Beyaz Saray’da Ukrayna zirvesi! Trump-Putin görüşmesi masaya yatırılıyor: Dünya haritası değişecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından taraflardan görüşmenin iyi geçtiği belirtilmiş fakat Ukrayna'ya yönelik herhangi bir ateşkes açıklaması yapılmamıştı. Tarihi zirvede birçok konu başlıkları iddiaları beraberinde getirirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere bugün Beyaz Saray'a gidecek. Görüşmede Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de toplantıya katılacak.

Başkent Washington DC'de bir araya gelecek liderler, Putin ile yapılan Alaska'daki toplantının detaylarını ve Ukrayna'nın toprak bölünmesine dair konuları masaya yatıracak. Peki ABD'deki Ukrayna zirvesinden ne karar çıkacak? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki görüşme öncesi son durumu aktardı.



İrfan Sapmaz'ın açıklamalarından satır başları...

"PERDE ARKASINDA ÇOK CİDDİ TARTIŞMALAR VAR"

ABD ana akım medyası Trump'ın zirvesini tartışıyor ve ortada iki farklı görüş hakim. ABD medyasında Trump'ın Putin'e birtakım tavizler verdiği ve Ukrayna'ya ait olan bazı toprakların Putin'e anlaşma yapamamasında verdiğine yönelik çeşitli spekülasyonlar var. Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında perde arkasında çok ciddi bir tartışma var. Beyaz Saray'da sabah saatleri 11.00 sıralarında (TSİ 18.00) Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir toplantı gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katılacak.