Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan CHP’ye tepki: Yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım. Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz." dedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. CHP'nin yargıya ve adalet sistemine yönelik saldırılarını milletin izlediğini ifade eden Bakan Tunç, "Bunun amacı şu bir takım yolsuzluk soruşturmalarının adeta siyasi bir soruşturmaymış gibi algılatma çabaları boşa çıkacak çabalar. CMK'nın maddesi açık Cumhuriyet Savcısı bir ihbar karşısında soruşturmayı yapmak zorundadır, bu onun görevidir. Suçüstü haller ortadayken bir yandan maalesef bazı belediyelerde hala yolsuzluğun devam etmiş olduğunu milletimiz görüyor. CHP Genel Merkezi adeta bir yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Türkiye'nin ana muhalefeti bu şekilde olmamalı. Biz de adaletin ortaya çıkmasını istiyoruz diyebilse. Sadece CHP'li belediyelere değil, geçmişte AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı" dedi.



"YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAYINCA AK KOYUN KARA KOYUN ORTAYA ÇIKAR"

CHP'ye yönelik soruşturmalara değinen Tunç, "Soruşturmalar nasıl başladı? Bunu AK Partililer başlatmadı ki kendi arkadaşları verdi. Genişleyen ilçelere uzayan bir soruşturma söz konusu oldu. Burada bahsettiğiniz aklansın gelsin ve ondan sonra millete biz bunu anlatacağız deseler daha doğru bir politika izlerler. Amaçları yargı sürecini manipüle edelim. Bu tavır CHP'ye de genel başkanına da bir şey kazandırmaz. Yargılama süreci başlayınca ak koyun kara koyun ortaya çıkar. Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Yolsuzluktan ve terörden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu." ifadelerinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HSK'ya delilleri sunacaklarını hatırlatan Bakan Tunç şöyle konuştu: "Geçen hafta CHP Genel Başkanı çok önemli delilleri HSK'ya sunacaklarını iddia etti. Beklemeyin elinizde ne varsa sunun dedik. Aradan bir hafta geçti belge, bilgi sunulmadı. Dilekçe verildi, dilekçenin mahiyetini gördüğünüzde hususların dilekçede yer almadığını kamuoyu görmüş oldu. Bunu CHP Genel Başkanı hep yapıyor. Elinde deliller olduğunu söylüyor. Sonrasında gerçek ortaya çıktığında yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sizin hakikati söndürmeniz mümkün değil."

