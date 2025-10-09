09 Ekim 2025, Perşembe
Gazze'de barışın formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi
Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze halkının direnişiyle bir zafer kazandığını belirterek, kalıcı barış için Kosova modelinde bir "Uluslararası İstikrarlaştırma Kuvveti" kurulması ve yardımların BM çatısı altında dağıtılması gerektiğini vurguladı.