Beyaz Saray’da “Ukrayna” zirvesi! AB liderlerinin öğrenci pozu ve ABD-Rusya anlaşması

Diplomasinin kalbi Beyaz Saray'da attı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile görüştü. Avrupalı liderlerin de katıldığı görüşme olumlu bir havada geçti. Zirve sonrası gelen açıklamalar da olumluydu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. Zirve sonrası Rusya lideri Putin'i aradığını ve Zelenskiy ile yapılacak bir sonraki görüşme için hazırlıklara başlandığını söyledi. Bu görüşmenin üçlü formatta yani ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacağının altını çizdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.