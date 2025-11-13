13 Kasım 2025, Perşembe

Uçağın karakutusu Türk uzmanların elinde! Sır perdesi 24 saatte aralanabilir
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 09:55
Düşen askeri uçağın sırrını çözecek karakutu Türkiye'ye getirildi. Uzman Dr. Eray Güçler, Türk ekiplerinin incelemeyi bir gün gibi rekor bir sürede tamamlayabileceğini belirtirken, uçağın teknik verilerinden enkazdaki "tek bir vidanın" önemine kadar her detayın felaketin nedenini ortaya çıkaracağını vurguladı.
Karakutu Türkiye’de Sır perdesi 24 saatte aralanabilir
