Başkan Erdoğan’dan Trump zirvesine ilişkin açıklama: Kritik konuları ele alacağız

Foto: AA

"İLİŞKİLERİNİN MÜTTEFİKLİK TEMELİNDE İLERLETİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünyada yaşanan köklü değişimden dış politikanın da etkilendiğini, dış politika aktörlerinin artık sadece devletlerden, sadece temsilcilerden ibaret olmadığını ifade eden Erdoğan, diaspora gruplarının da bir o kadar etkili olduğuna işaret etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk diasporasının öncü şahsiyetleri olarak bu konuda hepinize önemli sorumluluklar düşüyor. Nüfusu yarım milyona yaklaşan Türk-Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde siyaset arenasında daha fazla rol alması, böylece temsil seviyesinin artırılması çok önemlidir. Diplomasiden güvenliğe, ekonomiden teknolojiye birçok alanda kutuplaşmanın yaşandığı mevcut ortam, Türkiye ve Amerika dayanışmasını her zamankinden çok daha kritik, çok daha vazgeçilmez hale getirmiştir. Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği, güvenlik, ticaret yatırımlar enerji ve eğitim gibi pek çok alanda çeşitlenerek derinleşiyor. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz."

Büyükelçi Barrack'ın bu olumlu atmosfere samimi gayretleri ile ciddi katkısının olduğunu belirten Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı artırma irademiz bakidir. İnşallah perşembe günü Washington DC'de kendisi ile bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız." diye konuştu.

İSLAM DÜŞMANLIĞI ENDİŞE VERİCİ BOYUTA ULAŞTI

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, özellikle son dönemde İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

Siyasi yelpazenin uçlarında barınan marjinal fikirlerin sosyal medyanın da etkisiyle daha geniş kitlelere erişebildiğini belirten Erdoğan, "Bu tehlikeli eğilimlerin, burada yaşayan ve Amerika ile bütünleşen kardeşlerimizi ürküttüğünün farkındayız. Sizin, kültürünüzü, inancınızı ve medeniyet değerlerinizi hiçbir kaygı duymadan yaşamayı sürdürebilmeniz bizim için çok mühim. Amerika, inanç hürriyeti konusunda yıllardır örnek gösterilen bir ülke. Amerika'nın bu özelliğinde bir gerileme yaşanmamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, nefret söylemlerinden beslenenlerin azınlıkta kalması ve siyasete nüfuz edememesi için herkese görevler düştüğüne işaret etti.

Amerika'daki Müslüman toplumuna ve Türk vatandaşlarına güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum. Türkler dahil Amerikalı Müslümanların, İslam'ın kardeşlik, adalet, barış ve dayanışma mesajlarını daha etkin şekilde Amerikan kamuoyuyla paylaştığını görüyorum. Bu çabalarınızı artırarak sürdürmenizi özellikle bekliyorum." ifadelerini kullandı.