13 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Uçağın karakutusu Türk uzmanların elinde! Sır perdesi 24 saatte aralanabilir
Düşen askeri uçağın sırrını çözecek karakutu Türkiye'ye getirildi. Uzman Dr. Eray Güçler, Türk ekiplerinin incelemeyi bir gün gibi rekor bir sürede tamamlayabileceğini belirtirken, uçağın teknik verilerinden enkazdaki "tek bir vidanın" önemine kadar her detayın felaketin nedenini ortaya çıkaracağını vurguladı.