsü / A Haber

ÇALIŞMALAR ANALİZ AŞAMASINDA

2019 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) faaliyet raporunun açıklanmasının ardından bölgede arazi çalışmalarının başladığını belirten Gülmez, birkaç yıl süren bu çalışmaların ardından sürecin şu anda inceleme ve analiz aşamasında olduğunu ifade etti.

Gülmez, bölgedeki rezervlere ilişkin net rakamların henüz açıklanmadığını ancak Bakanlık ve MTA nezdinde Hekimhan-Kuluncak hattının önemli bir bölge olarak değerlendirildiğini ve yeni arazi çalışmalarının başlayabileceğini aktardı.