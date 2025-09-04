Savcı katliamı ve Türkiye’nin konuştuğu cinayetler! Çocuklar nasıl birer suçluya dönüşüyor?

Türkiye dün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy'de bir et restoranında yaşanan savcı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiği olayı konuşuyor. Yemek yemek için akşam saatlerinde aile bireylerine ait olduğu iddia edilen işletmeye giden savcı Ercan Kayhan daha önce aynı restoranda kasap olarak çalışan ve işten çıkarılan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından öldürülmüştü. Korkunç cinayetin kişisel bir husumet nedeniyle işlendiği tahmin ediliyor.

Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi, İbrahim Oktugan ve son olarak da Hakan Çakır cinayeti. Son dönemde suça sürüklenen çocukların faili olduğu olaylar kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme de gündemde. 15-18 yaş arası çocuklara uygulanan cezalarda çocuk "indirimi" oranının azaltılabileceği böylelikle cezada artırım sağlanabileceği değerlendiriliyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu olay yerinden son durumu aktarırken avukat Hadi Dündar canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.