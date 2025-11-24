Fransa: ABD ile Cenevre’deki görüşmeler yapıcı ve faydalıydı

24 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.11.2025 15:49
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'yle Ukrayna için barış planının ele alındığı görüşmelerin yapıcı ve faydalı geçtiğini belirtti.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Cenevre'de dün yapılan Ukrayna barış planı görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupalı meslektaşlarıyla görüştüğünü belirten Barrot, "ABD ile Cenevre'deki görüşmeler yapıcı ve faydalıydı." ifadesini kullandı.

Barrot, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyacak ve Avrupa'nın çıkarlarını ve güvenliğini garanti altına alacak bir barışın koşullarını oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

