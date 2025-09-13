Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Fed kararı sonrası altın rekor kırar mı?

13 Eylül 2025, Cumartesi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 12:26 Güncelleme: 13.09.2025 12:30
ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler altın ve gümüşü desteklemeye devam ediyor. Peki Fed'in kararı sonrası altın yeniden rekor kırar mı? A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş merak edilenleri anlattı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE FED YÜKSELİŞİ! YENİ REKOR GELİR Mİ?

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeni rekor seviyelere ulaştı. A Haber mikrofonlarına konuşan finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu ve gelecek beklentilerini değerlendirdi.

Geçtiğimiz haftanın ABD enflasyon verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları gibi kritik gelişmelerle yoğun geçtiğini belirten İslam Memiş, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin de değerli metallerdeki yükselişi etkilediğini söyledi.

GRAM VE ONS ALTINDA TARİHİ REKORLAR

Bu gelişmeler ışığında gram altın yurt içi piyasalarda 4 bin 935 TL'ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 3 bin 658 dolara çıkarak son 45 yılın zirvesine yerleşti. Güncel durumda Kapalıçarşı'da gram altının 4 bin 938 TL, ons altının ise 3 bin 644 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA! 2026'YA KADAR YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

İslam Memiş, önümüzdeki haftanın Fed'in açıklayacağı faiz kararı nedeniyle kritik olduğunu söyledi. Fed'in faiz indirim sürecini başlatmasının beklendiğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar 2 veya 3 faiz indirimi öngördüğünü ve bu sürecin 2026 yılında da devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Bu beklenti doğrultusunda Memiş, gram altın için gözlerin artık 5 bin TL seviyesine çevrildiğini ve 2026 yılı hedefinin 6 bin ve 6 bin 500 TL aralığı olduğunu ifade etti.

YATIRIMCILARA "TEKNİK DÜZELTME" UYARISI

Yatırım yapmak isteyen ancak yüksek fiyatlar nedeniyle tereddüt edenlere de seslenen İslam Memiş, agresif yükselişlerin ardından yaşanabilecek kısa vadeli teknik düzeltmelerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Olası bir geri çekilmede gram altın için 4 bin 800 ve 4 bin 850 TL, ons altın için ise 3 bin 500 ve 3 bin 550 dolar seviyelerinin takip edilebileceğini ancak bu seviyelerin kalıcı olmayabileceğini ekledi. İslam Memiş ayrıca altın borcu olanları artan fiyat riskine karşı uyardı ve mümkünse altıyla borçlanmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Değerli metaller arasında en çok kazandıranın gümüş olduğunu belirten İslam Memiş, gümüşün altını "tahtından ettiğini" ifade etti. Gram gümüşün 56 TL, ons gümüşün ise 42 dolar seviyelerini gördüğünü aktaran Memiş, altının fiyatını yüksek bulan yatırımcılar için gümüşün iyi bir alternatif olduğunu ve bankalar aracılığıyla veya fiziki olarak alım-satımının yapılabileceğini belirtti. Memiş, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün iyi bir yatırım aracı olduğunu sözlerine ekledi.

