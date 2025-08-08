Gazze’yi işgal planı! İsrail’in öne sürdüğü 5 şartta hangi tuzak var?

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, soykırım kabinesinde onaylandı. Katil Netanyahu'nun sözde başbakanlık ofisi 10 saat süren toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararı duyurdu.

KABİNEDEN 5 ŞART

Yapılan açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar şöyle sıralandı:



- Hamas'ın silahsızlandırılması,



- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi



- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi



- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi



- Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

Peki burada Hamas'a nasıl bir tuzak kuruldu? İsrail neyin peşinde? Bu maddeler içinde en tehlikeli olanı hangisi? Gelişmeleri A Haber Spikeri Sümeyye Gaffaroğlu'n un sunduğu Sabah Ajansı programına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.