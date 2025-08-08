Soykırım kabinesi Gazze'nin işgalini onayladı! Uzman isim A Haber'de yorumladı: Kendi kanların tadına bakacaklar
Gazze'de kadınları ve bebekleri açlığa terk eden ve bir soykırım savaşı yürüten İsrail, 'tam işgal' planını onayladı. Soykırım kabinesi, Hamas'ın silahsızlandırılmasını 5 şarttan biri olarak öne sürdü. Öte yandan Soykırımcı İsrail, bu süreçte dünya toplumunun gözünü yardımlarla boyamayı hedefliyor. Peki bundan sonra Gazze’yi neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Soykırımcı İsrail kabinesi, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen "Gazze'nin işgali" planını onayladı. Katil Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Ordu Gazze'nin ele geçirilmesi için hazırlık yapıyor" denildi.
GAZZE TAMAMEN İŞGAL EDİLECEK
Detayları basına yansıyan insanlık dışı işgal planına göre, ilk olarak Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek. Buradaki Filistinliler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra, bölgeye kara saldırısı başlatılacak ve tamamen işgal edilecek.
YARDIMLARLA GÖZ BOYANACAK
İşgal planı sırasında, daha önce "İsrailli esirlerin olabileceği" endişesiyle saldırı düzenlenmeyen noktalar da hedef alınacak. Gelen ilk bilgilere göre işgal planının tamamlanması yaklaşık 5 ayı bulabilir. Soykırımcı İsrail, bu süreçte dünya toplumunun gözünü yardımlarla boyamayı hedefliyor. 1 milyon Filistinliyi Yerinden etmeye hazırlanan İsrail'in, Gazze'deki yardım noktalarını 4'ten 16'ya çıkarması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da, Filistinliler için 1 milyar dolarlık yardım açıklaması gündemde. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
SÜPER GÜÇLERİN YENİLGİ TADI
Askeri stratejist İbrahim Keleş: İsrail'in büyük bir kara harekatına hazırlandığını görüyoruz. Ancak biz biraz savaş tarihine baktığımız zaman şu var; az olanların çok olanlara galip geldiğine sıkça şahit olduk. Mesela 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. O zaman dünyanın iki tane süper gücü vardı. Biri Sovyetler, biri Amerika. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. 10 yıl orada etmedik zulüm, etmedik katliam kalmadı. Ve buna karşı çıkan Afgan mücahitlerin ellerinde ne vardı biliyor musunuz? Bugünkü modern silahların hiçbiri yoktu. En moderni yine Sovyet yapımı Kalaşnikoflardı. Ama oradaki mücahitlerin birçoğunun elinde ise 1900'lü yılların başlarından kalma tekli mermi atan tüfekler vardı. Ve bu insanlar Sovyetler Birliği'ne kök söktürdüler. Kendi yurtlarında Sovyetler Birliği'nin yaşayamaz hale getirdiler. En sonunda Rus ordusu oradan çekildi. Sonra da koca Sovyetler Birliği çöktü. Aynı işi daha sonra Amerika yaptı. Amerika 20 yıl Afganistan'da kaldı. 20 yıl boyunca Kabil'de kaldılar. Birkaç şehirde kaldılar ama Afganistan'ı işgal edemediler. 20 sene sonra Amerika mağlubiyeti tatmış bir süper güç olarak bütün ağırlıklarını orada bırakıp apar topar iki günde çekildi gitti Afganistan'dan. Yine Afganistan'ın elinde öyle süper güçler yoktu. Ama onlar kendi vatanlarını savundular. Ve Amerika geri çekildi. Yani iki tane süper güç ikisi de Afganistan'da yenilerek geri çekildi.
İŞGALCİ İSRAİL VATANSEVERLERLE ÇATIŞACAK
Şimdi gelelim İsrail'e. İsrail evet çok büyük bir kara operasyonuna hazırlanıyor. Hazırlanıyor da kazanabilir mi derseniz, bana göre onun kazanma şansı hiç yok. Bunlar işgalci güçtür. Ama karşıdaki Hamas olsun, İzzettin Kassam Tugayları olsun, onlar ise kendi vatanları için çarpışacaklar. Bizim Silahlı Kuvvetlerimizde çok güzel bir cümle vardır; En kuvvetli silah, en güçlü silah nedir diye sorulduğunda inanmış asker deriz biz. İnanmış asker en güçlü silahtır. Ve şu anda Gazze'de eli silah tutan veya tutmayan, kadın, çocuk, yaşlı, genç hiç fark etmez, cinsiyet dahi fark etmez. Hepsi bir yumruk olmuş halde hiçbir esneme olmaksızın topraklarını savunma kararlılığında, azimle direniyorlar. Ve bunun için de ölmekse varız diyorlar. Şehit olmaksa varız diyorlar. Ve buradan da bir adım geri atmadılar. Şimdi bir Gazzeli annenin cümlesini ben tekrarlamak isterim. Diyor ki, benim diyor 6 tane çocuğum var diyor. Bu 6 tane çocuğumun ikisi diyor Gazze için şehit olacak. İkisi okuyacak diyor. Büyük ülkeye hizmet edecek. Diğer ikisi de diyor, neslin devamını sağlayacak. Bu annenin inancıyla yetiştirdiği evlatlarının Gazze'ye, İsrail'e teslim edeceğine kim inanır? Kimse inanmaz.
KENDİ KANLARINI TADACAKLAR
Yani burada İsrail evet girer. Elindeki o büyük tanklarla, belki hava gücünü de kullanacak bir yere kadar. Ama en sonunda o İsrail teröristleri toprağa ayak bastıkları andan itibaren ölümlerden ölüm beğenmek durumunda kalacaklar. Yani İsrail girdiği zaman şartlar eşitlenecek çünkü. Kara operasyonuna girerseniz şartlarınız eşittir. Hava gücünü kullanamazsınız orada. 2 milyon insanın arasına girdiğiniz zaman orada size nefes bile aldırmazlar. O yüzden İsrail'in Genelkurmay Başkanı ve ordu bu böyle bir operasyona sıcak bakmıyorlar ve istemiyorlar. Başbakan Netanyahu ile kapışmaları bu yüzden. Evet. Ordunun çok büyük bir zarar alacağını görüyorlar. Ama Netanyahu ısrarla bu bölgeyi işgal etmek istiyor. Geçmişte yaptılar. Gazze'yi tamamen işgal ettikleri de oldu. Ama hedeflerine ulaşamadılar çünkü oradakiler direndi ve İsrail oradan geri çıkmak zorunda kalmış. Yine girecekler. Girdikleri zaman da onları kimse gülle karşılamayacak. Kimse kırmızı halı da sermeyecek. Onların tadacağı tek kırmızı renk olacaktır. Bedenlerinden akan kanları olacak.
EVANJELİK VE SİYONİST İTTİFAKI! KATİLİN PROFİLİ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev: Amerika'daki şu anki, evanjelik ve siyonist ittifakın içeriğini anlamadan Amerikan siyasetindeki etkisini anlamadan, görmeden bugünkü Gazze, Suriye ve Lübnan politikasını, İsrail'in Yemen'e yönelik, İran'a yönelik saldırılarını anlayamayız. Netanyahu profiline baktığımız zaman bugün yargılandığı üç tane dava var. 7 Ekim süreci yaşanmasaydı Netanyahu muhtemelen görevden azledilecekti ve yargılanacaktı. Çünkü hakkındaki iddialar çok çok vahim iddialar. Bunun için başsavcıyı, yani İsrail siyasetinde olmayan bir şey, başsavcıyı görevden aldı ve Yüksek Mahkeme bu yürütmeyi şu an durdurmuş durumda. Kararın hukuka aykırı olup olmadığını teyit etmek istiyor. İkincisi yine İsrail siyasetinde olmayan bir şey oldu, Ronen Bar'ı görevden aldı. Şin Bet liderini ki bu da teamüllere aykırı bir şey. İsrail tarihinde de böyle bir şey yok. Neden bunları yapıyor? Bu isimler hem Ronen Bar hem de Gali Baharav-Miara isimli başsavcı, Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları üzerine ciddi bir araştırma ve soruşturma yapıyor.
