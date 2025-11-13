13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Özel Haber Haberleri Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye'de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor

Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye'de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 10:05 Güncelleme: 13.11.2025 10:31
ABONE OL
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor

Düşen askeri kargo uçağına ait bulunan kara kutunun incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Kazanın nedenini aydınlatması beklenen ve tüm incelemesi Türkiye'de yapılacak olan karakutunun, felakete yol açan olaylar zincirine dair kritik bilgiler sunması bekleniyor. Konuyla ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçler sürecin Türkiye'de yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

KARAKUTU TÜRKİYE'DE SIR PERDESİ 24 SAATTE ARALANABİLİR

Gürcistan'da düşen ve 20 kahramanımızın şehit olduğu askeri uçağın sırrını çözecek karakutu Türkiye'ye getirildi. A Haber canlı yayınına konul olan askeri stratejist Dr. Eray Güçler, Türk ekiplerinin incelemeyi bir gün gibi kısa bir sürede tamamlayabileceğini belirtirken uçağın teknik verilerinden enkazdaki "tek bir vidanın" önemine kadar her detayın felaketin nedenini ortaya çıkaracağını vurguladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İKİ TÜR KARAKUTU, İKİ OLASILIK

Dr. Güçler, uçaklarda biri pilotların konuşmalarını içeren ses kayıt cihazı, diğeri ise uçağın tüm teknik verilerini tutan iki farklı karakutu bulunduğunu belirtti. Şu an için hangisinin bulunduğunun net olmadığını ifade eden Güçler, "Bildiğimiz kadarıyla bir tane karakutu bulunmuş gibi görünüyor." dedi.

Güçler'e göre, eğer bulunan kutu teknik verileri içeriyorsa, bu durum kazanın nedenini anlamada hayati bir rol oynayacak. Bu veriler sayesinde uçağın uçuşu saniye saniye yeniden simüle edilebiliyor. Güçler, "Tam 27. dakikada neden düştüğü, o teknik verilerdeki anormallikler üzerinden anlaşılıyor. Adeta o verilerle oluşturulacak simülasyon üzerinden, siz uçağın neden düştüğünü ekranda görebileceksiniz." diyerek teknik verilerin önemini vurguladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İNCELEME TÜRKİYE'DE YAPILACAK: SONUÇLAR BİR GÜNDE GELEBİLİR

Karakutunun incelenmesinin yurt dışında yapılması durumunda sürecin bir hafta ile on gün arasında sürebileceğini belirten Dr. Güçler, Türk ekiplerinin bu çalışmayı çok daha hızlı tamamlayabileceğini söyledi. Güçler, "Bizim kendi ekiplerimiz bunu yaparsa, tahmin ediyorum bir gün içerisinde ne olduğunu anlarlar." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KAZA YERİNDEKİ 70 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Kaza yerinde bulunan 70 kişilik Türk uzman heyetinin çalışmalarına da değinen Güçler, enkaz parçalarının dağılımının kazanın oluş şekli hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtti. Parçaların yayılma şekli, uçağın havada mı yoksa yere çarptıktan sonra mı parçalandığı, bir yangın olup olmadığı gibi sorulara yanıt verebilir.

Güçler, "Uçağın düştüğü yerdeki yayılma resmi, önemli bir ipucu verir. Bu olayın karakteristiğine uygun bir yayılma fotoğrafı ortaya çıkar. Bunu uzmanlar bilir." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"BAZEN BİR VİDA HER ŞEYİ AÇIKLAR"

İncelemelerde en küçük parçanın bile büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Eray Güçler, "Bazen bir vida her şeyi açıklar." diyerek sahadaki çalışmaların titizliğine dikkat çekti.

Enkaz üzerinde yapılacak incelemelerle metal yorgunluğu veya daha önceden tespit edilememiş bir çatlaklık gibi yapısal sorunların olup olmadığı da araştırılacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Uçağın burun ve kuyruk kısmının gövdeden ayrı bulunmuş olmasına ilişkin gözlemler hakkında ise Güçler, resmi bir açıklama olmadan yorum yapmaktan kaçınarak, her parçanın konumunun ve durumunun bütüncül bir analizle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılacak detaylı incelemelerin ardından, Savunma Bakanlığı tarafından bir ön rapor hazırlanması ve kazanın nedenine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Aynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüşAynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüş AYNI UÇAK YILLAR ÖNCE ABD'DE DE DÜŞMÜŞ
C-130 askeri kargo uçağının sicili! Uçakta yaş önemli mi?C-130 askeri kargo uçağının sicili! Uçakta yaş önemli mi? C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞININ SİCİLİ! UÇAKTA YAŞ ÖNEMLİ Mİ?
Askeri uçak kazasında iki kritik şüphe!Askeri uçak kazasında iki kritik şüphe! ASKERİ UÇAK KAZASINDA İKİ KRİTİK ŞÜPHE!
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’deUçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGENİN ANALİZİ A HABER'DE

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör