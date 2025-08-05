05 Ağustos 2025, Salı
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Yunanistan'ı TCG Anadolu korkusu sardı!
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri Yunanistan'da tedirginlik oluştururken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal hareket geldi. Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi programına alınmaması için harekete geçtiği ortaya çıktı. Yunanistan'da yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Öte yandan uzman isimler Sebep Sonuç programında Yunanistan'ın attığı skandal adımları değerlendirdi.