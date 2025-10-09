09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze'de barışın formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi
Gazze’de barışın formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi

Gazze'de barışın formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 10:12
Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze halkının direnişiyle bir zafer kazandığını belirterek, kalıcı barış için Kosova modelinde bir "Uluslararası İstikrarlaştırma Kuvveti" kurulması ve yardımların BM çatısı altında dağıtılması gerektiğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de barışın formülü: Ateşkes, uluslararası güç ve direniş zaferi
Gazze’de barışın formülü!
Gazze'de barışın formülü!
İsrail sözünü tutacak mı?
"İsrail sözünü tutacak mı?"
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Gazze’de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
Katil İsrail 3 tümeni Gazze merkezinden çekiyor!
Katil İsrail 3 tümeni Gazze merkezinden çekiyor!
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
Daha Fazla Video Göster