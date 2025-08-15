Dünyayı bekleyen tehlike: Su krizi | A Haber’de dikkat çeken yorum: Avrupa’dan doğuya göç riski

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesinde su sorunu yaşandığını açıklaması üzerine terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ı hedef alarak skandal bir açıklamaya imza attı. Netanyahu İran halkına seslenerek çektiği bir videolu mesajda "Rejimi devirin suyu paylaşalım" dedi. Katil Bibi'nin o sözleri büyük bir infial oluştururken diğer yandan dünyadaki su krizi ve kuraklık sorununu yeniden gündeme taşıdı. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle su kaynakları ciddi tehdit altındayken dünyayı ne gibi riskler bekliyor? Türkiye'de su krizi nelere yol açar? Ülkemizi su krizine yönelik ne gibi riskler bekliyor? Uzman isimler Banu El'in sunumuyla ekrana gelen Arka Plan programında dünyayı bekleyen su krizine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL SU FAKİRİ BİR ÜLKE"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu İsrail ve İran'ın su kaynaklarını ele alarak İsrail'in su fakiri bir ülke olduğuna dikkat çekerek "İsrail genelde kış aylarında sadece kuzey bölgesine yağmur yağar. 1990'lı yıllardan bu yana geri döndürülmüş su olarak su üretimi yapabiliyor. İsrail, Akdeniz'den tuzdan arındırarak ve atık suları da işleyerek içme suyu haline getirerek su ihtiyacını sağlıyor. İsrail bu teknolojiyi suya oksijen püskürtmesi ile yapıyor." dedi.

Sohtaoğlu açıklamalarının devamında İran'ın su yönetimi konusunda zayıf olduğunu vurgularken "İran'da yaptırıma rağmen o bölgenin siyaseti üzerinden su boruları ve tesisat bu duruma göre döşeniyor. İran su borularını değiştirme, su yönetimi ya da yeni barajlar inşaa etme konusunda pek istekli değil. İran su fakiri bir ülke değil. Suyu kötü yöneten bir ülke" dedi.