Kira sözleşmesindeki o cümleye dikkat! Depozitonuz enflasyona karşı korunabilir
Yıllar içinde artan kiralar karşısında başlangıçta ödenen depozito bedelinin erimesi kaçınılmaz hale geliyor. Peki, 10 bin TL kirayla girdiğiniz evden 30 bin TL kira öderken çıktığınızda depozitonuzu da üç katına çıkararak geri almanız mümkün mü? Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a özel açıklamalarda bulundu.
Yıllar içinde artan kiralar, kiracıların ve ev sahiplerinin gündemindeki en önemli konulardan biri olan depozito iadelerinde yeni bir tartışma başlattı. Başlangıçta ödenen depozito bedelinin, kira artışları karşısında güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu oldu.
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kritik önem taşıyan bu konuda A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a önemli açıklamalarda bulundu.
KİRACININ GÜNCELLEME HAKKI
İbrahim Güllü, kiracıların en çok merak ettiği konuya bir örnekle açıklık getirdi. 2018 yılında 10 bin TL kira ve 2 bin TL depozito ile tutulan bir dairenin kirasının üç yıl sonra 30 bin TL'ye çıkması durumunda, depozitonun akıbetinin kira sözleşmesindeki bir ibareye bağlı olduğunu belirtti.
Avukat Güllü'ye göre, eğer kira sözleşmesinde "depozitonun aynen iade edileceği" şeklinde bir madde yer alıyorsa, kiracı yıllar sonra evi boşalttığında yalnızca başta ödediği 2 bin TL'yi geri alabilir. Ancak sözleşmede böyle bir madde bulunmuyorsa kiracının "güncelleme hakkı" doğuyor.
DEPOZİTO, KİRA ARTIŞ ORANINDA DEĞERLENEBİLİR
Yargıtay kararlarına da atıfta bulunan Güllü, bu durumda depozitonun kira artışıyla orantılı olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Verdiği örnekte, kira bedeli üç katına çıktığı için 2 bin TL'lik depozitonun da güncellenerek 6.000 TL olarak iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Güllü kiracıları sözleşme imzalarken "aynen iade edilecektir" lafının kullanılmamasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
DEPOZİTO EV SAHİBİNİN PARASI DEĞİL
Konunun ev sahibi tarafına da değinen avukat İbrahim Güllü, depozitonun ev sahibinin parası olmadığını, kendisine bırakılmış bir "emanet" olduğunu belirtti. Ev sahibinin depozitodan kesinti yapabilmesi için belirli şartların oluşması gerektiğini söyledi. Bu şartlar; kiracının ödenmemiş kira borcunun veya elektrik, su gibi kullanımından kaynaklı fatura borçlarının bulunmasıdır.
EV SAHİBİ DEPOZİTOYU HANGİ DURUMLARDA KESEBİLİR?
Güllü, ev sahiplerinin sıkça yaptığı bir hataya dikkat çekerek, "mutat kullanımından kaynaklı yıpranmalar" için depozitodan kesinti yapılamayacağını açıkladı. Örneğin, birkaç yıllık oturum sonrası evin boyasının eskimesinin normal bir yıpranma olduğunu ve eğer sözleşmede evin boyalı teslim edileceğine dair özel bir madde yoksa, ev sahibinin boya masrafını depozitodan kesemeyeceğini belirtti.
Güllü, ev sahiplerine, kiracının bir borcu olmaması durumunda depozitoyu güncelleyerek iade etmeleri gerektiğini, bunun aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye %12.94 zam+6.45 puan refah payı formülü: 4A-4B’liye EŞİT ZAM tablosu! 16.000, 18.500, 20.000 TL alana…
- UEFA Konferans Ligi | Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Vibe coding nedir, neden 2025’in en popüler kelimesi seçildi? Vibe coding terimi ne anlama geliyor!
- Grip sezonu başladı! Doğal ürünler gerçekten koruyor mu? Soğuk algınlığından korunmak için 5 basit adım
- ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU 6 KASIM | UEFA Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında Galatarasay kaçıncı?
- Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...
- Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 PPK toplantı tarihleri
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Karakış yaklaşıyor: Zayıf La Nina etkisi Türkiye'yi sardı! Sağanak ve soğuk hava etkisi donduruyor! İşte il il beklenen hava durumu
- Balıkesir Sındırgı afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi yardımlar devreye giriyor?
- Bu hata evinizi eskitir! Sirke ile temizlenmemesi gereken üç nokta: Meğer orası da varmış
- Mahalleniz listede mi? İstanbul’da 9 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?