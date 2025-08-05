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Yunanistan’ı TCG Anadolu korkusu sardı!

Yunanistan'ı TCG Anadolu korkusu sardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 01:10
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri Yunanistan'da tedirginlik oluştururken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal hareket geldi. Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi programına alınmaması için harekete geçtiği ortaya çıktı. Yunanistan'da yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Öte yandan uzman isimler Sebep Sonuç programında Yunanistan'ın attığı skandal adımları değerlendirdi.
Yunanistan’ı TCG Anadolu korkusu sardı!
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