Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar | Yeni nesil çeteler suça özendiren yapımlar! Hangi önlemler alınmalı?

Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar | Yeni nesil çeteler suça özendiren yapımlar! Hangi önlemler alınmalı?

Giriş: 20.08.2025 11:02 Güncelleme: 20.08.2025 11:03
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar | Yeni nesil çeteler suça özendiren yapımlar! Hangi önlemler alınmalı?

Mattia Ahmet Minguzzi, İbrahim Oktugan ve son olarak da Hakan Çakır cinayeti. Son dönemde suça sürüklenen çocukların faili olduğu olaylar kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme de gündemde. 15-18 yaş arası çocuklara uygulanan cezalarda çocuk 'indirimi' oranının azaltılabileceği böylelikle cezada artırım sağlanabileceği değerlendiriliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirirken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

TÜRKİYE'DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR!

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 2024'te İstanbul'da Lise Müdürü İbrahim Oktugan, eski öğrencisi 17 yaşındaki BİR ÇOCUK tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ankara'da geçtiğimiz günlerde 14 ve 17 yaşındaki iki kardeş, 23 yaşındaki Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldürdü.

Öte yandan İstanbul'da kuyumculuk yapan bir kadın ve iş yeri bir gün arayla iki kez silahlı saldırıya uğradı. Saldırılarda bir kişi yaralandı. Saldırıları düzenleyen 14 yaşındaki iki tetikçi gözaltına alındı. Evde piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu bulundu. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Türkay'ın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirirken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

SUÇA CESARET! KURUSIKIDAN BOZMA SİLAH

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır: Yaşanan olaylarda 18 yaş altı SSÇ yani Suça Sürüklenen Çocuklar karşımıza çıkıyor. Burada ölümle sonuçlanan hadisler var. Çocukların bu suçlara nasıl sürüklendikleri ve bu suça nasıl cesaret ettikleri araştırılmalıdır. Çocukların ateşli silahlara nasıl eriştiği de önemli bir konudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerinin silah kaçakçıları ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları devam eder.

Ateşli silah taşımanın önüne geçmek için tutuklama sevki kararı verildi. Bu önemli bir adım. Kurusıkıdan bozma silahlar da dikkat çekiyor. Bunların namlusu değiştirilerek öldürücü bir silah haline getiriliyor. 18 yaş altında birinin zaten ruhsatlı bir silah alması imkansız. Son zamanlarda kurusıkıdan bozma olaylarla kurşunlama olayları gerçekleşiyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Bu tablonun ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ise sosyal medyadır. Bu mecralarda bir güç göstergesi durumu söz konusu. Çeşitli silahlarla pozlar veriyorlar. Burada beğeni toplamak istiyorlar ve dışlanmış hissini gidermek istiyorlar. Burada sosyal medyanın ciddi bir etkisinden bahsedebiliriz.

18 yaş altı çocuklara verilecek cezaların arttırılması ve ailelerinde sorumluluğundan bahsedilen bir düzenleme söz konusu. Bizlerde bu çalışmanın detaylarını bekliyoruz. Burada bir oto kontrol oluşturmak isteniyor ve ailelerin çocuklarını takip etmesi sağlanacak.

ÇOCUKLARIN SUÇLU OLMASI ZAMAN ALIR

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Hem suçu azmettirenler, hem çocuklarla ilgili hem de çocukları aileleri ile ilgili önemli adımlar olacak. 10 yaşındaki çocuktan 5 ay sonra bir katil yaratamazsınız. Bir çocuktan hemen bir gaspçı ortaya çıkmaz ya da yarın uyuşturucu satmaya başlamaz. O çocuğun o hale gelmesinin bir zamanı bir süresi ve bir ortamı vardır.

Çocukların anne-babaları ve büyüdüğü ortam ile aileleri merkeze alınmalıdır. Burada suçlara verilecek cezalar arttırılmalı konusu var ama biz suçun önüne geçmeliyiz. 1 gün yaş farkıyla ceza alacak ama 1 gün önce suçu işlemişse ceza almayacak. İşte bu noktada çok önemli suçun önüne geçmek gerekir.

AİLEYE YAPTIRIM UYGULANMALI

Ben burada kesinlikle önce anne ve babaya yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyorum. 12 yaşında bir melek olan çocuk 13 yaşında nasıl azılı bir katil oluyor? İşte burada ailenin sorumluluğu konusu çok önemlidir.

Çocuklar suç işlemeye başlamadan anne-baba nerede? Ailelerin kendi çocuklarını gözetim ve denetim yükümlülüğü vardır. Çocuğun sağlıklı bir birey olması için herkesin sorumluluğu var ve kanunen düzenlenmiştir. Anne-babanın burada eksikliği olursa hukuki yaptırımları var. Bir çocuk anne ve baba tarafından ihmal ediliyorsa, sokağa ve suça sürükleniyorsa bu çocuğun aileden alınması ve devlet gözetiminde olması söz konusu oluyor. Bu da bizim kanunlarımızda düzenlenmiştir.

SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GİRDABI

Çocuk suç işlemişse aileye cezai yaptırım olması gerekir. 15 yaşında altındaysa çocuk durumun idrakinde olmadığı için ceza almıyor. 15-18 yaş için ise ceza veriliyor ancak burada durum farklı. Ailenin bu noktada yaptırım alması gerekir ki ben böyle düşünüyorum.

Çocukların suça meyilli olduğu tespit edildiği anda devlet koruması hızlı şekilde devreye girmelidir. Burada tespit çok önemlidir. Biz deki durum artık devletim müdahalesinin olması gerektiği bir hale geldi. Sosyal medya ve internet ailelerin çocuklarının önüne koyduğu hedefler noktasında ciddi sıkıntılar oluşturuyor.

