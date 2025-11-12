A Haber askeri uçağının düştüğü noktada! İşte bölgeden özel görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Gence'den 13.20'de havalanan ve içinde 20 personelin bulunduğu belirtilen uçakla kalkıştan 27 dakika sonra radar teması kesildi. Saat 17.00 sularında enkazına ulaşılan uçakla ilgili kaza kırım ekibi incelemelerine başladı. A Haber muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Nazif Vural bölgeden son durumu anlattı ve özel görüntüleri ekrana taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN