Beyaz Saray'da Ukrayna zirvesi! Trump-Putin görüşmesi masaya yatırılıyor: Dünya haritası değişecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'nın Anchorage kentinde düzenlediği tarihi zirvenin ardından bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ve Avrupalı liderler Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Gerçekleşecek toplantıda Putin ile yapılan görüşme, Ukrayna'nın toprak değişimi ve savaşın sona ermesine yönelik konular masaya yatırılacak. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, toplantı öncesi ABD'deki son durumu aktarırken uzman isimler Trump-Putin zirvesini Canan Barlas ile Gündem programında değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından taraflardan görüşmenin iyi geçtiği belirtilmiş fakat Ukrayna'ya yönelik herhangi bir ateşkes açıklaması yapılmamıştı. Tarihi zirvede birçok konu başlıkları iddiaları beraberinde getirirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere bugün Beyaz Saray'a gidecek. Görüşmede Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de toplantıya katılacak.
Başkent Washington DC'de bir araya gelecek liderler, Putin ile yapılan Alaska'daki toplantının detaylarını ve Ukrayna'nın toprak bölünmesine dair konuları masaya yatıracak. Peki ABD'deki Ukrayna zirvesinden ne karar çıkacak? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki görüşme öncesi son durumu aktardı.
İrfan Sapmaz'ın açıklamalarından satır başları...
"PERDE ARKASINDA ÇOK CİDDİ TARTIŞMALAR VAR"
ABD ana akım medyası Trump'ın zirvesini tartışıyor ve ortada iki farklı görüş hakim. ABD medyasında Trump'ın Putin'e birtakım tavizler verdiği ve Ukrayna'ya ait olan bazı toprakların Putin'e anlaşma yapamamasında verdiğine yönelik çeşitli spekülasyonlar var. Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında perde arkasında çok ciddi bir tartışma var. Beyaz Saray'da sabah saatleri 11.00 sıralarında (TSİ 18.00) Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir toplantı gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katılacak.
"ZELENSKİY VE AVRUPALI LİDERLER BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELECEK"
En önemli mesele Rusya'nın ne istediği ve Trump'ın ne verildiği göze çarpıyor. Putin, Donesk'in tamamının Ukrayna tarafına bırakılması karşılığında cephe hatlarının Donbas'ı teklif ettiği belirtiliyor. Bu teklif Trump tarafından Zelenskiy'e iletilmiş ancak gelen bilgiye göre Zelenskiy bu teklifi kabul etmemiş. Diğer tarafından Kherson ve Zaporijya'daki ileri harekat durdurulacak, Harkiv ve Sumi bölgelerinde çekilme önerileri var. Bu bahsedilenlerin hiçbiri şuan kesin değil. Alaska'daki zirvede Putin'in Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi yönünde ciddi bir baskısı olmuş. Görüşme sırasında Kırım'ın Rusya tarafından tanınması, Rusya'ya resmi statü tanınması, Rus Ortodoks Kilisesi'nin serbestçe faaliyet göstermesi gibi talepler masaya geldiği belirtilirken herhangi bir net bilgi bulunmuyor. 18 Ağustos'ta Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede sürecin netleşmesi bekleniyor.
"TRUMP İÇİN ÖNCELİK RUSYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Ukrayna'ya ait olan fakat Rusya'nın elinde olan 5 bölgenin Putin'in çekilebileceği şeklinde açıklaması var. Bu sebeple Washington DC'de gergin bir ortam var. Bugün birçok konu düzenlenen toplantı ile netleşmiş olacak. Trump'ın çok fazla Ukrayna'nın işgal edilen toprakları pek umrunda değil. Trump'ın Alaska zirvesindeki asıl hedefi 1. derecede ABD-Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme yönünde." dedi.
