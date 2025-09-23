Gözler 25 Eylül'de! Başkan Erdoğan ve Trump tarihi görüşmede hangi konuları ele alacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere gittiği ABD'de bir dizi resmi temaslarda bulunmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan 80. BM Genel Kurulu'nun ardından 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme nedeniyle gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Erdoğan-Trump görüşmesinde hangi konular masaya yatırılacak? İki liderin görüşmesinde Gazze'de ateşkes çıkar mı? A Haber'de Gece Ajansı'na konuk olan uzmanlar merakla beklenen tarihi zirveye yönelik değerlendirmelerde bulunarak ele alınması muhtemel konulara değindi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere gittiği önceki gün ABD'ye gitti. Başkan Erdoğan New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti ve yaşanan insanlık dramını dünyaya haykırarak Netanyahu hükümetinin soykırıma izin verilmemesi gerektiği vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öte yandan bölgeye ateşkes ve insani yardımların ulaşması için çağrıda bulunurken 152 devlete Filistin devletinin tanınmasına ilişkin teşekkürlerini iletti.
GÖZLER 25 EYLÜL'DE!
Başkan Erdoğan 80. BM Genel Kurulu'nun ardından birçok dünya lideriyle Türkevi'nde görüşmeler gerçekleştirirken gözler 25 Eylül'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin meselesine yönelik çözümün sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ilişkin düzenlenen zirveye katılmasının ardından 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Gözler iki liderin yapacağı görüşmeye ve masada ele alınacak konulara çevrilirken A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Gece Ajansı programına katılan uzmanlar merakla beklenen tarihi görüşmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"ERDOĞAN'IN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİN YANI SIRA KUVEYT VE KANADA İLE YAPACAĞI GÖRÜŞMELER KRİTİK ÖNEME SAHİP"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'deki tarihi zirvesinde ele alınması muhtemel konulara değinerek Türkiye'nin Orta Doğu'da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tercan; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme çok önemli. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz doğu ve batı arasında jeopolitik noktada çok kritik bir konumda duruyor. Ukrayna-Rusya, Suriye'de, Irak, İran'da Türkiye'nin önemini biliyoruz. Muhtemelen Kanada da Türkiye ile iş birliği yapmak isteyecek. Kanada Başbakanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve bu görüşme çok kritik bir görüşme olacaktır. Erdoğan'ın ardından Kuveyt Başkanı ile yapacağı görüşme de oldukça kritik. Katar'ın başkenti Doha'da olan saldırılar bölgeyi çok etkiledi. Bu bölgede olan Arap ülkeleri kendilerine müttefik arıyorlar. En başta Pakistan ve Suudi Arabistan'ı gördük. Ancak bunun devamını göreceğiz. Muhtemelen Kuveyt'te Türkiye'den drone satın almak isteyecektir ve savunma sanayii ve askeri eğitimler noktasında destek isteyecektir. Türkiye ile savunma alanında ilişkilerini geliştirmek isteyecektir." sözlerine yer verdi.
"TÜRKİYE DÜNYANIN GÜVENDİĞİ ÜLKELER ARASINDA"
Tercan, Türkiye'nin dünya genelinde güvenilir bir ülke pozisyonunda olduğunu ve ABD'nin de Türkiye ile kurulan temaslara önem verdiğini belirterek; "ABD ve İsrail'in kurduğu ortaklık bölgeyi çok ciddi anlamda tehdit ediyor. Artık Arap coğrafyası ortaya çıkan tehdidi anladı ve bu ateş artık onları da sıçrayacak. Ve bu ülkelerin acilen birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye bu ülkelerle ilişki kurabilecek ve savunma sanayii hem de askeri eğitimleri adına onları destek verebilecek en önemli ülkedir. BM'deki Filistin zirvesi süreci içerisinde birçok Ortadoğu ülkesinin Türkiye ile temasları olacağını düşünüyorum. Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmede de masada pek çok konu ele alınması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri devam edecek mi? yada ne şekilde süreç ilerleyecek gibi konular ele alınabilir. Türkiye'nin arabulucu rolü çok önemli. Çünkü bu olaylarda Türkiye hiçbir menfaat istemeden iki ülke arasında arabulucu oldu. Ancak Filistin ve İsrail meselesinde arabulucu olan ülke ABD'ydi. Türkiye dünyanın güvendiği ülkeler arasında ve bu da çok önemlidir." dedi.
