Yangın söndürme uçağı nasıl düştü? Uzman isim A Haber’de açıkladı! İşte pilotların havada yaşayabileceği ölümcül tehlike...

Gürcistan'daki askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 şehidimizin acısı yürekleri dağlarken, bir başka can yakan haber Hırvatistan'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağından irtibatın kesilmesi sonrası uçağın Hırvatistan'da düştüğü ve 1 pilotun şehit olduğu belirtildi. Türkiye'yi yasa boğan uçak faciasının ardından gözler uçağın düşüş nedenine çevrildi. Peki ard arda yaşanan uçak felaketlerinin asıl sebebi ne? Yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da geri gönderilmesinin nedeni ne olabilir? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, pilotun gökyüzünde basınç nedeniyle maruz kalabileceği ve hayatını tehlikeye düşürebilecek vergito rahatsızlığına dikkat çekerek uçağın düşmesine neden olabilecek nedenleri aktardı.

"12 BİN FİT YÜKSEKLİĞE ÇIKABİLİYOR"

Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, düşen yangın söndürme uçağının 2022-2023 yılında üretildiği ve çok yeni bir uçak olduğuna dikkat çekerek, söndürme uçaklarının özelliklerini anlattı.

"Arka tekerlekli dediğimiz BEK tekerlekli, önde iki iniş takımı var, tekerlek var, arkada bir tane var. Arka tekerlekle uçak taksisini yani araba gibi pist üzerinde hareketini arka tekerlekle sağlıyor, sağ sol çevirerek. Motoru da jet motoru. Dünyada çok ünlü, çok fazla kullanılan hani arabalarda da bazı motorlar var. O kadar iyi, başarılı ki çok büyük dünya markaları da aynı motoru kullanıyor. Onun gibi bu PT6A dediğimiz turboprop bir jet motoru var. Çok kuvvetli, çok başarılı 1350 beygir. Tabii bu gücün verdiği imkanla da böyle bir küçük uçak yaklaşık 3 ton civarında sıvı taşıyabiliyor. Hatta 3 ton 100 kilo gibi. Bu genelde tarım ilaçlama işlerinde kullanılan bir uçak. Tarım için o kadar uygun ki o yüzden buna pilotlar arasında hava traktörü deniliyor, Air Traktör. Firmasının ismi de öyle zaten. Çok başarılı bir uçak. AT-802 tipi. Yaklaşık 18 metre civarında kanat açıklığı var. 356 km hıza kadar çıkabiliyor ve menzili de bir depoyla da 1300 km gidiyor. Bu gayet uçağın verimli olduğunu gösteren bir gösterge. Bu uçağın maksimum çıkabileceği yükseklik 12.000 fit. Deniz yüzeyinden yüksekliği 4 kilometre. Şöyle önce ikiye ayıralım. Uçakların uçuş, hava araçlarının uçuş yöntemlerini. Bunlardan ilki radar yardımıyla uçakların çok yükseğe çıkarak A noktasından B noktasına uçtuğu uçuşlar. Buna biz İnstrument Flight Rate (IFR) uçuşlar diyoruz."