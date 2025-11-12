12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber askeri uçağının düştüğü noktada! İşte bölgeden özel görüntüler
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada! İşte bölgeden özel görüntüler

A Haber askeri uçağının düştüğü noktada! İşte bölgeden özel görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 09:55
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Gence'den 13.20'de havalanan ve içinde 20 personelin bulunduğu belirtilen uçakla kalkıştan 27 dakika sonra radar teması kesildi. Saat 17.00 sularında enkazına ulaşılan uçakla ilgili kaza kırım ekibi incelemelerine başladı. A Haber muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Nazif Vural bölgeden son durumu anlattı ve özel görüntüleri ekrana taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada! İşte bölgeden özel görüntüler
20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı
20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada!
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada!
Osman Amca artık bir şehit babasısın!
"Osman Amca artık bir şehit babasısın!"
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!
MSB: Enkazda incelemeler 06.30'da başladı!
Uzman isim A Haber’de! Düşen uçakta 2 ihtimal
Uzman isim A Haber'de! Düşen uçakta 2 ihtimal
Düşen uçağın enkazında incelemelere başlandı!
Düşen uçağın enkazında incelemelere başlandı!
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan’da!
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan'da!
İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
Faciayı karakutular aydınlatacak
"Faciayı karakutular aydınlatacak"
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber'de
Ömer Çelik: Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü
Ömer Çelik: “Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü”
Daha Fazla Video Göster