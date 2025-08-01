Mossad'dan Filistin'i tanıyan ülkelere sabotaj! | A Haber'de çarpıcı yorum: Kassam Tugayları oldukça İsrail Gazze'yi ele geçiremez
İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullanarak sürdürdüğü soykırımda dünya ülkelerinden peşi sıra tepkiler yükselirken Avrupalı devletlerin Filistin hükümetini tanıma adımı sonrası İsrail'de korku hakim oldu. İsrail, Fransa, İngiltere, Avusturya ve birçok ülkenin başkanlarının açıkladıkları tanıma kararı nedeniyle tehditler savururken bahse geçen ülkelerde saldırıların yaşanması akıllara Mossad'ın parmağı mı var sorularını getirdi. Yaşanan sabotajların yanı sıra İsrailli bakanın 'Gazze'yi Yahudi devleti yapacağız' açıklamaları Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırırken uzman isimler gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, sabotajların tamamen Mossad tarafından yapıldığını ifade ederken Siyonist bakanın skandal ifadelerini ise 'Gazze'deki direnişi kıramayacaksınız. Kassam Tugayları olduğu müddetçe İsrail'in Gazze'yi ele geçirmesi mümkün değil' ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamda vahşetin boyutu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Katil Siyonist rejimi açlık ve susuzluğu silah olarak kullanırken bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri dağlıyor. Gazze'de onlarca çocuk iskelete dönmüş bedenleri ile yaşam mücadelesi verirken, açlık nedeniyle en az 90'ı çocuk 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan soykırımın ardından Avrupalı ülkelerden İsrail'i kınama mesajları gelse de Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin için gerçekleşecek toplantıda Filistin hükümetini tanıma kararı alacakları bildirildi. Öte yandan katil İsrail rejimi, İngiltere, Fransa, Avusturya, Malta, Polonya gibi ülkelerin kararına yönelik tehdit mesajları savururken ülkelerde son günlerde yaşanan olağanüstü bir takım siber saldırılar gerçekleşti. Fransa'nın en büyük askeri şirketinin verilerinin hacklenmesi ve bazı gizli belgelerin sızdırılmasının yanı sıra İngiltere'de ise birçok havalimanında uçuşlar iptal edilmek zorunda kaldı. İsrail'den gelen tehditlerin ardından İngiltere ve Fransa'da yaşanan sabotajlar akıllara Mossad'ın parmağı mı var sorusunu getirdi. Uzman isimler A Haber'de Banu El'in sunumuyla ekrana gelen Arka Plan programında Avrupa'da yaşanan saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü skandal açıklamaları değerlendirdi.
"AVRUPA'DAKİ SALDIRILARIN ARKASINDA MOSSAD'IN PARMAĞI VAR"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: İngiltere ve Fransa'nın başına gelenlerin arkasında MOSSAD var. Bunlar tesadüf olamaz ve açıkça tehdittir. Fransa, İngiltere gibi ülkeler yaptıkları açıklamaların ardından dik durmaları lazım. Durmazlarsa çok büyük hezimete uğrarlar. İsrail'e cevap vermezlerse yönetilmeye ve İsrail'e hizmet eden aparatlara dönüşürler. Burada en önemli husus alınan sabotajlar sonrası karardan geri adım atmamış olmalarıdır.
SİYONİST BAKANDAN SKANDAL 'GAZZE' ÇIKIŞI
Avrupa'da yaşanan siber saldırıların ardından İsrailli bakanın Gazze halkına yönelik skandal ifadeler kullanarak "Bütün Gazze Yahudi olacak" ifadelerini kullandı. O sözlerin ardından Gazze Şeridi'nde katliamın boyutunun artacağını belirten siyonist bakan "Hükümet Gazze'yi yerle bir etmek için çalışıyor. Oradan kötülüğü kaldıracağız." dedi. O sözler dünya kamuoyunda tepki çekerken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Gazeteci Dr. Murat Özer açıklamaları sert bir dille kınayarak İsrail'in Filistin halkını direnişinde başarılı olamayacakları belirtildi.
"GAZZE FİLİSTİN TOPRAĞIDIR VE DÜNYA BU GERÇEĞE ALIŞACAK"
Gazeteci Dr. Murat Özer: İsrail coğrafyanın tamamında katliam şebekesi olarak kendini göstermezse ayakta kalabilme ihtimali yoktur. Bu realiteye uygun değildir. İsrail 250 milyonluk Arap ülkelerinin ortasında küçük bir siyonist yapının hayatta kalamayacağını gayet iyi biliyor. Bir halkın iradesini yok edemezsiniz. İsrailli siyonistler için Filistin topraklarında onların tarihi bir gerçekliği yok. Siyonistlerin 2 bin 500 yıl önce yaşayan Yahudiler'in sözde ata toprağı olarak ifade edip Filistin'i işgal etmesi absürttür. Bu topraklar Filistinli Arap toprağıdır. İsrail Gazze'den çekip gitmek zorunda kalacak ve dünyada bu gerçeğe alışacak.
"GAZZE'DEKİ DİRENİŞİ KIRAMAYACAKSINIZ"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Siyonist Bakanı açıklamalarında 'Gazze'yi yerle bir etmek için hükümet çalışıyor' diyor. Zaten Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. Filistin'de yerle bir olmuş bir alanı daha nasıl yerle bir edeceksiniz? Gazze Şeridi'nde yaptıklarınız ortada peki o masum insanların iradesini kırabildiniz mi? Hayır kıramazsınız ve kıramayacaksınız. Nesnel konuşmak gerekirse bir yerde halkı ya da ulusu özgürlük anlayışını kıramadıkları müddetçe Gazze'de başarılı olamazlar.
"İSRAİL'İN GAZZE'DE KASSAM TUGAYLARI'NI SÖKEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Gazze'nin ilhakı ile ilgili kabinenin toplandığı söz ediliyor. Hatta Gazze'de villa inşaatı yapacaklarını söylüyorlardı. Kassam Tugayları Filistin halkı için mücadele eden Kuva-i Milliye varolduğu müddetçe size orda ev yaptırmazlar. Dönem dönem hep aynı şeyler söyleniyor. Ama şu bir gerçek saha gerçekliği ile alakası yok. İsrail Gazze'de Kassam Tugayları varken hiçbir şey yapamaz. Kassam Tugayları'nın şuan çok güçlü bir ordusu var ve askere ihtiyacı yok. Hatta şuan kendilerine orduya katılmak için gelen insanları bile geri gönderiyorlar. burada optimum denge kuralı vardır. Savaşta belirlenen oranın üstünde güç sarf ederseniz zaiyat verirsiniz. Az güç bulundurursanız da kaybedersiniz. Kassam Tugayları bu sistemde dengeyi öyle bir sağlıyor ki dünyada meskun mahal harbi konusunda en fazla savaş pratiğine sahip ordudur. Tugaylar'dan daha iyisi yoktur ve Siyonistler ordularını Gazze Şeridi'ne soktukça çıkmaz bir yol olduğunu anlayacaklar. Gazze İsrail için bataklık olduğunu elinde sonunda anlayacaklar.
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