"ALASKA ZİRVESİNDE CIA DİREKTÖRÜNÜ YANINDA GÖTÜRDÜ"
Alaska zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında CIA Direktörü John Ratcliffe'i yanında götürmesi ciddi bir olay olarak karşılandı. Trump'ın bu hamlesi "Acaba Putin'e yönelik dosyalar mı var?" sorularını akıllara getirdi. CIA Direktörü'nün de Alaska'ya götürülmesi şuan spekülasyon durumunda. Zelenskiy, Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri'nin Beyaz Saray'daki toplantıya katılmasıyla birçok konu netlik kazanmış olacak.
A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler, Trump-Putin zirvesini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"PUTIN AMBARGOLARA RAĞMEN SAVAŞTAN KÂRLI ÇIKTI"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Alaska'daki zirveye Putin'in Ukrayna savaşında karlı çıktığına dikkat çekerek "Trump için bu görüşme tarihi bir başarı. 7 yıl sonra Putin ile bir araya geliyor. Rusya-Ukrayna savaşında Putin ev sahibi durumunda. Putin Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmiş, istihbari ve askeri olarak yaptırımlara rağmen Türkiye başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu'da birçok ülke ile iş birliği yapıyor. Ambargoya rağmen Ruble para birimi zarara uğrayacak denildi fakat Rusya tam tersi durum ortaya çıktı." dedi.
"AVRUPA, SAVAŞIN KENDİLERİNE SIÇRAMASINDAN KORKUYOR"
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Trump-Putin zirvesinin ardından bugün gerçekleşecek Beyaz Saray'daki görüşmeye ilişkin "Bölgedeki her gerilim bizden bir şeyler çalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli yol katettik. Bu savaş tüm Avrupa'yı tehdit eden bir konudur. Savaşın bitmesini tüm dünya istiyor. Almanya 2. Dünya Savaşı'na kapılmaması için savaşın bitmesini istiyor. Avrupa gelişmesini kendisi dışındaki birimlerin mutsuzluğu üzerine kurgulamıştır. Sömürü ve kölelik sistemiyle gelişen Avrupa sistemi vardır. Avrupa'nın göbeğinde Bosnahersek'in uğradığı soykırımı görün. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm görülmemiştir. Avrupa'nın Bosna'daki saldırılar umurlarında olmadı. Fakat şuan Avrupa, 2. Dünya Savaşı'nda Rusya ile girdikleri savaşta yaşadıklarını hatırladığı için Ukrayna'dan öteye işgal gelirse diye şuan Putin yönetiminden korkuyor." ifadelerini kullandı.
"ABD YENİ AÇILIM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Trump-Putin zirvesinde yapılan görülmeye değinerek "Trump, her şeyden önce ABD-Rusya çıkarları nerede buluşuyor ve ayrışıyor buna bakıyor. Trump bir iş adamı ve ticaretin gereklerini bildiği için oyunu kuralına göre oynuyor. Trump, her ne kadar Biden yönetimi eleştirse de ABD günahlarını yok saymak üzere yeni bir açılım yapmaya çalışıyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kediniz kapalı kapıda ısrarla miyavlıyorsa bunları kesinlikle bilmelisiniz
- İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...
- 60 yaşındaki adamın ChatGPT diyeti kabusa döndü! Unutulmuş 19. Yüzyıl hastalığına yakalandı
- Yaz transfer süreci bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte son bulacak?
- KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
- Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?
- Ay’da nükleer üs mümkün mü? NASA’nın 5 yıllık yeni hedefi: Ay’a nükleer reaktör yerleştirme projesinin fiyatı dudak uçuklattı
- 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul'da kaç kişi hayatını yitirdi?
- Emekliye ocakta %10.56'lık oran oluştu! Memura %5.30'luk fark ödemesi! SSK, BAĞ-KUR, EYT... Kim ne kadar alacak?
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Marmara’da sert rüzgar, Akdeniz’de gök gürültülü sağanak alarmı! Yeni haftada hava nasıl olacak?