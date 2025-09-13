Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Fed kararı sonrası altın rekor kırar mı?

Ekran görüntüsü / A Haber

YATIRIMCILARA "TEKNİK DÜZELTME" UYARISI

Yatırım yapmak isteyen ancak yüksek fiyatlar nedeniyle tereddüt edenlere de seslenen İslam Memiş, agresif yükselişlerin ardından yaşanabilecek kısa vadeli teknik düzeltmelerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Olası bir geri çekilmede gram altın için 4 bin 800 ve 4 bin 850 TL, ons altın için ise 3 bin 500 ve 3 bin 550 dolar seviyelerinin takip edilebileceğini ancak bu seviyelerin kalıcı olmayabileceğini ekledi. İslam Memiş ayrıca altın borcu olanları artan fiyat riskine karşı uyardı ve mümkünse altıyla borçlanmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.