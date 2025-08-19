Beyaz Saray’da “Ukrayna” zirvesi! AB liderlerinin öğrenci pozu ve ABD-Rusya anlaşması
Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy görüşmesindeydi. Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray'da ağırladı. Avrupalı liderler de kritik zirveydi. Görüşmenin öncesi ve sonrasında önemli açıklamalar ardı ardına geldi. Peki kritik zirveden hangi kararlar çıktı? ABD ve Rusya nasıl anlaştı? AB liderleri neden öğrenci pozisyonuna düştü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.
Diplomasinin kalbi Beyaz Saray'da attı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile görüştü. Avrupalı liderlerin de katıldığı görüşme olumlu bir havada geçti. Zirve sonrası gelen açıklamalar da olumluydu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. Zirve sonrası Rusya lideri Putin'i aradığını ve Zelenskiy ile yapılacak bir sonraki görüşme için hazırlıklara başlandığını söyledi. Bu görüşmenin üçlü formatta yani ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacağının altını çizdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.
LİSE ÖĞRENCİLERİ VE MÜDÜR
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan: Beyaz Saray'da öne çıkan maddelerden toprağın el değişimi konusu oldukça dikkat çekici. AB üyelerinin apar-topar ABD'ye gitmesi toprak ve savaşın uzaması hakkında konuşmamaları sadece güvenlik garantisi istemeleri aslında değişik bir durumu bize gösteriyor.
AB'nin en önemli temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin burada bulunması dikkat çekici. Davet edilmeden buraya gitmeleri ve toplantıda seslerini çıkartamamaları gözlerden kaçmadı. Ortaya çıkan fotoğraf ise daha çekici sanki lider öğrencileri ve müdür onları gelip sıraya dizmiş gibi poz verdiler.
ÜLKERİNİN PRESTİJİNİ SARSTILAR
Rusya tarafı bu kareleri paylaştı. AB ülkelerinin bu üyeleri hiç gelmeselerdi en azından ülkelerinin prestijlerini düşürmezlerdi. Devlet liderinin bir ağırlığı vardır; sözünü, pozisyonunun ve hatta duruşunun önemi vardır. Buraya bakıldığı zaman hepsi devlet başkanı ve ast-üst ilişkisi yok. Eşitliklerden söz ediyoruz.
İstanbul'daki barış görüşmelerini sabote eden bir gece önce en büyük drone saldırısını planlayan taraflardı. 2022 yılında yine barış masasını sabote eden AB'den İngiltere oldu. Batı her zaman savaşın uzaması yönünde çaba sarf ettiler. Ne Ukrayna kazanacak kadar silah verdiler ne de savaşın bitmesi için herhangi bir adım attılar.
AB VE UKRAYNA'NIN ATEŞKES TAKTİKLERİ SONA ERDİ!
Artık AB liderleri savaşın bitmesini istemek zorunda kaldılar. Artık pozisyon tamamen değişti. Zelenskiy'nin AB'nin desteğiyle ateşkes üzerinde ısrar etmesi ciddi bir problemdi. Güç kazanmak için oyalama taktiği kullanılıyordu. Burada ateşkes yerine barış istenmesi oldukça olumlu ve Putin'in de bunu talep etmesi makuldü.
ABD-RUSYA ANLAŞMASI VE AB'NİN DIŞLANMASI
Artık bu barış anlaşması olmak zorunda. Trump ve Putin anlaştı Zengezur Koridoru bunun en büyük ispatıdır. Bunun ABD'ye verilmesi aslında Putin tarafından yapılmıştır. Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan'ın domine etmek için bitirmediği 35 yıllık bir savaş vardı. Ancak şartlar değişti. ABD ve Rusya birlikte hareket ediyor ve AB burada geri çekilmek zorumda kaldı. Büyük bir kutup ortaya çıktı ve AB buradan itildi. Bu barış olacak. Çok uzun vadeye yayılmadan ben bunun sonuçlanacağını düşünüyorum.
BEYAZ SARAY'DA ÖNE ÇIKANLAR
- UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ GÜNDEME GELDİ
- ATEŞKES YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI KONUŞULDU
- TRUMP-PUTİN-ZELENSKİ ZİRVESİ PLANI
- TOPRAK DEĞİŞİMİ MESAJI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina'nın vücudu temizleyen 10 bitkisel sırrı!
- Müge Anlı ve Tatlı Sert YENİ SEZON TARİHİ 2025-2026 | Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI TC İLE KURA SONUÇ SORGULAMA 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sınavları ne zaman?
- TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!
- Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Filenin sultanları E grubu maç takvimi 2025
- Uzmanlar açıkladı: 3 diş sarımsakla gelen 10 mucizevi etki
- Araç sahipleri dikkat: Kamera ve takip sistemi zorunluluğu başladı mı? Hangi araçlar etkileniyor?
- Konut kredisi faizleri %3’ün altına düştü: Rekabet kızıştı! 1.000.000 TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
- BİM 19 Ağustos aktüel kataloğu satışta! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Toz deterjan, kağıt havlu, bebek bezi, ıslak mendil…
- GSB 4 Bin 400 personel alımı sonuç ekranı 2025 | Başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nereden öğrenilir?
- TCMB eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantı takvimi
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 için e-Kayıt ve yüz yüze başvurular nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?