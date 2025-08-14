Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den A Haber’de Özgür Özel'e sert tepki: Türk siyasetinde örneği yok
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarında sert tepki gösteren Bakan Tekin, 'Bu kadar tutarsız bir dil kullanan bir siyasi parti genel başkanı örneği yok Türk siyasetinde.' dedi.
AK Parti 24. yaşını kutluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da sert tepki gösterdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bana kızıyor biraz ama çok da malzeme veriyor Özgür Bey. Ben Özgür Özel'in tutarsızlıklarını daha önce birçok yayında söylemleri arasındaki tutarsızlıklara vurgu yaparak bir benzetme yapmıştım çok kızmış çok alınmış bu benzetmeden. Fikret Kızılok'un bir şarkısı var 'Alaturka liberal" diye o şarkı kendi içinde tutarsızlıklarla dolu bir insanın hikayesini anlatıyor. Özgür Özel böyle.
Ben şöyle bir tavsiyede bulundum dedim ki lütfen bir danışmanınıza söyleyin sizin konuşmalarınızı çok uzun vadeli değil bir ay içindeki konuşmalarınızı alt alta yazsın siz bunu sağlıklı bir kafayla sağlıklı bir zamanda okuyun tutarsızlıkları kendiniz göreceksiniz. Ben Özgür Özel'i artık suçlamıyorum danışmanlarını suçluyorum. Bu kadar tutarsız bir dil kullanan bir siyasi parti genel başkanı örneği yok Türk siyasetinde.
Biraz espri de yapalım. RTÜK'ün bence Özgür Özel'in konuşmalarına, canlı yayınlarına 18 yaş kriteri getirmesi gerekiyor. Çünkü konuşurken kullandığı ifadeler gerçekten artık hakaretamiz ifadeler. Bir taraftan kişisel olarak, insani olarak konuşmaması, söylememesi gereken şeyler ama çok daha ötesinde başka bir şey söyleyeyim. Siyasi partiler demokrasinin okuludurlar aynı zamanda. Dolayısıyla siyasi partilerin sözcüleri, genel başkanları da toplumu demokrasiye, hukuk devletine, demokratik siyasete, bu konuda tırnak içinde eğiten kişi ve aktörlerdir, kurumlardır. Şimdi Özgür Özel'in şu konuşmalarını dinleyen bir çocuğumuz, bir gencimiz, Türkiye'de demokrasiyle ilgili, Türkiye'de hukuk devletiyle ilgili bırakın ümitvar olmayı, bütün gelecek ile ilgili bütün ümitleri kaybolacak, endişeye sevk edecek, demokrasiye olan inancı zayıflayacak.
Dolayısıyla Özgür Özel'in bu konuşmalarının kendisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir faydası olmadığı gibi, topluma da, toplumun farklı kesimlerine de faydası yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurtuluş Savaşı ile başlayan hikayesinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren siyasetçilere çok büyük bir saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Kullandığı dil, ifade ettiği cümleler yakışmıyor. Bir siyasetçiye yakışmıyor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakışmıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni adına üzüntü duyulacak bir şey.
