06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Özel Haber Haberleri Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir

Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 11:25 Güncelleme: 06.11.2025 11:28
ABONE OL
Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir

Yıllar içinde artan kiralar karşısında başlangıçta ödenen depozito bedelinin erimesi kaçınılmaz hale geliyor. Peki, 10 bin TL kirayla girdiğiniz evden 30 bin TL kira öderken çıktığınızda depozitonuzu da üç katına çıkararak geri almanız mümkün mü? Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a özel açıklamalarda bulundu.

KİRA DEPOZİTOSUNDA HANGİ BEDEL GEÇERLİ?

Yıllar içinde artan kiralar, kiracıların ve ev sahiplerinin gündemindeki en önemli konulardan biri olan depozito iadelerinde yeni bir tartışma başlattı. Başlangıçta ödenen depozito bedelinin, kira artışları karşısında güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu oldu.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kritik önem taşıyan bu konuda A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a önemli açıklamalarda bulundu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KİRACININ GÜNCELLEME HAKKI

İbrahim Güllü, kiracıların en çok merak ettiği konuya bir örnekle açıklık getirdi. 2018 yılında 10 bin TL kira ve 2 bin TL depozito ile tutulan bir dairenin kirasının üç yıl sonra 30 bin TL'ye çıkması durumunda, depozitonun akıbetinin kira sözleşmesindeki bir ibareye bağlı olduğunu belirtti.

Avukat Güllü'ye göre, eğer kira sözleşmesinde "depozitonun aynen iade edileceği" şeklinde bir madde yer alıyorsa, kiracı yıllar sonra evi boşalttığında yalnızca başta ödediği 2 bin TL'yi geri alabilir. Ancak sözleşmede böyle bir madde bulunmuyorsa kiracının "güncelleme hakkı" doğuyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEPOZİTO, KİRA ARTIŞ ORANINDA DEĞERLENEBİLİR

Yargıtay kararlarına da atıfta bulunan Güllü, bu durumda depozitonun kira artışıyla orantılı olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Verdiği örnekte, kira bedeli üç katına çıktığı için 2 bin TL'lik depozitonun da güncellenerek 6.000 TL olarak iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Güllü kiracıları sözleşme imzalarken "aynen iade edilecektir" lafının kullanılmamasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEPOZİTO EV SAHİBİNİN PARASI DEĞİL

Konunun ev sahibi tarafına da değinen avukat İbrahim Güllü, depozitonun ev sahibinin parası olmadığını, kendisine bırakılmış bir "emanet" olduğunu belirtti. Ev sahibinin depozitodan kesinti yapabilmesi için belirli şartların oluşması gerektiğini söyledi. Bu şartlar; kiracının ödenmemiş kira borcunun veya elektrik, su gibi kullanımından kaynaklı fatura borçlarının bulunmasıdır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EV SAHİBİ DEPOZİTOYU HANGİ DURUMLARDA KESEBİLİR?

Güllü, ev sahiplerinin sıkça yaptığı bir hataya dikkat çekerek, "mutat kullanımından kaynaklı yıpranmalar" için depozitodan kesinti yapılamayacağını açıkladı. Örneğin, birkaç yıllık oturum sonrası evin boyasının eskimesinin normal bir yıpranma olduğunu ve eğer sözleşmede evin boyalı teslim edileceğine dair özel bir madde yoksa, ev sahibinin boya masrafını depozitodan kesemeyeceğini belirtti.

Güllü, ev sahiplerine, kiracının bir borcu olmaması durumunda depozitoyu güncelleyerek iade etmeleri gerektiğini, bunun aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör