Başkan Erdoğan’dan ABD’de A Haber’de özel açıklama: Trump ile Suriye’yi görüşeceğiz

Fotoğraf-AA

"ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşeceğini aktaran Başkan Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor. "

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.