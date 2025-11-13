Uçağın karakutusu Türk uzmanların elinde! Sır perdesi 24 saatte aralanabilir

Düşen askeri uçağın sırrını çözecek karakutu Türkiye'ye getirildi. Uzman Dr. Eray Güçler, Türk ekiplerinin incelemeyi bir gün gibi rekor bir sürede tamamlayabileceğini belirtirken, uçağın teknik verilerinden enkazdaki "tek bir vidanın" önemine kadar her detayın felaketin nedenini ortaya çıkaracağını vurguladı.

