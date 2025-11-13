Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye'de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Düşen askeri kargo uçağına ait bulunan kara kutunun incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Kazanın nedenini aydınlatması beklenen ve tüm incelemesi Türkiye'de yapılacak olan karakutunun, felakete yol açan olaylar zincirine dair kritik bilgiler sunması bekleniyor. Konuyla ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçler sürecin Türkiye'de yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Gürcistan'da düşen ve 20 kahramanımızın şehit olduğu askeri uçağın sırrını çözecek karakutu Türkiye'ye getirildi. A Haber canlı yayınına konul olan askeri stratejist Dr. Eray Güçler, Türk ekiplerinin incelemeyi bir gün gibi kısa bir sürede tamamlayabileceğini belirtirken uçağın teknik verilerinden enkazdaki "tek bir vidanın" önemine kadar her detayın felaketin nedenini ortaya çıkaracağını vurguladı.
İKİ TÜR KARAKUTU, İKİ OLASILIK
Dr. Güçler, uçaklarda biri pilotların konuşmalarını içeren ses kayıt cihazı, diğeri ise uçağın tüm teknik verilerini tutan iki farklı karakutu bulunduğunu belirtti. Şu an için hangisinin bulunduğunun net olmadığını ifade eden Güçler, "Bildiğimiz kadarıyla bir tane karakutu bulunmuş gibi görünüyor." dedi.
Güçler'e göre, eğer bulunan kutu teknik verileri içeriyorsa, bu durum kazanın nedenini anlamada hayati bir rol oynayacak. Bu veriler sayesinde uçağın uçuşu saniye saniye yeniden simüle edilebiliyor. Güçler, "Tam 27. dakikada neden düştüğü, o teknik verilerdeki anormallikler üzerinden anlaşılıyor. Adeta o verilerle oluşturulacak simülasyon üzerinden, siz uçağın neden düştüğünü ekranda görebileceksiniz." diyerek teknik verilerin önemini vurguladı.
İNCELEME TÜRKİYE'DE YAPILACAK: SONUÇLAR BİR GÜNDE GELEBİLİR
Karakutunun incelenmesinin yurt dışında yapılması durumunda sürecin bir hafta ile on gün arasında sürebileceğini belirten Dr. Güçler, Türk ekiplerinin bu çalışmayı çok daha hızlı tamamlayabileceğini söyledi. Güçler, "Bizim kendi ekiplerimiz bunu yaparsa, tahmin ediyorum bir gün içerisinde ne olduğunu anlarlar." ifadelerini kullandı.
KAZA YERİNDEKİ 70 KİŞİLİK UZMAN EKİP
Kaza yerinde bulunan 70 kişilik Türk uzman heyetinin çalışmalarına da değinen Güçler, enkaz parçalarının dağılımının kazanın oluş şekli hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtti. Parçaların yayılma şekli, uçağın havada mı yoksa yere çarptıktan sonra mı parçalandığı, bir yangın olup olmadığı gibi sorulara yanıt verebilir.
Güçler, "Uçağın düştüğü yerdeki yayılma resmi, önemli bir ipucu verir. Bu olayın karakteristiğine uygun bir yayılma fotoğrafı ortaya çıkar. Bunu uzmanlar bilir." dedi.
"BAZEN BİR VİDA HER ŞEYİ AÇIKLAR"
İncelemelerde en küçük parçanın bile büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Eray Güçler, "Bazen bir vida her şeyi açıklar." diyerek sahadaki çalışmaların titizliğine dikkat çekti.
Enkaz üzerinde yapılacak incelemelerle metal yorgunluğu veya daha önceden tespit edilememiş bir çatlaklık gibi yapısal sorunların olup olmadığı da araştırılacak.
Uçağın burun ve kuyruk kısmının gövdeden ayrı bulunmuş olmasına ilişkin gözlemler hakkında ise Güçler, resmi bir açıklama olmadan yorum yapmaktan kaçınarak, her parçanın konumunun ve durumunun bütüncül bir analizle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Yapılacak detaylı incelemelerin ardından, Savunma Bakanlığı tarafından bir ön rapor hazırlanması ve kazanın nedenine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.
