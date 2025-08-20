Türkiye’de suça sürüklenen çocuklar | Yeni nesil çeteler suça özendiren yapımlar! Hangi önlemler alınmalı?

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 2024'te İstanbul'da Lise Müdürü İbrahim Oktugan, eski öğrencisi 17 yaşındaki BİR ÇOCUK tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ankara'da geçtiğimiz günlerde 14 ve 17 yaşındaki iki kardeş, 23 yaşındaki Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldürdü.

Öte yandan İstanbul'da kuyumculuk yapan bir kadın ve iş yeri bir gün arayla iki kez silahlı saldırıya uğradı. Saldırılarda bir kişi yaralandı. Saldırıları düzenleyen 14 yaşındaki iki tetikçi gözaltına alındı. Evde piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu bulundu. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Türkay'ın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirirken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.