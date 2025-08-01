Mossad’dan Filistin’i tanıyan ülkelere sabotaj! | A Haber’de çarpıcı yorum: Kassam Tugayları oldukça İsrail Gazze’yi ele geçiremez

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamda vahşetin boyutu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Katil Siyonist rejimi açlık ve susuzluğu silah olarak kullanırken bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri dağlıyor. Gazze'de onlarca çocuk iskelete dönmüş bedenleri ile yaşam mücadelesi verirken, açlık nedeniyle en az 90'ı çocuk 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan soykırımın ardından Avrupalı ülkelerden İsrail'i kınama mesajları gelse de Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin için gerçekleşecek toplantıda Filistin hükümetini tanıma kararı alacakları bildirildi. Öte yandan katil İsrail rejimi, İngiltere, Fransa, Avusturya, Malta, Polonya gibi ülkelerin kararına yönelik tehdit mesajları savururken ülkelerde son günlerde yaşanan olağanüstü bir takım siber saldırılar gerçekleşti. Fransa'nın en büyük askeri şirketinin verilerinin hacklenmesi ve bazı gizli belgelerin sızdırılmasının yanı sıra İngiltere'de ise birçok havalimanında uçuşlar iptal edilmek zorunda kaldı. İsrail'den gelen tehditlerin ardından İngiltere ve Fransa'da yaşanan sabotajlar akıllara Mossad'ın parmağı mı var sorusunu getirdi. Uzman isimler A Haber'de Banu El'in sunumuyla ekrana gelen Arka Plan programında Avrupa'da yaşanan saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü skandal açıklamaları değerlendirdi.

"AVRUPA'DAKİ SALDIRILARIN ARKASINDA MOSSAD'IN PARMAĞI VAR"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: İngiltere ve Fransa'nın başına gelenlerin arkasında MOSSAD var. Bunlar tesadüf olamaz ve açıkça tehdittir. Fransa, İngiltere gibi ülkeler yaptıkları açıklamaların ardından dik durmaları lazım. Durmazlarsa çok büyük hezimete uğrarlar. İsrail'e cevap vermezlerse yönetilmeye ve İsrail'e hizmet eden aparatlara dönüşürler. Burada en önemli husus alınan sabotajlar sonrası karardan geri adım atmamış olmalarıdır.