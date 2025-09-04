04 Eylül 2025, Perşembe

Türkiye'nin konuştuğu cinayetler! Çocuklar nasıl birer suçluya dönüşüyor?
Türkiye'nin konuştuğu cinayetler! Çocuklar nasıl birer suçluya dönüşüyor?

Türkiye'nin konuştuğu cinayetler! Çocuklar nasıl birer suçluya dönüşüyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 09:57
İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün bıçaklı saldırısına uğradı savcı Kayhan olay yerinden hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay yerinde gözaltına alındı. Katil zanlısının yine küçük yaşta olması gözleri çıkması beklenen yeni düzenlemeye çevirdi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu olay yerinden son durumu aktarırken avukat Hadi Dündar canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
