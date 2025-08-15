Dünyayı bekleyen tehlike: Su krizi | A Haber'de dikkat çeken yorum: Avrupa'dan doğuya göç riski
İran'ın yaşadığı su krizinin ardından gözler dünya genelindeki su kaynaklarına çevrildi. Küresel ısınma ile beraber gelen kuraklık tüm ülkeleri su üzerinden gerilime sevk ederken önümüzdeki yıllarda su nedeniyle savaşların yaşanacağı konuşuluyor. Dünya, su kaynaklarının azalması ile alarm verirken ülkeleri ne gibi tehditler bekliyor? A Haber'de uzman isimler Banu El'in sunumuyla ekrana gelen Arka Plan programında su krizi ve su savaşlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, 2030 yılından sonra Avrupa'daki nehirlerin kuruyacağını ifade ederek 'Bilimsel verilere göre 2050'den sonra Avrupa'da yaşanacak kuraklık nedeniyle Doğu'ya doğru göç yaşanacak' dedi. Sohtaoğlu ayrıca Türkiye'de su krizine yönelik tedbirlerin artırıldığına dikkat çekerek '3 yanımız denizlerle çevrili ama cömertçe suyu 24 saat akıtacağımız bir kaynağımız yok.' diyerek su tasarrufu yapılması konusunda uyardı. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise Türkiye'de su yönetimi yapılması konusuna dikkat çekerek 'Önümüzdeki yıllarda şehirler ve ilçeler arasında su savaşlarının yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz.' dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesinde su sorunu yaşandığını açıklaması üzerine terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ı hedef alarak skandal bir açıklamaya imza attı. Netanyahu İran halkına seslenerek çektiği bir videolu mesajda "Rejimi devirin suyu paylaşalım" dedi. Katil Bibi'nin o sözleri büyük bir infial oluştururken diğer yandan dünyadaki su krizi ve kuraklık sorununu yeniden gündeme taşıdı. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle su kaynakları ciddi tehdit altındayken dünyayı ne gibi riskler bekliyor? Türkiye'de su krizi nelere yol açar? Ülkemizi su krizine yönelik ne gibi riskler bekliyor? Uzman isimler Banu El'in sunumuyla ekrana gelen Arka Plan programında dünyayı bekleyen su krizine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL SU FAKİRİ BİR ÜLKE"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu İsrail ve İran'ın su kaynaklarını ele alarak İsrail'in su fakiri bir ülke olduğuna dikkat çekerek "İsrail genelde kış aylarında sadece kuzey bölgesine yağmur yağar. 1990'lı yıllardan bu yana geri döndürülmüş su olarak su üretimi yapabiliyor. İsrail, Akdeniz'den tuzdan arındırarak ve atık suları da işleyerek içme suyu haline getirerek su ihtiyacını sağlıyor. İsrail bu teknolojiyi suya oksijen püskürtmesi ile yapıyor." dedi.
Sohtaoğlu açıklamalarının devamında İran'ın su yönetimi konusunda zayıf olduğunu vurgularken "İran'da yaptırıma rağmen o bölgenin siyaseti üzerinden su boruları ve tesisat bu duruma göre döşeniyor. İran su borularını değiştirme, su yönetimi ya da yeni barajlar inşaa etme konusunda pek istekli değil. İran su fakiri bir ülke değil. Suyu kötü yöneten bir ülke" dedi.
"İSRAİL GOLAN TEPELERİ ÜZERİNDEN SU ÇEKİYOR"
İsrail'in Orta Doğu'da işgaller gerçekleştirerek su sorununu çözmeye çalıştığını belirterek "İran ve Irak'ın su üzerinden elektrik üretmeyi tercih ettiğini belirterek dünya üzerindeki su kaynakların kötü yönetildiğini ifade etti. Sohtaoğlu, "İran ve Irak su üzerinden elektrik üretmeye odaklı olmasına rağmen en çok su krizleri yaşanıyor. İsrail Suriye'nin Süveyda bölgesi ve işgal ettiği Mantara Barajı gerçekleştirmesiyle Golan Tepeleri üzerinden İsrail'e boru hatlarıyla su çekiliyor. PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG Fırat ve Dicle Nehri'ne konuşlandırılmış. Bu bölge çok verimli ve Suriye'nin tarım deposudur ve en çok yağış alan yerdir. Diğer yandan Hindistan, İndus Nehri'nde 30 hidroelektrik santrali yapmasıyla Pakistan'ın tarımını bitirdi. Burada savaş sebebi oluştu. Dünya geneline baktığımızda su kaynakları ve dağıldıkları yerler sıkıntı yaratıyor." dedi.
"TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİL"
Türkiye'de de suyun fazla harcanmaması için yetkili merciilerden uyarılar yapıldığını belirten Mete Sohtaoğlu "Türkiye'de su zengini bir ülke değil. Çocukken okullarda hepimize suyu "Su tasarrufu ile ilgili dersler verilirdi. 'Musluğu açık bırakma, suyu idareli kullan' gibi. Hala bakanlık tarafından suyun idareli kullanılması konusunda uyarı yapıyor. Bakıldığı zaman 3 yanımız denizlerle çevrili ama cömertçe suyu 24 saat akıtacağımız bir kaynağımız yok." dedi.
"TÜRKİYE, AFRİKA'DA KURDUĞU SU KUYULARIYLA BÖLGEDE MEDENİYET YEŞERDİ"
Su zengini olan ülkelerin başında Afrika'nın olduğunu belirten Sohtaoğlu, bölgede teknoloji olmadığı için su çıkarımının yapılamadığını ifade ederken "Afrika yoksul bir ülke olarak bilinir fakat Afrika'nın orta bölgesi su zengini bir ülkedir. Afrika'nın teknolojisi olmadığı suyu kullanamıyor. Afrika yıllar içerisinde İngiltere, Fransa gibi ülkelerin sömürgesi altındaydı ve bilinçli olarak fakir bırakıldı. Türkiye ise Afrika'da su kuyusu diplomasisi hayata geçirerek öncülük etti ve su kuyuları medeniyetleri yeşerterek insanların hayatını kurtardı ve bölgede salgın hastalıklar azaldı." dedi.
"SU KITLIĞI NEDENİYLE AVRUPA'DAN DOĞU'YA GÖÇ BAŞLAYACAK"
Su yataklarının kuruduğu bölgelerde göçlerin başladığı ve Avrupa'nın da su krizi yaşadığının altını çizen Sohtaoğlu, "Asya'da Bangladeş, Sri Lanka gibi ülkelerin suyun olmadığı için göçler başladı. Suyun olmadığı bölgelerden olan noktalara doğru bir göç dalgası oluşur. Avrupa büyük bir kuraklık içerisinde. Bilimsel verilere göre 2030'dan sonra Avrupa'nın nehirlerinde kurumalar gerçekleşeceği ve 2050 yılına kadar Avrupa'da büyük bir kuraklığın başlayacağı belirtiliyor. Bilim insanları tarafından 2054'ten sonra Avrupa'dan doğuya doğru büyük bir göç bekleniyor." ifadelerini kullandı.
"ŞEHİRLERİN SU SAVAŞLARI YAŞAYACAĞI BİR DÖNEME DOĞRU GİDİYORUZ"
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin de kuraklık ve bilinçsiz su tüketim nedeniyle ciddi tehlike altında olduğunu ifade ederek önümüzdeki yıllarda su ile ilgili şehirlerin ve ilçeler arasında su savaşlarının yaşanma durumunun kapıda olduğunu belirtti. Selvi; "Türkiye'de kuraklık sorunu söz konusu. Bizim ciddi bir su yönetimine ihtiyacımız var. Mesela İzmir'in yarısı şebeke ve hatları eski olduğu için su vatandaşa ulaşmadan kayıp kaçak olarak durumu oluşuyor. İzmir'deki yönetim bu hatları 50 yıl bile geçse düzeltemeyeceğini gördük.Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile görüştüğümde sınırları aşan sulardan dolayı ülkeler arasında sorunlar yaşanıyor demişti. Önümüzdeki yıllarda şehirler arasında ve şehirlerin ilçeleri arasında su sorunları yaşanacak hale gelecek. Tarım Bakanlığı bünyesinde su yönetimiyle ilgili bir kurul var ama daha stratejik bir halde ele alınması gerekiyor. Şehirlerin ve ilçeler arasında su savaşlarının yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz." dedi.
"KARADENİZ BÖLGESİ'NDEN ANADOLU'YA SU DAĞITMA SİSTEMİ ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR"
Askeri Stratejist Eray Güçlüer, su krizi nedeniyle dünyanın ciddi bir risk altında olduğunu vurgularken Türkiye'nin de "Türkiye'nin acil ve büyük bir su strajesine ihtiaç var. Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık yaşayacak birçok yer var fakat bazı bölgeler ne kadar küresel ısınma olsa da etkilenmiyor. Mesela Doğu Karadeniz Bölgesi ve Ardahan'a kadar olan bölgede su kuruması olmaz. Devleti oradaki suyu Anadolu'ya dağıtacak sistemler için çalıştığını biliyorum." ifadelerini kullandı.