NETANYAHU KİRLİ İLİŞKİLERİ
İlişkilerine baktığımız zaman mesela Netanyahu için iddia edilen suçlamalar çok vahim. Mesela, Arnon Milchan isimli bir Yahudi milyarder. Bu silah tüccarı. Aynı zamanda film prodüktörü ve eski bir istihbaratçı. Bu silah tüccarı Arnon Milchan'in lehine İsrail'de bir takım ihalelerin yasalaştırılmasının önünü açtırmakla yargılanıyor. Aynı zamanda Hindistanlı bir milyarder olan Rotan Tata ile birtakım finansal ve iş ilişkilerine girdiğine dair somut iddiaları ortaya çıkaran başsavcıyı görevden aldı. Ya bunu niye örnek veriyorum? Şimdi bu böyle bir profil durduğu anda diyelim ki dursa İsrail'de sular durulmaya başlasa Gazze'deki ateşkes görüşmeleri Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı olmasa İsrail siyaseti normal prosedürler çerçevesinde devam etse mahkemede yargılanacak ve hükümeti düşecek. Böyle bir şey var. Şimdi bundan da siyasi geleceğini de kurtarmak için olabildiğince şiddet dozajını her gün artırıyor ve hiçbir şekilde durmuyor.
GRAND İSRAİL PROJESİ İÇİN ÖNÜ AÇILIYOR!
Siyonist lobinin Amerika'daki Netanyahu'ya muazzam ve kredisiz bir desteği var. Bizim için Netanyahu bir savaş suçlusu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor ve aranan bir isim. Ama lobinin nezdinde, tırnak içerisinde bu adamı bir kahramanlaştırdılar. Neden? Çünkü şöyle bakıyor büyük İsrail projesini gerçekleştirmek isteyenler; Lübnan'da tamamen Hizbullah'ın silahsızlandırılması söz konusu. İkincisi, Gazze'yi işgal edilme sürecini başlatmış. Üçüncüsü, Hizbullah'ı tamamen bitirmiş durumda. Tamamen demeyelim de kısmen bitirmiş. Çünkü Hasan Nasrallah dâhil üst düzey yöneticilerini öldürdüler. İran'a tarihinde görülmemiş 13 gün içerisinde bombalı saldırılar, bombardıman uçaklarına maruz bıraktı ve Fordo dâhil nükleer tesislerini vurdu. Ve Suriye'de toprak genişletti, Şeyh Dağı dâhil. Ve Grand İsrail projesini gerçekleştirmek isteyenler bunun için Netanyahu'nun önünü açıyorlar.
SONUÇLAR ÇOK VAHİM OLACAK
Uluslararası konjonktürün, bölgesel konjonktürün, gelişmelerin de şu an kendileri lehine olduğunu düşünüp olabildiğince bu şiddet dozajını iç ve dış sebeplerden dolayı da artırıyorlar. Amerika'daki yönetimin evanjelist ve siyonist ittifakın bunlara verdiği desteği de göz önünde bulundurursak çünkü bu siyasi destek, askeri destek olmasa bu yayılmacı politikanın bu aşamalara gelmesi mümkün değil ve dolayısıyla da durmuyorlar. Hiçbir şekilde durmuyorlar. Toplumdaki itirazlar zaman zaman Netanyahu karşıtı protestoların sebebi şu; onlar Gazze'de soykırım yapıldığı için sokağa çıkıp itiraz etmiyorlar. İtiraz ettikleri şey şu; esirleri niye hâlâ geri getirmediniz? Yani yine orada bir bencillik var. Kendileriyle ilgili bir şeyi talep ediyorlar. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün verileri; insanların yüzde 80'i diyor ki, "Gazze'de yaşananlar benim umurumda değil." Şimdi böyle bir travmatik toplum, ruhsal bütünlüğü içerisinde sağlıklı düşünemeyen bir toplum ve onun karşılığı olan bir kabine. Dolayısıyla çok vahim ve gergin günlerin bizi beklediğini ben düşünüyorum. Çünkü 1 milyon insanın Gazze'nin bir yerinden bir yerine göç ettirilmesi onun insani sonuçları bugünkünden çok daha vahim olabilir.
GAZZE'DE İŞGALİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN 5 ŞART ÖNE SÜRÜLDÜ
- Hamas'ın silahsızlandırılması,
- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi
- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi
- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi
- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.
