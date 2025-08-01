01 Ağustos 2025, Cuma

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Mossad Filistin’i tanıyan ülkelere sabotaj mı yaptı?

Mossad Filistin'i tanıyan ülkelere sabotaj mı yaptı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 03:26
Güncelleme:01.08.2025 05:35
İngiltere ve Fransa'nın Filistin hükümetini tanıma kararı almasının ardından katil İsrail'de panik oluştu. İsrail, Avrupalı ülkelere açıkladıkları tanıma kararı sonrası tehditler savurmasının ardından İngiltere ve Fransa'da birtakım siber saldırılar gerçekleşti. Peki bu saldırıların arkasında Mossad mı var? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
Mossad Filistin’i tanıyan ülkelere sabotaj mı yaptı?
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