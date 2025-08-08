Soykırım kabinesi Gazze’nin işgalini onayladı! Uzman isim A Haber’de yorumladı: Kendi kanların tadına bakacaklar

Soykırımcı İsrail kabinesi, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen "Gazze'nin işgali" planını onayladı. Katil Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Ordu Gazze'nin ele geçirilmesi için hazırlık yapıyor" denildi.

GAZZE TAMAMEN İŞGAL EDİLECEK

Detayları basına yansıyan insanlık dışı işgal planına göre, ilk olarak Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek. Buradaki Filistinliler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra, bölgeye kara saldırısı başlatılacak ve tamamen işgal edilecek.

YARDIMLARLA GÖZ BOYANACAK

İşgal planı sırasında, daha önce "İsrailli esirlerin olabileceği" endişesiyle saldırı düzenlenmeyen noktalar da hedef alınacak. Gelen ilk bilgilere göre işgal planının tamamlanması yaklaşık 5 ayı bulabilir. Soykırımcı İsrail, bu süreçte dünya toplumunun gözünü yardımlarla boyamayı hedefliyor. 1 milyon Filistinliyi Yerinden etmeye hazırlanan İsrail'in, Gazze'deki yardım noktalarını 4'ten 16'ya çıkarması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da, Filistinliler için 1 milyar dolarlık yardım açıklaması gündemde. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

SÜPER GÜÇLERİN YENİLGİ TADI

Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail'in büyük bir kara harekatına hazırlandığını görüyoruz. Ancak biz biraz savaş tarihine baktığımız zaman şu var; az olanların çok olanlara galip geldiğine sıkça şahit olduk. Mesela 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. O zaman dünyanın iki tane süper gücü vardı. Biri Sovyetler, biri Amerika. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. 10 yıl orada etmedik zulüm, etmedik katliam kalmadı. Ve buna karşı çıkan Afgan mücahitlerin ellerinde ne vardı biliyor musunuz? Bugünkü modern silahların hiçbiri yoktu. En moderni yine Sovyet yapımı Kalaşnikoflardı. Ama oradaki mücahitlerin birçoğunun elinde ise 1900'lü yılların başlarından kalma tekli mermi atan tüfekler vardı. Ve bu insanlar Sovyetler Birliği'ne kök söktürdüler. Kendi yurtlarında Sovyetler Birliği'nin yaşayamaz hale getirdiler. En sonunda Rus ordusu oradan çekildi. Sonra da koca Sovyetler Birliği çöktü. Aynı işi daha sonra Amerika yaptı. Amerika 20 yıl Afganistan'da kaldı. 20 yıl boyunca Kabil'de kaldılar. Birkaç şehirde kaldılar ama Afganistan'ı işgal edemediler. 20 sene sonra Amerika mağlubiyeti tatmış bir süper güç olarak bütün ağırlıklarını orada bırakıp apar topar iki günde çekildi gitti Afganistan'dan. Yine Afganistan'ın elinde öyle süper güçler yoktu. Ama onlar kendi vatanlarını savundular. Ve Amerika geri çekildi. Yani iki tane süper güç ikisi de Afganistan'da yenilerek geri çekildi.