"KISA SÜRELİ ATEŞKES YA DA AMBARGOLARIN KALKMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR"
Canan Tercan, Trump ve Erdoğan görüşmesinde Filistin'de kısa süreli ateşkes kararının alınabileceğini ifade ederken ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-16 ve F-35 satışına yönelik konunun masaya yatırılacağını belirtti.
"İkinci mesele ise Suriye meselesidir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın BM'de konuşma yapması ve Suriye'nin ABD'de resmi temsilcilik açması ABD'nin Suriye'nin yanında olduğu ve Türkiye'nin Suriye'deki desteğini de önemsediğini anlamına geliyor. Bir diğer konu ise Filistin meselesidir. Cumhurbaşkanımız amborgoların kalkması ateşkesin gerçekleşmesi için mutlaka konuşacaktır. ABD'ye hareket etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın açıklamasında Suriye'yi yalnız bırakmayacaklarını ve Filistin için de desteklerini söylemişti. Cumhurbaşkanımız Trump ile görüşmesinde Filistin'de ateşkes kararına yönelik ikna edecek mi? Bu çok ciddi ve bir iddialı soru olur. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları işgal sürecini erteletebilir, yumuşatabilir ya da başka pazarlıklarla farklı bir noktaya çekebilir. Bu görüşmeler oldukça önemli. Burada da kısa süreli bir ateşkes ya da kapıların açılması veyahut ambargoların kaldırılması söz konusu olabilir. Bir diğer konu ise F-35 ve F-16 mevzusudur. Yunanistan'ın çok ciddi endişeleri var ve İsrail de böyle bir satın alımı istemeyecektir. Muhtemel olarak F-35 ve F-16'ların alınması Suriye'nin güvenliğini sağlayacaktır. İsrail uçakları Suriye'de rahatlıkla uçtuğu ve birçok merkezi bombaladığı için Türkiye'nin de İsrail'in savunmasında çok etkili bir ülke olmasından dolayı bu uçakların Suriye civarında kullanılması İsrail tarafından istenmiyor. İsrail lobisi ve Yunan lobisi bu uçakların satın alımlarının karşısında duracaktır."
"TRUMP, TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU'DA KÜRESEL AKTÖR OLMASI NEDENİYLE İLİŞKİLERİ İLERLETİYOR"
Siyaset Bilimci Doç Dr. Faik Tanrıkulu Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine yönelik Gazze, Suriye ve iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüleceğini belirterek; Trump'ın Türkiye'yi Ortadoğu'da küresel bir aktör olarak gördüğünü belirtti. Tanrıkulu, "Lider diplomasi sürecinde Donald Trump'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir samimi ilişkileri siyasi boyuta taşınıyor. F-35 meselesinde Trump'ın açıklamalarında Türkiye'ye haksızlık yapıldığı ve gerekli olanın yapıldığını Biden hükümetini de suçlayarak Türkiye'ye çifte standart uygulandığını itiraf etmişti. Bir yönüyle bakıldığında Biden iktidarını da eleştirmek için süreç nezlinde açıklar kullandığını biliyoruz. Araştırdığımız vakit Türkiye'nin Avrupalı ülkelerden güçlü savunma bloğu oluşturması ve bölgede küresel aktör olma yönündeki ilerleyişi nedeniyle Trump, Türkiye ile olan ilişkilerini seviyeli bir yönde ilerlettiğini görüyoruz. Suriye meselesinde Türkiye ile nasıl bir diplomasi sürüttüğünü ve rejim değişikliğine yönelik haklı olduğu ifadeleri görüyoruz. Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin ilerlediği görüyoruz ve bu durum Türkiye açısında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bütün süreçte baktığımız zaman Gazze meselesi dışında Türkiye'nin güçlenen savunması ve bölgedeki etkili diplomasisi ile Trump'ın Türkiye'yi vazgeçilmez önemli bir aktör olarak gördüğünü görüyoruz. Trump'ın kişisel olarak da güçlü liderlerden ve hali hazırda savunma sanayiinde güçlü olan ülkelere ayrı bir saygı duyduğunu görüyoruz. " ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meğer bu sporu yapmak beyninizi koruyormuş! Araştırmalar ortaya çıkardı: Alzheimer ve Demans riskini %22 düşürüyor
- 2025-2026 KYK Yurt Time başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK Yurt Time başvuruları nereden yapılır?
- Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?
- Altın fiyatları kritik eşiği geçti: Gramda 5.000 TL üstü yeni hedef kapıda! Yatırımcıları bu hafta neler bekliyor?
- Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA
- ÖZDEBİR TYT ilk prova 2026 sonuçları 19-22 Eylül | ozdebir.org.tr sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?
- Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...
- YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...
- Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?