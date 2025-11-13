Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de! Kazanın nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor

Ekran görüntüsü / A Haber

İKİ TÜR KARAKUTU, İKİ OLASILIK

Dr. Güçler, uçaklarda biri pilotların konuşmalarını içeren ses kayıt cihazı, diğeri ise uçağın tüm teknik verilerini tutan iki farklı karakutu bulunduğunu belirtti. Şu an için hangisinin bulunduğunun net olmadığını ifade eden Güçler, "Bildiğimiz kadarıyla bir tane karakutu bulunmuş gibi görünüyor." dedi.

Güçler'e göre, eğer bulunan kutu teknik verileri içeriyorsa, bu durum kazanın nedenini anlamada hayati bir rol oynayacak. Bu veriler sayesinde uçağın uçuşu saniye saniye yeniden simüle edilebiliyor. Güçler, "Tam 27. dakikada neden düştüğü, o teknik verilerdeki anormallikler üzerinden anlaşılıyor. Adeta o verilerle oluşturulacak simülasyon üzerinden, siz uçağın neden düştüğünü ekranda görebileceksiniz." diyerek teknik verilerin önemini vurguladı.