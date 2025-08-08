İsrail kabinesinden skandal karar: Gazze'yi işgal planı onaylandı
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırmaya yönelik katliam planı İsrail kabinesi tarafından onaylandı.
srail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.
Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.
KABİNEDEN 5 ŞART
ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.
Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.
BÜYÜK BİR KATLİAMA HAZIRLANIYORLAR
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.
Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.
Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.
Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.
Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.
KABİNEDEN 5 ŞART
Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.
Bu şartlar şöyle sıralandı:
- Hamas'ın silahsızlandırılması
- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi
- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi
- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi
- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması
.
