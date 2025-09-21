Başkan Erdoğan'dan ABD'de A Haber'de özel açıklama: Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Türkevi'ne giriş yapan Başkan Erdoğan burada A Haber'in sorusunu yanıtladı. Yapacağı görüşmelere ilişkin A Haber'e konuşan Başkan Erdoğan Trump ile Suriye'yi görüşeceklerini belirterek "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kendisini bekleyen kalabalık ile bir süre konuşan Başkan Erdoğan daha sonra Türkevi binasına giriş yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Burada Başkan Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkevi'ne giriş yaparken A Haber Muhabiri Kübra Bal'ın "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi? sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir" dedi.
"ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşeceğini aktaran Başkan Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor. "
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.
