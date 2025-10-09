Gazze’de barışın formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi

Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze halkının direnişiyle bir zafer kazandığını belirterek, kalıcı barış için Kosova modelinde bir "Uluslararası İstikrarlaştırma Kuvveti" kurulması ve yardımların BM çatısı altında dağıtılması gerektiğini vurguladı.

