Trump’tan Alaska zirvesi mesajı: Başarısızlık ihtimali yüzde 25

ABD-Rusya arasında düzenlecek olan Alaska zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump yine gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirten Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden ümitli olduğunu ancak hemen bir ateşkesin sağlanamamasına da hazırlıklı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Fox News Radio'ya verdiği röportajda, yarın Putin ile buluşacağı zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, söz konusu görüşme konusunda ümitli olduğunu ancak olumsuz bir sonuca da hazırlıklı olduğunu vurgulayan değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı, "Ben daha çok acil bir barış anlaşmasıyla yani hızlı bir şekilde barışın sağlanmasıyla ilgileniyorum. Yarınki görüşmede neler olacağına bağlı olarak, (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'yi arayacağım ve onu görüşme yapacağımız yere davet edeceğim." diye konuştu.

PUTİN ANLAŞMAK İSTİYOR

Trump, olası bir ateşkes süreci konusuna ilişkin, "Hemen ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyorum ama bence bu gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Putin'in artık anlaşmak istediğini düşündüğünü vurgulayarak ilk görüşmenin başarılı geçmesi halinde hemen Zelenskiy'yi arayıp bu iki liderin bir araya geleceği ikinci bir zirveyi ayarlayacağını belirtti.

"Bu ilk görüşme ikinci görüşmeyi hazırlar. İkinci toplantı çok önemli olacak çünkü bu toplantıda bir anlaşma yapabilirler. Burada sınırlar ve topraklar konusunda birtakım tavizler verilecek." diyen Trump, yarınki zirvenin başarılı olmama ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, Alaska Zirvesi'nden savaşı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yineledi. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir araya gelecek.