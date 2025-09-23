Gözler 25 Eylül’de! Başkan Erdoğan ve Trump tarihi görüşmede hangi konuları ele alacak?

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun ardından 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gidecek. (AA)

GÖZLER 25 EYLÜL'DE!

Başkan Erdoğan 80. BM Genel Kurulu'nun ardından birçok dünya lideriyle Türkevi'nde görüşmeler gerçekleştirirken gözler 25 Eylül'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin meselesine yönelik çözümün sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ilişkin düzenlenen zirveye katılmasının ardından 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Gözler iki liderin yapacağı görüşmeye ve masada ele alınacak konulara çevrilirken A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Gece Ajansı programına katılan uzmanlar merakla beklenen tarihi görüşmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.



"ERDOĞAN'IN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİN YANI SIRA KUVEYT VE KANADA İLE YAPACAĞI GÖRÜŞMELER KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'deki tarihi zirvesinde ele alınması muhtemel konulara değinerek Türkiye'nin Orta Doğu'da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tercan; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme çok önemli. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz doğu ve batı arasında jeopolitik noktada çok kritik bir konumda duruyor. Ukrayna-Rusya, Suriye'de, Irak, İran'da Türkiye'nin önemini biliyoruz. Muhtemelen Kanada da Türkiye ile iş birliği yapmak isteyecek. Kanada Başbakanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve bu görüşme çok kritik bir görüşme olacaktır. Erdoğan'ın ardından Kuveyt Başkanı ile yapacağı görüşme de oldukça kritik. Katar'ın başkenti Doha'da olan saldırılar bölgeyi çok etkiledi. Bu bölgede olan Arap ülkeleri kendilerine müttefik arıyorlar. En başta Pakistan ve Suudi Arabistan'ı gördük. Ancak bunun devamını göreceğiz. Muhtemelen Kuveyt'te Türkiye'den drone satın almak isteyecektir ve savunma sanayii ve askeri eğitimler noktasında destek isteyecektir. Türkiye ile savunma alanında ilişkilerini geliştirmek isteyecektir." sözlerine yer verdi.